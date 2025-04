BBVA confía en que las condiciones de Competencia a la opa sean limitadas

La batalla dialéctica que los principales directivos de BBVA y Banco Sabadell han recrudecido en las últimas semanas a cuenta de la opa ha vivido ... un nuevo capítulo este lunes, con los consejeros delegados de ambas entidades disparando de nuevo para defender su posición en una oferta que ahora está pendiente del visto bueno de Competencia.

«La operación es ideal, de libro», indicó el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, durante un foro financiero organizado por KPMG y 'Expansión', en referencia al objetivo del banco vasco de crecer en el segmento de empresas y pymes y, también, a la prima ofrecida a los accionistas del banco catalán.

«Al libro le que quedan muchas páginas por escribir todavía; hemos pasado de una 'operación imparable' a una que, a mi juicio, no va muy bien por los carriles que debería», respondía minutos después en el mismo foro el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno.

El foco del debate se centra ahora en el análisis que Competencia está llevando a cabo y que, según ha destacado el propio organismo en varias ocasiones, podría llevar más tiempo de lo estimado inicialmente, al ser una operación compleja por su carácter hostil.

En todo caso, la rigurosidad con la que se debe analizar la operación no impide que BBVA sea optimista con los plazos. La entidad defiende que no existen riesgos de concentración mayores que los que pudo haber en su momento en otras operaciones de este tipo, como las más recientes protagonizadas por CaixaBank y Bankia o Unicaja y Liberbank. Por eso, Genç se mostró confiado en que el organismo comandado por Cani Fernández apruebe la oferta en la primera fase de su análisis. Es decir, que no se impongan grandes condiciones (las conocidas como remedies) a la misma. «esperamos un abanico similar de 'remedies' que en el caso de CaixaBank y Bankia y estamos trabajando en ellos«.

Guerra de cifras

Para esta afirmación, BBVA se basa en varios puntos, en base a la metodología usada en transacciones previas: las cuotas de mercado de la entidad combinada (22% en préstamos; 20% en depósitos; 17% en sucursales); el hecho de que la entidad resultante no será la líder (sino la segunda por detrás de CaixaBank); y que no se superarían los umbrales establecidos por las directrices de competencia de la UE (cuota de mercado del 25% para la entidad combinada o un incremento del 10% en la cuota de mercado). «La ley establece que solamente se va a la fase 2 si se produce un problema de competencia. Nosotros creemos que no lo hay», resaltó.

Y añaden otro dato: solo el 1,5% de las pymes trabajan con los dos bancos a la vez en exclusiva. Cifra que también se limita al 3,6% en Cataluña. No obstante, Sabadell pone en duda esas cifras. Según recordó González-Bueno, el banco vasco toma como referencia para ese dato una base limitada (de una firma que apenas tiene 160.000 pymes registradas). «Ese 1,5% son los que solo trabajan con BBVA y Sabadell, cuando de media las pequeñas empresas trabajan con más de 4 entidades», indicó el banquero. Advirtió además que est aforma de presentar los números complica el análisis de Competencia. «Si ellos dicen 1,5% y nosotros 40%, imagino que ese tipo de factores retrasan la decisión», advierte el consejero delegado de Sabadell.

En este punto, no creen que BBVA tenga tan fácil el cierre temprano de la operación. «Para que una oferta hostil salga adelante requiere de varias cosas. Una es el precio; y aquí no lo hay», indicó González-Bueno en referencia a las discrepancias con el valor de la oferta frente a la capacidad de Sabadell para seguir generando beneficios y dividendos en solitario. Apunta además a los mencionados riesgos de competencia y al escaso apoyo social, empresarial y político a la fusión.

El directivo también quiso lanzar un dardo a la defensa que desde BBVA se hace en torno a la necesidad de crear grandes bancos en Europa para justificar también su oferta. «El BBVA no es un banco europeo, es un banco de mercados emergentes», indicó el directivo durante el foro financiero organizado en Madrid. «BBVA e sun banco mexicano en euros», insistió con cierta ironía ante un aforo completo.

Beneficios y costes

La guerra de cifras no es algo nuevo en este proceso que se inició el pasado 9 de mayo. También existe en las estimaciones de sinergias. «Los costes tecnológicos de BBVA rondan los 3.000 millones de euros, solo 1.000 millones en España», recordó Genç para defender la oferta, aludiendo al enorme esfuerzo, y fondos, que requieren los costes fijos en el sector. «La operación con Sabadell servirá para diluir costes sobre una mayor base de clientes», reiteró.

Sobre el posible impacto de la operación en el negocio de BBVA en España, anunció que, hasta septiembre de este año, el banco ha captado cerca de 1 millón de nuevos clientes en España, incluidos más de 100.000 autónomos y pymes, lo que supone un crecimiento interanual del 5,8% de captación en este segmento.

En el foro también participaron otros directivos del sector como Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. Durante su intervención, indicó que los equipos de BBVA y Sabadell «no están despitados» en términos de negocio, algo que podría favorecer a los competidores a la hora de captar nuevos clientes. «En absoluto; al revés, creo que hay una competencia muy fuerte, muy intensa, que las condiciones son difíciles. Para ganar hay que luchar en buena lid, hacerlo mejor, sudar la camiseta», indicó. «No me parece que haya en este momento un despiste o una oportunidad especial en particular con estos dos competidores o con otros», insistió.