Alcaraz vence a la irregularidad ante Muller

Si algo tienen los mejores es que incluso cuando juegan mal, ganan. Eso es lo que diferencia a los mejores, en un deporte tan competitivo y demandante como el tenis, del resto. Bien lo sabe Carlos Alcaraz, que este viernes no estuvo excelso en su victoria ante Alexandre Muller, por 6-4, 7-6 (2) y 6-3, pero que avanzó a tercera ronda de Wimbledon con el físico intacto y sin haberse dejado un set aún en lo que va a de torneo.

Así, el murciano encara el 'back to back', ya que tendrá que saltar a la pista de nuevo este sábado, con el mejor resultado posible, tras una victoria en dos horas y media que, si bien pudo ser mucho más rápida si hubiera estado más preciso, estuvo exenta de incendios y alarmas. Porque Muller, número 84 del mundo e inexperto en Wimbledon, sorprendió con un partido muy competente y sólido.

El francés, cuyo territorio son los Challengers y no preparó la gira de hierba, jugando torneos en tierra batida, hizo un partido más que digno y puso en ligeros aprietos a un Alcaraz algo desdibujado, cometiendo hasta 40 errores no forzados y, sobre todo, con poca puntería en los puntos de 'break', su gran carencia en este partido. Muller salvó doce de las catorce oportunidades de rotura de las que dispuso el español, que si no se metió en más líos es porque él también desactivó las seis que tuvo su rival.

Dos de ellas llegaron en un primer set que sorprendió a Alcaraz por la dureza de su rival, contrario a la idea de que podía caerle una paliza en su primera experiencia en la pista central de Wimbledon. Nadie creyó más en las posibilidades del francés que él mismo y por eso, aunque perdió el primer set, apretó en el segundo, el más parejo y que Alcaraz solo pudo decantar hacia su lado con un 'tie break' prácticamente perfecto. El español, consciente del peligro, tuvo que dar en esa muerte súbita un paso adelante y mostrar un nivel de agresividad y acierto superior al del resto del partido.

Con 2-0 en el marcador y el sol pegando duro, con temperaturas que superaron los 25 grados, la lógica dictaba un desfallecimiento del francés, que ya había dado más de lo que su tenis tiene. Sin embargo, Muller siguió erre que erre con su negativa a irse y salvó cuatro puntos de rotura más antes de que Alcaraz hincara el diente con 4-3 a favor.

El chileno Jarry, su rival este sábado

Situación idílica, con saque para cerrar, pero el murciano volvió a atraparse hasta el punto de que Muller dispuso de dos bolas de rotura. No inmutaron mucho a Alcaraz, que salvó una con una derecha de aproximación y otra con un saque al cuerpo, pero incidieron en la idea de que no fue el mejor partido del murciano, quien su segundo punto de victoria lo sacó adelante y confirmó el choque en tercera ronda contra el chileno Nicolás Jarry.

«Este partido vale doble», valoró el español tras su triunfo. «La diferencia entre los muy buenos y los buenos es esta. No puedes jugar bien todos los partidos. Lo normal es que no juegues como tú quieres, pero los días que no te encuentras bien, esos días, los partidos cuentan el doble», apuntó Alcaraz, que vivirá este sábado el segundo partido de su carrera ante Jarry.

No tendrá descanso el español, debido a los problemas con la lluvia de los últimos días, y se medirá en tercera ronda al chileno, que venció en cuatro sets al australiano Jason Kubler y que ya se vio las caras con Alcaraz en las semifinales de Río de Janeiro, con victoria para el español.

