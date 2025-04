Carlos Alcaraz y su primer Grand Slam como número uno

«Me meto entre los favoritos para Roland Garros», manifestó Carlos Alcaraz este viernes. Es el actual número uno del mundo y por primera vez ... en su carrera experimentará el subidón de acudir a un Grand Slam como el principal favorito y con el honor de ser el primer cabeza de serie. Un prestigio que, sin embargo, viene con cierto regusto de veneno, porque el sorteo ha sido maligno con el español, que tendrá un cuadro durísimo por delante, con el horizonte de Stefanos Tsitsipas en cuartos de final, Novak Djokovic en semifinales y Daniil Medvedev en la final.

«Para mí es una locura ser el primer cabeza de serie aquí. Es algo por lo que he trabajado para estar en lo alto, pero no siento presión por ello. Tengo claro a lo que vengo, y cómo me tengo que sentir. Quiero disfrutar y no mostrar tanto énfasis en tener buenos resultados para mantener el número 1», aseguró el de El Palmar, que ya sabe lo que es ganar a sus tres grandes rivales en el camino.

Incluso a Tsitsipas y Medvedev los derrotó este mismo año, en Barcelona e Indian Wells, respectivamente, y su favoritismo en París está justificado por un inicio de temporada fantástico. Ha disputado 33 partidos y ha ganado 30, lleva cuatro títulos -Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid- y sobre tierra batida solo ha perdido dos partidos, la final de Río de Janeiro, en la que se lesionó, y en la tercera ronda de Roma. La derrota en el Foro Itálico dejó una consecuencia positiva, el ascenso al número uno, y una negativa, caer ante un tenista fuera de los cien primeros del mundo, sin victorias ATP. Pero esto ha dado tiempo a Alcaraz para regenerarse, para tomarse un respiro tras cuatro semanas consecutivas compitiendo y después de perderse Montecarlo por una lesión muscular.

Perder en Roma pudo ser una bendición para llegar físicamente bien a París, donde Alcaraz lleva ya tres días y ha podido entrenarse en la Phillipe Chatrier con antiguos campeones como Stan Wawrinka. El murciano tiene una cuenta pendiente con los Grand Slams, tras lo ocurrido en Australia a principios de año. Llegaba también como número uno, pero se lesionó durante la preparación en El Palmar y se quedó sin poder defender la primera posición del ranking. Ahora en París, Alcaraz, que tiene una renta de 415 puntos sobre Djokovic en la clasificación, dependerá de sí mismo para mantenerse en lo más alto. Seguirá como número uno con el título y le valen varias combinaciones más, en función de los resultados de sus rivales.

El rey ausente

Pero el principal objetivo es suceder en el palmarés a un Rafa Nadal que ha causado baja por la lesión en el psoas ilíaco y por su deseo de aparcar esta temporada para poder despedirse del circuito en condiciones en 2024. La tierra batida echará de menos a su rey.

«Cuando está Rafa es más complicado, pero nunca le he tenido miedo a nadie. Aunque hubiera estado no me habría puesto menos posibilidades de ganar el torneo; soy así de ambicioso», dijo Alcaraz.

Sin Nadal, solo habrá dos campeones en el cuadro, el veterano Wawrinka, y un Djokovic que triunfó aquí en 2016 y 2021 y que ha completado una más que irregular gira de arcilla. El serbio ha arrastrado problemas en el codo desde Montecarlo y no ha llegado a semifinales en ninguno de los tres torneos que ha disputado sobre tierra batida. Perdió en cuartos de Banja Luka y Roma y en tercera ronda de Montecarlo. El estado de Djokovic es una incógnita, pero esa es una constante en su carrera, deslizarse como un camaleón en los torneos previos y luego arrasar como un chacal en los Grand Slams.

Junto a Djokovic y Alcaraz, la nómina de favoritos la completan Daniil Medvedev, que por fin cuenta con una gran credencial en esta superficie, tras ganar el Masters 1.000 de Roma; el joven díscolo Holger Rune, finalista en Roma y Montecarlo; Andrey Rublev, campeón en el Principado, y un Stefanos Tsitsipas que va de bandazo en bandazo, pero que aquí estuvo a un set de ganar su primer Roland Garros en 2021 y en polvo de ladrillo es donde mejores resultados ha logrado en su carrera.

El griego será la gran atracción del inicio de torneo este domingo en la Chatrier, mientras que el debut de Alcaraz contra el italiano Flavio Cobolli (159 del ranking) se producirá este lunes. Djokovic, por su parte iniciará el torneo también el lunes contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 114 del mundo.