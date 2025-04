Alcaraz se pega su primer festín

Enric Gardiner Viernes, 2 de junio 2023, 20:02 | Actualizado 22:59h. Comenta Compartir

Para meterse en la segunda semana de Roland Garros, Carlos Alcaraz se pegó un festín a costa de Denis Shapovalov. El español, en su actuación más sólida de lo que va de torneo, martirizó al canadiense (6-1, 6-4 y 6-2) y firmó su pase a los octavos de final, donde le espera el italiano Lorenzo Musetti.

Como está siendo la tónica en el torneo, Alcaraz apareció en modo apisonadora en la Philippe Chatrier y jugó un primer set de visto y no visto. En poco más de media hora le puso las cartas sobre la mesa a un Shapovalov que solo pudo abrirse de brazos y celebrar con una sonrisa de resignación ganar su primer juego a los 32 minutos. Alcaraz había tenido dos opciones de meter un 'rosco', pero Shapovalov aguantó en pie y cogió una dosis de confianza que aplicó al inicio del segundo parcial.

Dejó de ser una máquina de cometer errores e igualó el partido. Necesitó cinco pelotas de rotura para quebrar el saque de Alcaraz y ponerse con ventaja. Y entonces comenzó el carrusel de 'breaks', uno para cada jugador, pero siempre con el canadiense por delante, que llegó a tener una ventaja de 1-4 en el marcador. Más de medio set en el bolsillo, pero eso, contra Alcaraz, no significa nada. Sobre todo, porque Shapovalov era una sangría de dobles faltas -cometió hasta diez en el partido- y también de errores no forzados. Hizo 19 en el segundo parcial y la mayoría llegaron a partir del 1-4. Se deshizo completamente enfrente de un Alcaraz que siempre encontraba la línea y que explotaba muy bien las carencias de Shapovalov, demasiado exigido en sus golpes, demasiado esfuerzo sin control y con la constante sensación de ser un talento desaprovechado.

Mientras Alcaraz sorprendía por su capacidad para pintar la pelota en la línea pese a pegarle en carrera y dos metros más allá de la línea de fondo, Shapovalov se dejaba ir. Así encajó un 'rosco' psicológico. Seis juegos seguidos para el español, que se puso 2-0 arriba en el tercer set y dispuso de oportunidades para ampliar aún más la ventaja.

Con la noche cada vez más cerrada en París, Alcaraz no sufrió esta vez los efectos de no sellar un segundo 'break' y a partir del 2-1 aceleró sin freno.

El murciano consiguió su victoria número 33 del año y la número 33 en Grand Slam y vuelve un año después a la segunda semana de Roland Garros.

«Me he sentido genial, he jugado a un buen nivel durante todo el partido. Me metí un poco en problemas en el segundo set, hice más errores que en el resto de sets, pero tenía que estar ahí, fuerte mentalmente. Sabía que tendría oportunidades para remontar. Estoy muy contento con el nivel de hoy y espero poder trasladarlo a la siguiente ronda», dijo Alcaraz a pie de pista entrevista por Marion Bartoli.

El rival de Alcaraz este domingo en octavos será Lorenzo Musetti, que no dio opción al británico Cameron Norrie (6-1, 6-2 y 6-4). El italiano, que ha ganado tres partidos sin dejarse un solo set, ya sabe lo que es ganarle a Alcaraz, y lo consiguió en la final de Hamburgo el año pasado. El español sí le derrotó en las semifinales de un Challenger en 2020 en Trieste. En el resto de resultados del viernes, Novak Djokovic derrotó a Alejandro Davidovich, Lorenzo Sonego, a Andrey Rublev, Karen Khachanov, a Thanasi Kokkinakis, y Stefanos Tsitsipas, a Diego Schwartzman.