El US Open da otro portazo a Djokovic

Novak Djokovic tiene casi imposible participar en el próximo US Open. El serbio no puede entrar en Estados Unidos, al no estar vacunado y, en sus propias palabras, no tener planes para ello. Además, la organización del último Grand Slam de la temporada ha anunciado su intención de dejar solo participar a jugadores que hayan recibido las dosis.

En el circuito no existe ninguna obligación para vacunarse, pero la organización del US Open, es decir, la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés), va a seguir las reglas del país, que sí exige la vacuna contra el coronavirus para pasar la frontera, poniendo un obstáculo más en el camino de Djokovic.

«El US Open no tiene una regla que obligue a la vacunación, pero respetará la posición del gobierno en cuanto a la prohibición de permitir al país a personas sin vacunar», dijo la organización en un comunicado, al tiempo que publicó la lista de tenistas participantes en el torneo.

Curiosamente, en ella aparece Djokovic, pero de una forma rutinaria, ya que las 'entry lists' o listas de entradas de los torneos, se publican de forma automática en función del ránking y luego ya es tarea de los tenistas desapuntarse si no pudieran participar o no quisieran.

Djokovic, campeón del pasado Wimbledon y a un título de Grand Slam de los 22 de Rafa Nadal, tiene menos de un mes para confiar en un milagro. Necesita una exención médica, algo que ya calificó de «imposible», o un cambio en las leyes del país, algo también poco probable por el aumento de casos de covid este verano. El US Open comienza el próximo 29 de agosto, por lo que Djokovic necesitará saber varios días antes si podrá estar o no en el último Grand Slam del año.

De no jugar, Djokovic podría no volver a pisar un grande hasta Roland Garros en 2023, ya que la legislación australiana contempla hasta tres años sin poder entrar en el país a aquellas personas a las que se ha retirado el visado, como le ocurrió al serbio el pasado mes de enero en Melbourne.