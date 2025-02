Australia anuncia el regreso de Nadal

Enric Gardiner Miércoles, 11 de octubre 2023, 09:49 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

Ya hay supuesta fecha para la reaparición de Rafael Nadal en el circuito. Será en el próximo Abierto de Australia, del 14 al 28 de enero de 2024, prácticamente un año después de su último partido oficial. La vuelta del manacorense la ha confirmado Craig Tiley, el director del primer Grand Slam de la temporada, que no pudo contenerse a la hora de anunciar una de las grandes noticias de la parte final de año.

«Voy a dar una exclusiva: Rafa volverá a Melbourne. Ha estado fuera del circuito mucho tiempo y he estado hablando con él en los últimos días. Me ha confirmado que volverá el año que viene. Es increíble, es el campeón de 2022. Es una magnífica noticia», aseguró Tiley, que parece terminar con la gran incógnita.

Porque Nadal ya se había dejado ver entrenando estos días en su academia en Manacor, signo de que la reaparición estaba cada vez más cerca, pero el balear aún no había puesto fecha a su vuelta a las pistas y apenas se había pronunciado, más allá de la entrevista que concedió a Movistar hace unas semanas. «Me gustaría volver a jugar, volver a ser competitivo, pero soy muy consciente de las dificultades a las que me enfrento. Una es insalvable: la edad. La otra, los problemas físicos, que no me dejan entrenarme al 100%», sostuvo Nadal.

«Dije que posiblemente 2024 sea mi último año. Lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100 %. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé cómo está mi cuerpo, pero cómo estaré en cuatro meses no sé. Estoy abierto al futuro», añadió el balear, que no compite desde la segunda ronda del Abierto de Australia 2023.

Sin embargo, desde el equipo del balear son más cautos. «No podemos confirmar nada. Aún no lo sabemos, es muy pronto. Rafa solo acaba de volver a entrenar». Por lo tanto, las palabras de Tiley podrían entenderse como una estrategia para embellecer el torneo y vender más entradas, teniendo en consideración que el propio director ya anticipó la vuelta de Serene Williams en 2018, Roger Federer, en 2021 y Andy Murray, en 2019, y falló todas.

Nadal, poco a poco

Tras un sinfín de problemas físicos, Nadal pasó por el quirófano a principios de verano y ha retomado recientemente los ejercicios en pista, focalizados en la pista dura, dejando claras sus intenciones de un retorno tanto en Australia como quizás en alguno de los torneos preparatorios que preceden al Grand Slam oceánico. Sería una buena prueba de fuego antes de entrar de lleno en los partidos al mejor de cinco sets.

Pese a su doble corona en Australia (2009 y 2022), Nadal ya se encargó hace semanas de rebajar las expectativas. «Que la gente no se confunda, la ilusión no es volver y ganar Roland Garros y Australia. En la época en la que estoy en mi vida eso queda muy lejos, no digo imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido, pero yo no soy un iluso. Soy plenamente consciente de las dificultades a las que me enfrento».

La vuelta de Nadal se producirá en unas circunstancias muy alejadas de lo habituales, y es que reaparecerá con apenas 45 puntos en su casillero, los correspondientes a la segunda ronda del año pasado en Australia.

Pese a que figurará más allá de los 600 primeros del ránking, el balear no tendrá problemas para entrar en el cuadro final del Grand Slam. Lo primero, porque recibirá las invitaciones que necesite para los torneos que quiera, como acredita su estatus de leyenda de este deporte, y porque debido al año que lleva de baja por lesión, podrá acogerse a la norma del ránking protegido.

Según este esquema, un tenista que lleve más de seis meses lesionado podrá entrar a torneos con el ránking que tenía en el momento de la lesión (Nadal era número dos del mundo en enero de 2022), y en caso de estar más de un año lesionado, el cupo de torneos se amplía a doce, por lo que el de Manacor no tendrá ningún problema para llevarse en pista la despedida que merece. «Lo ideal sería poder competir al máximo posible y jugar los torneos que más me apetezcan», aseveró el campeón de 22 Grandes.

Temas

Tenis