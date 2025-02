Verstappen adelanta lo que puede pasar en la carrera real

David Sánchez de Castro Domingo, 22 de octubre 2023, 01:35 | Actualizado 01:42h. Comenta Compartir

Max Verstappen sumó ocho puntos más en su cuenta particular, aunque ya no le vale de más que para aumentar sus estadísticas. El neerlandés no sudó más que en la salida del sprint el sábado dentro del Gran Premio de Austin (Texas) –que vivirá su desenlace este domingo-, cuando echó por fuera de pista a un Charles Leclerc que en su lucha interna con Carlos Sainz está a punto de sobrepasarle. El monegasco consiguió sostener el tercer puesto en una carrera en la que poco o nada tuvo de emoción.

Y es que Sainz se la jugó como el único que partió con neumáticos blandos, y en la arrancada le salió bien. De hecho, ganó dos posiciones en las primeras vueltas y pudo asentarse en ese 'top 4', hasta que las ruedas se le desgastaron y acabó cediendo con Lando Norris, que le tiró el coche a la primera oportunidad que pudo, y posteriormente un Sergio Pérez que acabó con un quinto constitucional. Al español solo le salió bien que no tuvo mayores dificultades para llegar a la meta y que pudo guardarse un juego de neumáticos medios.

Al joven piloto madrileño le benefició en buena medida que a George Russell le sancionaron por haber aprovechado el exterior de la pista al intentar adelantar. Al británico le cayeron cinco segundos que le hicieron perder una posición en meta, pero al menos pudo entrar en los puntos. En este sentido, no se puede decir que fuera una mala carrera para él, aunque tampoco buena.

Aston Martin y los frenos

Peor le fue a Fernando Alonso. El asturiano está a punto de tirar por la borda el fin de semana, después de que en la salida se quedase en una posición gris. Empezó perdiendo posiciones, incluso con un Lance Stroll que a la postre acabó abandonando, y esto es un problema general de Aston Martin: de nuevo fueron los frenos. Segunda vez en el fin de semana que uno de los coches verdes acaba fuera por el mismo problema.

Poco más se pudo contar de estas 19 vueltas, en un sprint que fue anodino y con poca acción. Este formato, al que le queda aún un fin de semana más este año, ha mostrado algunos de sus peores defectos, si bien hay que ver si este domingo hay algo más de movimiento. El mal resultado de Verstappen en la clasificación, que le hará salir sexto, invita a que haya algo de espectáculo. Quizá ahí esté la única oportunidad de ver a un piloto que no sea él en el primer puesto del podio, aunque visto lo visto el sábado es más que probable que se repita.