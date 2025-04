Comenta Compartir

¡Pero si falta un mes! ¿Y qué, qué más da? Pleno estío. Después de agosto, el estío: o estiaje, como dicen algunos. «Puesto el pie en el estribo…». Pero no el estribo al que se refirió nuestro querido Cervantes. Dios nos libre. El estribo para montar ya en una nueva temporada. Hemos perdido la cuenta. Y los nervios, el pulso, la ilusión, la vehemencia. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

De momento, el día 28 'Carne de Caza', un evento en los aledaños de San Blas (Cáceres) para sacar unas perrinas para la Virgen de la Montaña. Cocineros de postín prepararán tapas de esos animalitos que cazamos para que tomemos un vinito, o una caña, con ese sabor que conocemos. Yo pienso ir. Allí nos vemos.

¿Hay novedades? Creo que algunas; pero no me hagáis mucho caso, que yo ya me entretengo poco en vainas administrativas. Voy al monte, con la escopeta en los brazos, y me embeben los lirios del valle, el gorjeo de los arroyos (si ha llovido) y el crascitar de las grullas en el firmamento. Si hay que disparar, disparo; pero eso es ya lo de menos. Jovenzuelos: cuando tengáis mi edad, ya me diréis. Bueno, Dios dirá. Aunque calla demasiado, la verdad…

¿Y de las leyes nuevas, qué opina vuestra merced? Lo que piensa un tal señor García Torres, o algo así, me parece un despropósito descomunal. ¿Pero qué podemos esperar de esos urbanitas que no han pisado el monte en su turbia vida? ¿Y eso de la no sé qué Agenda 2030? ¡Dios nos libre! No sé qué es peor: una finca llena de vacas y de cerdos o atiborrada de placas y molinillos de esos que vienen de Plasencia hacia el sur. Quita, quita..

En fin, cofrades y amigos de San Huberto: vamos buscando la camisa apropiada, las botas del campo, el chaleco o la mochila, las bolsas o la canana y endulcemos los pastosos días del estío con unas gotas de ilusión. Mucha suerte a todos.