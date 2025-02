Álex Roca, atleta con un 76% de discapacidad: «Quejarse menos y luchar más»

Isaac Asenjo Madrid Martes, 29 de octubre 2024, 09:25 Comenta Compartir

No lleva la cuenta de las veces que le han dicho que no podía hacer un montón de cosas, pero Alex Roca Campillo (Barcelona, 1991) insiste en negar la atención a cualquiera que se atreva a oponerse a sus sueños, y así es como viaja por la vida, completando desafíos que ni siquiera la parálisis cerebral que sufre desde que a los seis meses de edad sufriera una encefalitis viral herpética, hace que se detenga. Los médicos no daban un duro por él, morirse o quedarse en estado vegetativo eran las dos opciones que le daban, y ahora deben estar alucinando viendo cómo a sus 33 años ha logrado completar dos maratones, cinco triatlones, once medios maratones o una Titan Desert.

El influencer atleta catalán -cuenta con más de 1,4 millones de seguidores entre Instagram y Tik Tok - se ha convertido en referente e inspiración para miles de personas, tiene un 76% de discapacidad física y se comunica a través de la lengua de signos. No se conoce en el mundo a nadie que haya realizado la distancia reina de las disciplinas atléticas bajo estas condiciones especiales. Su esposa Mari Carmen Maza, con la que se casó el año pasado, es su voz y le hace de intérprete en la vida. «La base de todo está en nuestra mente; lo importante en sí es confiar en uno mismo y luchar. Con actitud se pueden hacer muchas cosas; quizás no llegues a un objetivo pero luchas y nadie podrá decirte nada», indica en la primera edición del Congreso Deporte en Positivo organizado por As, en la que ahonda sobre la importancia de pedir ayuda y romper muros en cuanto a la salud mental.

«En el colegio, me di cuenta de mi discapacidad. Todos corrían, hablaban y estaban fuertes. Gracias al colegio al que fui, en el que nunca se rieron de mí, soy lo que soy. Por las calles sí que se reían de mí, por eso digo siempre que el logro más importante que he conseguido es tener autoestima», explicó.

Completar hazañas deportivas son solo algunos de los muchos objetivos que se marca el autor de 'El límite te lo pones tú' (Ed.Grijalbo). Un mantra al que se mantiene fiel y cuya frase inspiracional se repite durante todos sus días. «Mi mayor reto es ser feliz, y tengo otros objetivos deportivos, y sueños en mi vida. Ojalá pudiera romper muchos tabúes y prejuicios, no solo en el deporte, sino en la vida en general. Cuando yo me muera, ojalá si alguien escuchara mi nombre sepa que cambié la visión que se tiene de la discapacidad», señala durante una intervención en la que no solo nos invita a ponernos retos y alcanzarlos, sino que también educa sobre cómo ha hecho de su vida un ejemplo. «He venido a este mundo a cambiar un poco la percepción de la sociedad y el deporte es una forma muy bonita de transmitir valores y respeto. Si me dices que no puedo, lucharé, me superaré y lo conseguiré», apunta este deportista que da conferencias en colegios, institutos y universidades para convertir los prejuicios en esperanza y que se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales.

«Si os gusta escribir, pintar, cantar...hacedlo. Hay que quejarse menos y luchar más», dice Roca, que desfiló recientemente en la Fashion Week de Madrid, atleta de Nike, embajador de la Fundación del Fútbol Club Barcelona y de Allianz, y que siempre mantiene una actitud motivante. Apunta que en muchas ocasiones tiene días malos, pero esto ocurre piensa «¿qué me ilusiona en la vida?», indica. Ahonda además que «siempre recuerdo porqué estoy vivo y eso me hace seguir hacia delante aunque no siempre tenga ganas de hacer alguna cosa». El atleta, que pone a Cristiano Ronaldo y Rafa Nadal como ejemplos de fuerza mental, constancia e inspiración, motiva a los presentes diciendo que «nadie te diga que no puedes lograr lo que deseas; primero inténtalo y luego ya te darás cuenta de si puedes».