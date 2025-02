El dúo español estará en la final de natación artística tras una nueva exhibición de China

Las gemelas Qianyi Wang y Liuyi Wang nadan juntas desde antes de saber que iban a hacer natación sincronizada. Nacidas en 1997, debutaron con 20 ... años y desde entonces han ganado en todas las piscinas en las que se meten. Fueron plata en Tokyo, oro en el último Mundial de Doha y en París quieren llevarse más, como se vio este viernes en la piscina de Saint Denis, cuando en las pruebas de rutina técnica bailaron al son de una fuente milenaria que hipnotizó al pabellón. En el fondo daba igual la música que escogieran porque, con ellas, el ritmo es algo previo a su cuerpo, las ondas o el agua, no sé sabe qué va antes. El resultado está en los datos de la clasificación con la que llegan este sábado a la final de natación artística: primeras con 276.7867 puntos, muy lejos de las austriacas (las hermanas Alexandri, con 267.2533 puntos) y a distancia de la otra pareja de gemelas, las veteranas neerlandesas De Brouwer, que sacaron 264.7066 de puntuación.

Con esa ventaja genética y preverbal de las gemelas chinas, el resto de parejas parece que parten con cierta desventaja. Las españolas Iris Tió y Alisa Ozhogina no son gemelas, y sin embargo han hecho de su cuerpo una cuestión de ritmo: su parecido se ha ido configurando como el aprendizaje de la neurona espejo, como se apreció en la rutina técnica con la que este viernes lograron un 254.0816 de puntuación y que las colocó en el séptimo puesto de la tabla. Tió y Ozhogina volvieron a trasmutar en Michel Jackson, con un ejercicio que habían presentado en Doha y que entonces les valió la medalla de bronce en el apartado de rutina técnica. Si a esto le sumamos el bronce que la pareja había obtenido en el Mundial del año anterior, el de Fukuoka (2023), este viernes tocaba agitar la esperanza en la piscina del Centro Acuático de París. Con la expresividad de los brazos intacta, con apneas eternas para salir a la superficie a parafrasear a Jackson y su mítico 'Beat it', la pareja española se llevó la atención de los jueces como para ocupar la mitad de una clasificación que iban a liderar los vínculos familiares.

La noche iba de gemelas, porque también las neerlandesas Noortje y Bregje de Brouwer, son idénticas. Esa duplicidad y su eficiencia estética las llevó a rozar el oro en el Mundial de Doha que se llevaron las chinas (por apenas décimas), pero esta vez, en París, la distancia ha sido más amplia: obtuvieron una puntuación de 264.7066. Y qué decir de las austriacas, las hermanas Eirini-Marina y Anna-Maria Alexandri (que llegan a sus terceros juegos juntas tras Río y Tokyo), que con una puntuación de 267.2533 se colocaron primeras de la clasificación con un ejercicio basado en la música de Queen y su 'We will rock you' para liderar la prueba hasta el último momento de la tarde, cuando salieron las chinas. Y en ese momento, todo cambió. Hasta el aire del Centro Acuático.

Con una sensualidad premeditadamente oriental, adornada con una música que llenó de flautas milenarias el pabellón de Saint Denis, los movimientos de las chinas generaron la impresión de estar nadando en un lago, en vez de en una piscina, entre nenúfares y fuentes y montañas picudas alrededor. Con un ejercicio impecable, las chinas hicieron que todas las parejas bajaran un puesto cuando ellas ocuparon el trono. Así que con las hermanas austriacas en segundo lugar, y las gemelas neerlandesas en tercero, en París solo faltaba en lo alto de la tabla la pareja británica, otra de las grandes duplas de la disciplina. Kate Shortman e Isabelle Thorpe ejecutaron un ejercicio de 40.100 de dificultad (solo superado por el de las japonesas, de 40.500, el de las canadienses con 41.100, o el de las neerlandesas, de 40.550) basado en el tiempo, y moviendo las piernas como si fueran agujas de un reloj, la pareja logró 264.0282 puntos para ocupar la cuarta posición. Ucrania, que no participó en la modalidad de equipos, cerraba este viernes la clasificación del quinto puesto. Esta sábado, a las 19.30 horas, será el turno de la rutina musical; la suma de las dos pruebas repartirá las medallas olímpicas