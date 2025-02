César Castro anticipa que luchará por estar en los siguientes Juegos

Eran los primeros Juegos Olímpicos de César Castro y los ha disfrutado como se merecen. Todo ello a pesar de que unas pocas centésimas ... le han impedido saborear aún más la experiencia. Primero, porque un escasísimo margen de tiempo le imposibilitó conseguir la mínima para competir en París a título individual. Y segundo, porque solo cuatro centésimas marchitaron el sueño de estar en la final del 4x100 metros libre junto a sus compañeros de la Selección Española. También nadó el 4x200 metros libre, pero estar entre los ocho mejores equipos del planeta era una utopía.

Aun así, hay motivos para celebrar. El nadador placentino fue el mejor de los españoles en las pruebas por relevos y, en la Paris Defense, demostró encontrarse en un gran momento de forma. Se quitaba la espinita así de los dos Juegos Olímpicos anteriores. En Río 2016, una operación de hombro le impidió participar en el 1.500 con solo 17 años. Cinco años después, en Tokyo, la FINA no aceptó su mínima B cuando todo parecía indicar que lo iba a hacer. A la tercera fue la vencida y César Castro pudo estrenarse en unos Juegos. Se convirtió así en el primer placentino no paralímpico en hacerlo.

Ayer fue recibido oficialmente en el Ayuntamiento de Plasencia, donde anticipó que luchará por estar en los Juegos de Los Ángeles de 2028, donde tendrá ya 29 años. «Haber vivido los Juegos en París me ha dejado muy claro que quiero seguir luchando cuatro años más, que quiero repetir la experiencia y quiero mejorarla. Ha sido algo único poder estar rodeado de los mejores deportistas de todos los países, de diferentes disciplinas. Ha sido algo engrandecedor ver cómo una ciudad entera está volcada, cómo sales por ahí y todo el mundo realmente está pendiente, cómo recibes también el apoyo de gente de todo el mundo, de gente de toda España, de todos los rincones. Es un momento de unión de un país entero y con ese sentimiento me he quedado muy lleno por dentro y quiero repetirlo», señalaba el nadador.

A partir de ahora, César Castro afrontará nuevos retos nacionales e internacionales. También se marca como objetivo competir en pruebas que se celebren en la región para «fomentar a los chavales más jóvenes que vean el ejemplo que hay, que vean un poco a dónde se puede llegar y a qué se hay que aspirar en el deporte».

En la visita al Ayuntamiento de Plasencia, César Castro también se enteró que recibirá el Premio San Fulgencio que entrega la ciudad el próximo año, «no solo porque ha ido a las olimpiadas y ha cumplido ese sueño este año, y porque le queda mucho que recorrer todavía por su edad, sino por todo lo que ha aportado el deporte placentino como ejemplo humano y deportivo», señaló el alcalde Fernando Pizarro.