El Badajoz aparece por fin en la parrilla de salida

El Badajoz sale desde la parrilla de salida con cuatro vueltas de retraso con respecto a sus rivales. El equipo blanquinegro comienza desde cero después de lograr su primera victoria de la temporada y pasar sus números rojos a saldo positivo.

Los pacenses inician así su carrera por el ascenso a rebufo de sus competidores en la cola del pelotón y a 10 puntos de la cabeza. El Badajoz sigue en descenso, pero algo de esperanza en la remontada se empieza a abrir paso por el Nuevo Vivero. «Las victorias después del sufrimiento saben doble. Sobre todo porque detrás hay una afición y tenemos que dejarnos el alma en cada partido como hoy», apuntaba Juan Marrero satisfecho por sus primeros 3 puntos al concluir el encuentro.

El inicio de curso ha sido una auténtica pesadilla para el conjunto pacense. El lío con la FIFA, que le costó la pérdida del primer partido y el descuento de 3 puntos por incomparecencia, pesó en el ánimo de un vestuario desconcertado hasta el punto de encadenar otras dos derrotas seguidas. Así, para el técnico valenciano ganar en Villafranca le produce un sentimiento reconfortante pocas veces vivido a pesar de su laureada hoja de servicios. «Sabe el doble que cualquier victoria que haya tenido», reconocía.

En Villafranca no solo estrenó su casillero de victorias, sino también sus registros goleadores hasta ahora estancados en una sequía preocupante. «Gracias al trabajo de todo el equipo hemos generado muchas situaciones para ganar el partido, hemos hecho dos pero hemos tenido también tres o cuatro que podían haber supuesto más goles», subrayaba Marrero, quien también mostraba su satisfacción por la solidez atrás. «En el aspecto defensivo hemos estado muy serios. Hemos concedido media ocasión y ese es el camino».

El Badajoz tiene ante sí el más difícil todavía y para alcanzar su meta se ha dejado cuatro jornadas de ventaja con sus rivales. Esa rémora a las primeras de cambio de 10 puntos es la que está obligado a recortar para volver a recoger sus credenciales de aspirante a todo. El pasado domingo puso su motor en marcha y respondió a su primer gran test sin apenas sobresaltos. Lo hizo con un triunfo fuera de casa frente a un Villafranca invicto y que partía tercero en la 'pole'. «Es el camino, sabemos que tenemos que sumar de tres en tres en bastantes ocasiones para recuperar el terreno perdido», asumía el técnico blanquinegro.

El Ayuntamiento inicia los trabajos de mejora del césped del Nuevo Vivero El césped del Nuevo Vivero comienza su proceso para adaptarse a la temporada de invierno. El Ayuntamiento de Badajoz iniciaba el pasado sábado los trabajos de mejora sobre el terreno de juego con las primeras actuaciones de escarificación y cortado previo a la resiembra del cambio de estación. La empresa Jardinería Sara se mantiene como encargada del mantenimiento del césped, ahora como adjudicataria tras asumir el consistorio la gestión del Nuevo Vivero y alcanzar un acuerdo que «contempla el control de accesos, limpieza y mantenimiento de la instalación con una inversión de 247.000 euros», según comunicaba la institución municipal este lunes. Una vez finalizado este paso previo, el proceso continuaría con la sustitución del césped de transición al invierno que se realizará la próxima semana.