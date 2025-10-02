Álex Alegría toma la delantera en el Badajoz

La puntería se ha convertido en un asunto del orden del día recurrente en los sanedrines semanales relacionados con la actualidad del Badajoz. Es ... un tema candente, clásico, sempiterno. La memoria se resiste a remontarse al último curso de bonanza en cuanto a la productividad, porque desentierra el recuerdo traumático de la fatídica final del playoff ante el Amorebieta. El conjunto blanquinegro, en la 2020/21, por entonces en Segunda B, perforó la meta rival en 43 ocasiones en los 24 encuentros de la 'sui generis' fase de grupos que se articuló en la reestructuración de la competición, lo cual arroja una media de casi dos tantos por encuentro.

Desde ahí, todo se torció en muchas facetas, pero también en la producción realizadora. En la 2021/22 fueron 40 en 38 jornadas, bagaje pobre pero suficiente para lograr la permanencia y acariciar un objetivo más ambicioso. En la siguiente, 35 en 38 partidos, desembocando en el primer descenso de la nefasta secuencia del último trienio. Un balance parecido al obtenido en la 2023/24, repitiendo desenlace luctuoso cayendo a la quinta categoría, con 35 dianas en 34 choques.

La campaña pasada las estadísticas recibieron el maquillaje de varias goleadas que se intercalaron en fases de pertinaz sequía en momentos claves, situación que lastró las posibilidades de escalar en la tabla. Fueron 54 dianas en 34 partidos, pero irregularmente repartidos y con el runrún constante alrededor de esa faceta.

Con ese panorama previo aún en la retina, el Badajoz necesita romper definitivamente con una rémora que también ha arrastrado durante la pretemporada, en la que no ha visto puerta con facilidad. Eran tiempos de probaturas, pero la inercia se mantuvo en la jornada inicial (sin contar la no disputada ante el Azuaga), quedándose sin pólvora en el Municipal de Santa Amalia (1-0) y después en casa frente al Don Benito (0-1). El pasado domingo, la escuadra extremeña inauguró su cuenta por fin con un tanto en propia puerta del Villafranca. Sería Álex Alegría el primer jugador blanquinegro en mojar esta temporada apuntándose el 0-2 definitivo.

El ariete placentino no ha terminado de explotar como se espera, acumula 13 goles en los 52 partidos que ha disputado con la casaca del Badajoz en tres temporadas distintas (solo una de ellas completa, eso sí), una cifra inferior a las expectativas forjadas sobre un futbolista con credenciales sobradamente contrastadas.

La duda de Borja Domingo

Le tocará asumir de nuevo galones arriba junto a Borja Domingo. Sin embargo, el atacante de Requena tuvo que ser sustituido en el último encuentro por unos problemas en el pubis que le hacen ser duda de cara al choque de este sábado en el Nuevo Vivero frente al Diocesano. En caso de que sea baja finalmente, habrá que ver si Juan Marrero mantiene el dibujo de dos delanteros y da la oportunidad a Pablo Rodríguez o al recién llegado Karim Abubakar, o por contra decide modificar su estructura de juego, como ya ocurrió frente al Don Benito.

Álex Alegría buscará, además, acabar con la tendencia negativa en su feudo en los últimos meses, ya que no celebra un tanto en el Nuevo Vivero desde el 6 de abril de este año, en el triunfo por 3-0 frente al Calamonte en la jornada 29. Una inercia que contrasta con el dato de que nueve de los trece tantos que lleva en su periplo como blanquinegro han sido al cobijo de su afición.