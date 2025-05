La pizarra de Ancelotti sigue buscando soluciones mientras gana por pegada

Isaac Asenjo Madrid Domingo, 20 de octubre 2024, 17:14 Comenta Compartir

Al Madrid le sigue costando más de la cuenta encontrar el fútbol que mostró la temporada pasada, y que parecía obligado a mejorar con la llegada de Kylian Mbppé, el nuevo arma de destrucción masiva del técnico de Reggiolo, que eso sí, anotó ante el Celta, y en la antesala del clásico frente al Barça el gol de más brillantez de los ocho que lleva con los blancos este curso. Un tanto por fín de esos de Louis Vuitton con aroma a crack que destila el galo tras varios tantos facilones o de penalti.

Mbappé es cada vez más Mbappé, mientras el equipo continúa en la búsqueda de un buen traje, con distintos estilismos y combinaciones que le lleven a los acordes del rock and roll que gustan en Chamartín y de los que habló, no hace mucho, un Ancelotti que ante los vigueses movió su pizarra para desconcierto tanto de Bellingham, que puede jugar de lo que quiera, como de Tchouameni. El primero por partir desde la derecha cuando jamás había actuado ahí, y el segundo, con reprimenda incluida, por desajustes que abrieron más agujeros que nunca en una defensa con tres centrales. Un caos de experimento, con facilidades al rival, especialmente en salida de balón, que pudo acabar en ruina sino es por Courtois, siempre determinante.

«Me he equivocado yo al no explicarle bien a los jugadores lo que tenían que hacer», reconoció unenfadado preparador madridista, que continúa buscando el equilibrio ante el adiós de Kroos. Lo tuvo un rato con Modric en el campo. El croata, el más viejo en vestir la elástica del Madrid, sigue alumbrando el juego en un centro del campo dominado por el físico, pero no está para tantos trotes.

El otoño mantiene las sensaciones reguleras para un equipo que suele entrar en calor cuando empieza la primavera. Conviene, no obstante, un poco de prisa, ya que antes del invierno le aguarda un calendario de aúpa con Barça, Dortmund, Milan, Athletic, Liverpool o la Copa Intercontinental en Catar.