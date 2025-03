El CSD no suspende a Rocha, pero el presidente de la FEF no se sentará este sábado en el palco de San Mamés El Gobierno llega a un acuerdo con el dirigente extremeño, quien, a expensas del TAD, se compromete a colaborar con la nueva comisión presidida por Del Bosque

Amador Gómez Madrid Viernes, 24 de mayo 2024, 10:17 | Actualizado 19:04h.

La comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) tampoco suspendió este viernes a Pedro Rocha, pero el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) no se sentará este sábado en el palco de San Mamés, que acogerá la final de la Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon. A la espera de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el Gobierno ha llegado a un acuerdo con Rocha para no sancionar de forma provisional al dirigente extremeño. Rocha se ha comprometido, según el CSD, a colaborar con la nueva comisión presidida por Vicente del Bosque que tutelará la FEF hasta las elecciones al organismo federativo que se convocarán en septiembre.

El CSD ni siquiera llegó a votar este viernes si suspendía o no a Rocha, imputado en la 'operación Brody' por presunta corrupción en los negocios durante la gestión de Luis Rubiales, ya que el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes y la FEF alcanzaron un pacto previo para al menos impedir que presidiese este sábado la final de la Champions femenina. La incógnita sigue siendo, a expensas del TAD que amenaza a Rocha con una inhabilitación por infracción muy grave, saber si Rocha estará o no como máximo representante de la FEF en el palco de Wembley el 1 de junio en la final de la Champions, en la Eurocopa y en los Juegos. El Gobierno ansía que el TAD inhabilite a Rocha para que el dirigente extremeño no esté representando a España ni en el campeonato continental que se disputará en Alemania ni en la cita olímpica de París.

En el palco de San Mamés será Del Bosque, nombrado por el Gobierno presidente de la nueva comisión de supervisión, normalización y representación de la FEF, la cabeza visible de este organismo, mientras Rocha podrá seguir ejerciendo tras ser proclamado máximo dirigente como único candidato al cargo que debió abandonar Rubiales. Rocha, por el momento, ha cedido para no sentarse en el palco del estadio del Athletic, después de que el jueves Uribes asegurase que el Gobierno trabajará, «sin prisa, pero sin pausa, para que todo funcione como debe ser en el fútbol español, que es una gran marca España y entre todos hay que proteger, cuidar y proyectar la mejor imagen».

«Estamos con la mirada puesta en que la proyección de nuestro fútbol sea como merece ser, con todas las garantías en todos los órdenes. En el ético, en el de la imagen y en el de la reputación», añadió Uribes, mientras por tercera vez la comisión directiva del CSD que preside no abordó una posible suspensión cautelar de Rocha, dejando una vez más el futuro del extremeño en manos del TAD. El único organismo que puede inhabilitarle de forma definitiva.