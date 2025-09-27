Trabajado triunfo del Al-Qázeres para empezar

Anxo Táboas Madrid Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:19 Comenta Compartir

Comenzó la temporada con triunfo en la Liga Femenina Challenge el Alter Enersun Al-Qázeres, que se mostró superior ante un Real Canoe menos sólido. El gran segundo cuarto de la escuadra cacereña, en el que brillaron Laneiro (23 puntos), Tavares (24 de valoración) y Nerea Liste, que firmó un doble-doble, le permitió encarrilar una victoria que no dejó escapar, pese a que el conjunto madrileño no se dio por vencido.

Tardaron ambos equipos en estrenar el marcador, después de un inicio con algo de precipitación. Fue el Canoe el primero en anotar, aunque con los tiros libres de Mato. En juego tuvo que ser Santana la que rompierala sequía, con respuesta inmediata de Laneiro, que firmó el primer triple del choque. Otro triple, de Tavares, dio la primera ventaja al elenco de Jesús Sánchez (6-8). Y Laneiro volvió a atinar desde fuera del arco y puso el 8-11. La exjugadora del Arxil, que comenzó excelsa, aportó diez de los primeros trece puntos de la escuadra cacereña, bien secundada por Tavares. No estuvo tan fina en el comienzo otra de las debutantes, Nerea Liste, que se fue entonando con el paso de los minutos. Fleta fue la jugadora que mantuvo al cuadro anfitrión en el pulso.

Real Canoe: Mato (6), Clara Rodríguez (13), Santana (4), De Mier (2) y Fleta (16) -quinteto inicial-, Esnal (8), De Sousa (2), Torres (13) y Flores (2). 66 - 75 Al-Qázeres: Méndez (3), Laneiro (23), Tavares (16), Filipe (11) y Nerea Liste (10) -quinteto inicial-, Fontela (4), Gauna (8), Prieto y Carmen Suárez. Parciales: 22-23, 6-16 (28-39), 19-17 (47-56), 19-19 (66-75).

Árbitras: Langa de Martín y Muñoz Herrera (Colegio madrileño). Sin eliminadas.

Incidencias: Pez Volador. 100 espectadores.

En el segundo cuarto el equipo de Sánchez fue a más, tras romper Gauna la mala serie de lanzamientos, y un parcial de 2-10, cimentado en el buen hacer de Laneiro (6 puntos) y una Nerea Liste (4 tantos) que empezó a hacer daño bajo los tableros, dejó el encuentro encarrilado antes del intermedio (28-39). El buen trabajo defensivo dejó en unos escuálidos seis puntos al Canoe en el segundo cuarto.

Y las buenas sensaciones siguieron tras el entreacto, del que volvió el conjunto cacereño con Méndez descerrajando otro triple para poner la máxima diferencia (28-42). Replicó Fleta con otra canasta de tres, pero el Al-Qázeres siguió martilleando por dentro y por fuera, con una Filipe muy activa para complementar el descaro de Laneiro y Tavares (40-52). Clara Rodríguez insufló oxígeno a las anfitrionas, pero Gauna y Fontela permitieron que las pupilas de Sánchez afrontaran los diez minutos decisivos con un colchón (47-56).

Cinco tantos de Torres apretaron el choque (54-58), pero Tavares y Laneiro volvieron a asumir galones y entre ambas despejaron el camino. Nerea Liste y Filipe se sumaron y le pusieron el lazo a la primera victoria.