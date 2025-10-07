El Miralvalle saborea su primer triunfo a pesar de cortar a su americana

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia ha comenzado la temporada de la mejor manera posible: con una victoria de mérito en la primera jornada ... de la Liga Femenina 2. El conjunto placentino se impuso por 75-84 al recién ascendido Isla Bonita en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Un triunfo que cobra aún más valor teniendo en cuenta las circunstancias con las que afrontó el encuentro: solo ocho jugadoras disponibles y la reciente salida de su fichaje extranjero, Jasmine Payne.

La americana había llegado a Plasencia avalada por una buena trayectoria y fama de jugadora potente y determinante. Sin embargo, su paso por el club ha sido fugaz. La dirección deportiva, tras evaluar su rendimiento en la pretemporada, decidió rescindir su contrato por no cumplir con las expectativas físicas ni deportivas. Pese a concederle un margen de adaptación, su aportación en la Copa de Extremadura y su falta de compromiso en los entrenamientos llevaron a la dirección a tomar la decisión de cortar la relación y buscar una sustituta en el mercado.

Sin embargo, la ausencia de la americana no pesó en el debut liguero. El Miralvalle tiró de orgullo, compromiso y talento para firmar un brillante estreno. Pauline Launesson, que no pudo participar en la Copa por molestias físicas, fue la gran referencia ofensiva con 24 puntos y 21 de valoración. La franco-española mostró liderazgo, determinación y acierto para guiar a un equipo que se mostró sólido a pesar de su corta rotación.

También destacó la joven base Lucía Navas, de 20 años, procedente del Náutico de Tenerife. En su debut oficial con el Miralvalle firmó 20 puntos, con un sobresaliente 4 de 6 en triples y 23 de valoración, situándose entre las jugadoras más destacadas de la jornada. Con su actuación, Navas se ha colado entre las seis jugadoras más valoradas de toda la competición.

Desde la dirección deportiva se trabaja ya para incorporar una jugadora interior extranjera que refuerce el juego en la pintura, además de una posible pieza nacional que amplíe la rotación hasta las diez jugadoras. Sin embargo, el mercado español ofrece pocas opciones, por lo que no se descarta acudir al extranjero.

El próximo compromiso será en Plasencia, el sábado a las 18.30 horas, frente al Móstoles, equipo en el que milita Ángela Jiménez, exjugadora del Miralvalle que, tras superar la grave lesión que sufrió el año pasado, vuelve a la competición con fuerza. Anotó 9 puntos y disputó 18 minutos en su debut en el conjunto madrileño.

Primer partido y primera victoria. El Miralvalle demuestra que, incluso en la adversidad, mantiene su espíritu competitivo intacto.