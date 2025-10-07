HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Miralvalle celebra su primera victoria de la temporada. HOY
Liga Femenina 2

El Miralvalle saborea su primer triunfo a pesar de cortar a su americana

El conjunto placentino busca en el mercado un par de refuerzos para suplir la salida de Jasmine Payne, que no ha cumplido con las expectativas

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 7 de octubre 2025, 17:56

Comenta

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia ha comenzado la temporada de la mejor manera posible: con una victoria de mérito en la primera jornada ... de la Liga Femenina 2. El conjunto placentino se impuso por 75-84 al recién ascendido Isla Bonita en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Un triunfo que cobra aún más valor teniendo en cuenta las circunstancias con las que afrontó el encuentro: solo ocho jugadoras disponibles y la reciente salida de su fichaje extranjero, Jasmine Payne.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  4. 4 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  5. 5 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  8. 8 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  9. 9 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  10. 10 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Miralvalle saborea su primer triunfo a pesar de cortar a su americana

El Miralvalle saborea su primer triunfo a pesar de cortar a su americana