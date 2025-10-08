El Al-Qázeres, con paso firme antes de las primeras curvas

M. Gª Garrido Badajoz Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:37 Comenta Compartir

«Hay que saber sufrir mucho en esta liga». Por ese ejercicio de estoicismo y resistencia que resalta Jesús Sánchez pasan las opciones en LF Challenge de un Al-Qázeres que ha demostrado tener hechuras para atrincherarse cuando arrecia el temporal, minimizar daños y contraatacar en el instante justo para debilitar al rival y cosechar réditos. Fue capaz de decodificar las señales que transmitía la inercia del juego y de sintonizar con sus satélites más potentes. Porque el Castelló exigió al conjunto extremeño remangarse y ofrecer su mejor versión para contrarrestar tramos de frenesí anotador que no fue capaz de frenar a nivel defensivo, pero al que supo responder con las mismas armas. No en vano, el entrenador cacereño se vio obligado a tirar de tiempo muerto cuando la situación empezaba a desbordarse, «sí, porque estábamos irreconocibles», porque hubo momentos en los que faltó tensión atrás y cierta intensidad.

En el primer cuarto, ambos contendientes sacaron la artillería pesada y bombardearon sin cuartel, «un nivel de acierto brutal, poniendo las cosas muy difícil», elogiaba a su adversario el técnico del conjunto extremeño. «El equipo ha sabido sobrevivir al partido en muchos momentos. El Castelló ha jugado realmente bien», añadía. El parcial de 26-24 con el que se clausuró el primer acto atestigua un escenario de altas revoluciones ofensivas. En las fases de desconcierto, además del temple y la gestión de los detalles, fue fundamental la grada para evitar el naufragio: «ha habido un momento en el que nos ha costado y el pabellón nos ha echado una manita; hemos sabido coger una ventaja importante», reconocía el preparador del Al-Qázeres en su comparecencia tras el duelo disputado el pasado sábado.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro transcurrió por cauces más convencionales y sin ese vértigo descontrolado en las transiciones. Pausa, temple, más elaboración de jugadas y con la igualdad en el luminoso como denominador común.

Más satisfecho se mostró Jesús Sánchez con el rendimiento de sus pupilas tras el receso del intermedio, «en la segunda parte se ha visto un partido más parejo». En el cuarto definitivo el arreón local permitió encarrilar el triunfo, pero no estuvo exento de suspense al final, «hemos sufrido más de la cuenta en el último minuto de manera un poco absurda, pero hemos hecho muchas cosas bien y estoy muy contento».

Volvió a sobresalir la labor de la escolta Raquel Laneiro, que ya fue la líder en anotación en el duelo inaugural y que ante el Castelló completó una actuación muy completa con 19 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperaciones y 3 faltas recibidas. Unos números que le valieron a la jugadora portuguesa para ser incluida en el quinteto ideal de la jornada.

Inicio sólido

Inmejorable toma de contacto con la competición, sumando la victoria ante las castellonenses a la cosechada en la primera jornada en Madrid ante el Real Canoe, «hemos hecho un arranque muy bueno, hemos ganado dos partidos de estos que llaman de nuestra liga y de los que tienes que amarrar». Especialmente porque en el horizonte inmediato se atisban curvas con dos compromisos consecutivos ante dos de los colosos: «ahora nos vienen los dos equipos que estaban el año pasado en Liga Endesa, son dos de los favoritos a ascender, pero ojalá que esta dinámica que llevamos nos permita competir contra ellas». Este domingo a las 12.00 horas el Al-Qázeres visita la cancha del Osés Construcción Ardoi y el sábado siguiente recibirá (18.00 horas) al Celta Femxa Zorka.