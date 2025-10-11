HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La plantilla del Al-Qázeres tras su última victoria liguera ante el Castelló. CB Al-Qázeres
LF Challenge

El Al-Qázeres, a extender su gran arranque liguero

El equipo cacereño se presenta en Pamplona para tratar de plantar cara a un recién descendido y mantener el coliderato de la liga

R. H.

Cáceres

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este domingo (12.00 horas) un exigente compromiso en el Polideportivo Arrosadía de Pamplona, donde se medirá al ... Osés Construcción Ardoi en la tercera jornada de la Liga Femenina Challenge. El conjunto cacereño, colíder de la clasificación con un inmaculado balance de 2-0, tratará de mantener su buena dinámica ante un rival que llega reforzado tras sumar su primera victoria del curso en una de las pistas más complicadas del campeonato, la del Recoletas Zamora.

