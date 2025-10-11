El Al-Qázeres, a extender su gran arranque liguero

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este domingo (12.00 horas) un exigente compromiso en el Polideportivo Arrosadía de Pamplona, donde se medirá al ... Osés Construcción Ardoi en la tercera jornada de la Liga Femenina Challenge. El conjunto cacereño, colíder de la clasificación con un inmaculado balance de 2-0, tratará de mantener su buena dinámica ante un rival que llega reforzado tras sumar su primera victoria del curso en una de las pistas más complicadas del campeonato, la del Recoletas Zamora.

El equipo dirigido por Jesús Sánchez ha firmado un brillante inicio de temporada, con triunfos solventes ante el Real Canoe y el Fustecma NBF Castelló. Más allá de los resultados, el técnico destaca el crecimiento del grupo y la rápida adaptación de las nuevas incorporaciones. «El equipo está bastante bien acoplado para este momento de temporada. Las jugadoras nuevas están encontrando su sitio y se están generando buenas sinergias dentro del grupo», señaló Sánchez en la previa.

Pese al optimismo por el buen comienzo, el entrenador prefiere mantener la cautela. «Tenemos que ir con calma. Ahora estamos en un momento dulce, pero el calendario es exigente y pueden venir resbalones. Lo importante es no ser un equipo de extremos, de ir muy arriba o muy abajo», advirtió. El preparador reconoce que el duelo en Pamplona será una buena vara de medir: «Nos enfrentamos a un conjunto recién descendido, con jugadoras de mucha experiencia y una rotación exterior muy completa».

Entre las jugadoras más destacadas del Al-Qázeres en este inicio de curso figuran Raquel Laneiro, determinante en las dos primeras victorias, y Josephine Filipe, que regresa a una pista especial para ella tras su etapa en el conjunto navarro. Su aportación, junto a la solidez defensiva y el mayor ritmo de juego respecto al pasado curso, están siendo claves en el rendimiento del equipo.

Enfrente estará un Osés Construcción que ha recuperado efectivos importantes como Julieta Mungo y Sara Castro, jugadora del Al-Qázeres el año pasado.