Que gusto ver a todo el equipo de 'El intermedio' cantando a pleno pulmón el 'Himno a la alegría' (que es el himno de Europa), ... con una letra 'ad hoc' de cara a las elecciones europeas. La verdad es que apenas habíamos salido de la satisfacción de los 18 años del programa (una alegría al alcance de muy pocos en el universo televisivo) con una gala en directo desde el Florida Park de Madrid, y el pasado martes, cuando menos nos lo esperábamos, apareció Wyoming cantando a todo pulmón el «escucha hermano» ahora como «despierta Europa» que rápidamente fue secundado por el equipo de programa.

Allí estaban Dani Mateos, Sandra Sabatés, Thais Villas, Isma Juárez o Cristina Gallego. Cada uno desde su ventana de pantalla, como cuando la pandemia. Y la gran sorpresa final fue que el propio Miguel Rios, que llevó 'El himno de la alegría' al número uno mundial, se sumó a la celebración con las últimas estrofas. Además, Miguel acudió al plató para explicar que aquí el tema de Beethoven estaba libre de derechos.

Rápidamente esa versión del 'Himno a la alegría' saltó a las redes, con cientos, miles de reproducciones…. Ah, ¿aún no les he dicho cómo era esa letra 'ad hoc'? Fácil. Era una letra puesta al himno para no votar a la ultraderecha. Y para que no hubiese duda, estaba subtitulada como en los karaokes y tenía mucha gracia. Yo me quedo con lo de que es mejor votar a un pequeño pony. Ahora, en que hasta algún presidente autonómico se ha arrancado cantando a Julio Iglesias, se agradece que se cante en vez de insultarse. No es la primera vez que cantan en 'El intermedio' y siempre con sentido del humor. Ahí está cuando se abrió la campaña de la renta, incitando a pagar, cantando con dobles de famosos defraudadores.