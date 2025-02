Serrat y Nino Bravo enriquecen la 'playlist' de la UE

Miguel Lorenci Madrid Martes, 5 de noviembre 2024 | Actualizado 06/11/2024 14:50h. Comenta Compartir

Casi una década ha durado la gestación del primer cancionero de la Unión Europea (UE). Una compilación en la que brillan Joan Manuel Serrat –con dos temas– y Nino Bravo. Cantan tres de los seis títulos españoles de una lista con 164 temas de los 27 países socios de la UE. Más de 100 organizaciones musicales, 400 medios de comunicación y 87.000 ciudadanos de la unión votaron sus canciones favoritas entre las que hay temas folclóricos, populares, infantiles e himnos guerrilleros.

Tras el ingente trabajo, el primer cancionero comunitario se publicó este martes con seis títulos por cada estado miembro, más una británica –'Should Old Acquaintance be forgot', del escocés Robert Burns'– y el himno de la UE. Se cantan en 25 idiomas oficiales, entre los que no están el catalán, ni el euskera ni el gallego. Entre los españoles, los dos temas de Joan Manuel son su legendario 'Mediterráneo' y 'La saeta', el poema de Antonio Machado que en 1969 musicó el Noi del Poble Sec y hoy Príncipe de Asturias de las Artes.

Nino Bravo. R.C.

El llorado Nino Bravo ha colocado su no menos legendaria 'Libre', compuesta por José Luis Armenteros y Pablo Herrero. 'Si tú no estás aquí', de la canaria Rosana Arbelo, es la sorpresa del sexteto, que se cierra con el himno 'Asturias, patria querida' y 'Hola, don Pepito', el clásico de los payasos de la tele -Gaby, Fofó, Miliki y Fofito- compuesto por Diplo, nombre artístico del puertorriqueño Ramón Rivero.

Sabina y Rocío Jurado , fuera

Se quedaron en la cuneta temas tan populares y queridos como '19 días y 500 noches', de Joaquín Sabina; 'Como una ola', de Rocío Jurado; 'Mujer contra mujer', de Mecano; 'Libertad sin ira', de Jarcha, y las tradicionales 'El corro de la patata' y 'Clavelitos'.

Amor, naturaleza, libertad, infantiles, espirituales y tradicionales son las seis categorías de la la selección en la que han entrado himnos de la lucha antifascista como 'Bella ciao' o 'Le chant des partisans', la portuguesa 'Grandola, vila morena', la croata 'Moja domovina', ('Mi Croacia, mi hogar') compuesta durante la guerra de Yugoslavia, o el himno de Finlandia firmado por Jean Sibelius.

No faltan dioses de la canción como el belga Jacques Brel, el único con tres temas: 'Ne me quitte pas', 'Bruxelles' y 'Mijn Vlakke Land', -más conocida por su título en francés 'Le Plat Pays'- y el italiano Fabrizio de Andre con 'Il testamento de Tito'. Portugal aporta 'Amar pelos dois', que dio a Salvador Sobral el triunfo en Eurovisión; Irlanda el ultra popular 'Whiskey in the jar', que en los años 70 se universalizó con la versión de Thin Lizzy, e Italia la napolitana 'O sole mio'.

Jacques Brel. R.C.

El cancionero, que se ampliará, nace con una aplicación que permite oír cada canción acompañada de una versión en «inglés europeo cantable» para facilitar su acceso al mayor público posible. La cantautora catalana Joana Serrat ha traducido los temas españoles buscando «un diálogo de corazón a corazón antes que la perfección.

El danés Jeppe Marsling es el fundador de la ONG europea que lanzó el proyecto en 2015. Una iniciativa gestada por la sociedad civil que cuenta con el apoyo de 18 ministros de Cultura de la UE y que fue galardonada por el Parlamento Europeo con el Premio Ciudadano Europeo 2023.

El cancionero, «pensado para todo tipo de encuentros entre todo tipo de personas», persigue que los europeos «vivan vidas más entrelazadas» a través del intercambio musical . «La música es un lenguaje universal y un proyecto como este es cada vez más relevante, sobre todo después del Brexit, la pandemia y la guerra en Ucrania», sostiene Marsling

España nominó en 2019 sus canciones aspirantes con la ayuda de la Escuela Superior de Canto de Madrid (ESCM), el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el Departamento de música de la Universidad de Granada y el Departament d'Art i de Musicologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Además, 6.536 personas participaron en una votación pública de la que finalmente salieron elegidas las seis canciones favoritas de España.