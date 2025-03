Fernando Belzunce: «Hay que diferenciar con nitidez el periodismo de la comunicación» El director general editorial de Vocento desentraña en 'Directores' las claves del mejor periodismo con once sabios del oficio

Pilotan con tino y buen pulso algunas de los medios más relevantes del mundo. Y han desgranado ante Fernando Belzunce (Pamplona, 1976) las claves del oficio en el que brillan y que comparten con el director general editorial de Vocento. Belzunce reúne en 'Directores' (Libros del Cuerno) sus entrevistas a once responsables de medios centenarios o emergentes, de 'The New York Times' a 'El Faro' o 'Rappler'. Sabios del oficio de contar verdades que confluyen en un libro esencial y bilingüe -español e inglés- cuyos beneficios de las ventas serán para la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), donde se presentó este viernes.

Belzunce charló con el director editorial del Instituto Reuters, Eduardo Suárez; con el editor del libro, Javier Errea, y con el presidente de la APM, Juan Caño, 'padrinos' de este manual del mejor periodismo. Una lúcida y poliédrica reflexión colectiva sobre una profesión con un pasado brillante, superando crisis tras crisis en el presente y con el futuro asegurado a pesar de las incertidumbres.

Los once entrevistados, hasta los más pesimistas, están de acuerdo en que el periodismo seguirá siendo necesario sea cual sea su soporte y la evolución tecnológica, con desafíos como la inteligencia artificial. «Será un tsunami, una revolución total que nos afectará en muchas cosas y sobre la que trabajamos en Vocento sin entrar en la generación de contenidos», anticipa Belzunce. «Pero hay y habrá que diferenciar con nitidez el periodismo de la comunicación y del entretenimiento», plantea. «El periodismo se abrirá camino, aunque otra cosa es pretender que vaya a cambiarlo todo, que es una épica idealizada».

«El periodismo debe hacerse más fuerte en sus atributos», reclama Belzunce, que dialoga sobre la labor de redactores y directores y su cada vez más complejo trabajo de gestión. Lo hace en unas entrevistas esclarecedoras en momentos de vértigo para el periodismo, que cambió el paso con los desafíos digitales que obligaron a replantear y reafirmar los pilares de una profesión centenaria y necesaria.

Ampliar la mirada

«El reto de los directores se ha complicado y ahora deben tener más sensibilidad para lo no editorial y ampliar la mirada», destaca Belzunce. Cree Eduardo Suárez que la figura del director «es hoy más cercana a la de un cineasta o un director de orquesta» y afirma Javier Errea que «dirigir hoy un diario es una putada».

Se aborda en las entrevistas la independencia del periodista, la dificultad de conciliar rigor e inmediatez, los modelos de negocio, el acoso de los poderes políticos y económicos, la creciente polarización política, la desinformación y la preocupante y perniciosa amenaza de las redes. Un tema candente para todos los entrevistados.

«Las redes son un mal necesario, pero también una herramienta que da audiencia», reflexiona Belzunce recordando las incesantes amenazas a Maria Ressa, periodista filipina, presidenta y fundadora del digital 'Rappler' y premio Nobel de la Paz. Aborda la competencia de gigantes tecnológicos como Facebook y otras plataformas donde se manipula y maniobra y se diluyen las fronteras entre realidad y ficción. Ressa, que ha sufrido más de medio millón de ataques personales en redes, tiene a Mark Zuckerberg por «el mayor dictador». Cree además que «la estructura de incentivos de las redes sociales recompensa el mal periodismo y las mentiras».

«La presión en redes es novedosa y asusta y esa exposición pública es muy complicada», reconoce Belzunce. Un problema que en la 'Folha de S. Paulo' que dirige Sérgio Dávila afrontan con una psicóloga. Atacados con saña por el entorno de Jair Bolsonaro, Dávila defiende la pluralidad como «un principio no se puede aparcar». «Hacerlo sería renunciar a hacer periodismo», asegura.

Carlos Dada, periodista salvadoreño y director 'El Faro', vive también amenazado, pero defiende la necesidad del buen periodismo en un país castigado por el régimen de Nayib Bukele que recurre a la intimidación y la violencia para amenazar la libertad de prensa en un país donde entre 50 y 90 periodistas son asesinados cada año.

Admite el efecto perverso de las redes el polaco Adam Michnik al frente de 'Gazeta Wyborcza'. Pero habla de la «paradoja digital» para sostener que «Internet amplía la zona de libertad, en especial para los medios con menos recursos». «Si no creyera que puedo cambiar el mundo con lo que escribo, no escribiría nada» le dice Michnik a Belzunce.

«La promesa de Internet ha sido un fraude» para Emilio García-Ruiz, director de 'San Francisco Chronicle'. «Nadie vio que los malos podrían dominar Internet con sus campañas de desinformación», lamenta reconociendo que ahora «no hay forma de comunicar sin las poderosas plataformas». Son necesarias para amplificar el periodismo, «pero estamos en guerra con ellas». «Es lo que llamamos en Estados Unidos un 'frenemy', un amigo que es enemigo», resume.

David Walmsley, periodista norirlandés que hoy dirige 'The Globe and Mail' en Toronto, denuncia también la toxicidad de las redes. «Si dejas que los algoritmos y los datos basados en la audiencia controlen tu criterio, ya no te dedicas al periodismo», señala.

«Las redes sociales empequeñecen el mundo. Son burbujas. El peligro es que nuestros periodistas tomen Twitter (hoy X) como una realidad», asegura Wolfgang Krach, director de 'Süddeutsche Zeitung'.

«Si pierdes la confianza de los lectores no tienes nada», subraya Roula Khalaf, directora de la legendaria cabecera 'Financial Times'. Para ella, «el periodismo es hoy más necesario que nunca» ya que «los lectores nos buscan más en tiempos de incertidumbre».

Según Alessandra Galloni, la primera directora de 'Reuters', el gran desafío y la clave del éxito es «unir la verdad y la velocidad» lo que practica en la legendaria agencia priorizando la verdad sobre la velocidad.

Joe Kahn, director de 'The New York Times', esa 'dama gris' que marca la pauta en el periodismo global, cree que «la polarización política es hoy un gran desafío del periodismo» y alerta también sobre la toxicidad de unas redes «que no son útiles ni representativas».

La confianza es el activo «más valorado» por Emma Tucker, editora del 'Sunday Times' en el momento de la entrevista y ahora directora de 'The Wall Street Journal' y cuyo empeño es «ofrecer algo diferente al lector».

