El Starship destrozó la plataforma de lanzamiento. ¿Está en riesgo la vuelta a la Luna en 2025?

Cuando el pasado jueves día 20 Elon Musk realizó la prueba de vuelo del mastodóntico Starship, el cohete más potente jamás construido, todas las ... miradas se dirigieron al cielo. Tras suspenderse la primera tentativa tres días antes cuando tan solo faltaban cuarenta segundos para que finalizara la cuenta atrás, en esta segunda se logró que el gigantesco artilugio de 120 metros de altura despegara de la plataforma de lanzamiento y alcanzara una altura de unos 30 kilómetros. En ese momento, el Super Heavy, el poderoso propulsor que lo impulsa, debía desgajarse y dejar libre a la nave espacial propiamente dicha para que dibujara un recorrido que la debía llevar hasta aguas de Hawai en un vuelo de unos noventa minutos. Pero eso no sucedió. Las dos partes del cohete siguieron juntas, la trayectoria se desvió y hubo que activar el sistema de autodestrucción. Habían pasado solo cuatro minutos. Pese a ello, Musk consideró el ensayo todo un éxito porque habían conseguido elevar el Starship y la explosión no se había producido en la base de lanzamiento, lo que habría sido más grave.

Ya desde los primeros momentos, algunos expertos e incluso testigos en la distancia de la prueba se dieron cuenta de que la mirada había que ponerla más bien en el suelo, en la rampa de despegue que Elon Musk quería proteger. Cierto es que el cohete no explotó en ella, como ya ocurrió en el desastre del lanzamiento de la N-1 soviética en 1969 desde el cosmódromo de Baikonur -91 personas fallecieron en lo que está considerado como la peor catástrofe de la exploración espacial-. Pero quedó seriamente dañada por la enorme potencia de los motores, que generaron temperaturas de hasta 3.000 grados. Enormes fragmentos de hormigón salieron despedidos a medio kilómetro y una gran humareda de polvo se extendió varios kilómetros. Esto pone en duda incluso la planificación de la misión Artemis, que aspira a situar al ser humano en la Luna en 2025. Porque el Starship y su rampa de lanzamiento están diseñadas para ser reutilizables. El magnate ha llegado a afirmar que la nave podría lanzarse cada seis u ocho horas y el sistema de propulsión, cada hora. Pero si con un solo lanzamiento la base queda inservible, todo el plan se cae como un castillo de naipes.

Un grave error de cálculo

¿Qué es lo que ocurrió? «Es posible que los motores, cuando aceleraban, rompieran el hormigón, en lugar de simplemente erosionarlo. Los motores estaban solo a la mitad de su potencia durante la prueba de encendido estático», explicó Musk en Twitter para tratar de explicar un evidente error de cálculo. Lo habitual para evitar estos daños es disponer de un desviador de llamas, un foso de hormigón refrigerado con agua desde donde las llamas son redirigidas para evitar desastres como el ocurrido el pasado jueves.

La siguiente pregunta parece obvia: ¿por qué no construyeron una de estas estructuras que sí existen, por ejemplo, en el Centro Kennedy? La respuesta es que estaban en ello pero no les dio tiempo. «Comenzamos a construir un desviador de llamas hace tres meses, pero no estaba listo a tiempo. Pensamos erróneamente que, en base a los datos de la prueba de fuego en estático, el hormigón resistiría un lanzamiento», explicó el empresario en su red social. Ni que decir tiene que dado el tamaño de Starship, el del desviador sería también considerable. Para hacerse una idea, el diseñado hace cincuenta años para la Saturn V, otro coloso de 110 metros, tenía una altura de 12 metros.

Está en duda ahora cuándo se podrá realizar el próximo lanzamiento. Musk aseguró que estarían listos en uno o dos meses, pero las autoridades no lo tienen ni mucho menos tan claro. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha exigido como requisito imprescindible «garantías suficientes de que cualquier sistema, proceso o procedimiento no afecta la seguridad pública». Algunos expertos aseguran que SpaceX no volverá a volar hasta 2024. En cualquiera de los casos, los planes para volver a la Luna dentro de dos años están en el alero.