36 viviendas sociales del Ayuntamiento de Cáceres están ocupadas de manera ilegal

36 vivienda sociales del Ayuntamiento de Cáceres se encuentran en estos momentos ocupadas de manera ilegal, según el dato que ha dado a conocer este ... viernes el portavoz municipal, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de Gobierno. Así se deprende, ha indicado, del informe elaborado por el director del IMAS (Instituto Municipal de Asuntos Sociales), fechado el pasado 24 de mayo. Gran parte de estas viviendas, ha indicado Orgaz, se encuentran situadas en el barrio de Aldea Moret.

Con estos datos sobre la mesa, el equipo de Rafael Mateos ha anunciado medidas judiciales para recuperar estos pisos y volver a adjudicarlos. «Se ha tomado la decisión de proceder al ejercicio de acciones judiciales necesarias previstas en el artículo 250, apartado cuatro, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las ocupaciones ilegales», ha avanzado el portavoz municipal. «Esta acción que vamos a adoptar permite llevar a cabo un procedimiento con carácter sumario y preferente que permite la recuperación de la posesión de los inmuebles, entre otros los que tienen carácter social. Se ha procedido a aprobar que se inicie ese procedimiento», ha precisado.

«Estamos en el primer paso. Vamos a recuperar la posesión. Una vez que tengamos esa posesión encargaremos a los servicios técnicos que hagan un informe sobre el estado de las viviendas y las posibilidades que tienen», ha apostillado.

Tal y como ha publicado este diario, una de las últimas ocupaciones ilegales se ha producido en el número 8 de la calle Río Tíber. Los vecinos dieron la voz de alarma a finales del mes de abril.

«Llevo 36 años aquí, pero lo que estamos viviendo ahora es duro. No me voy porque aún estoy pagando el piso y no puedo irme a otro sitio. Tener que convivir con personas que ocupan las viviendas de forma ilegal y que se les permita es terrible», contaba una vecina a HOY que prefería mantener el anonimato para evitar posibles represalias.

Un informe del IMAS realizado en 2019 ya asumía el elevado número de ocupaciones en Aldea Moret. Según los cálculos que se hicieron entonces, recuperar 39 viviendas tenía un coste de casi un millón de euros.

Hasta ahora, había trascendido que el Ayuntamiento iba a llevar a la justicia esta última ocupación de la calle Río Tíber (es un piso bajo). Pero el anuncio de este viernes va más allá, ya que afecta a todas las viviendas sociales municipales ocupadas de manera ilegal.

Ermita de San Jorge

Por otro lado, el Consistorio ha anunciado que ha solicitado a la Junta de Extremadura la cesión de los terrenos donde se ubica la ermita de San Jorge para ejecutar desde el Ayuntamiento las obras de rehabilitación de este inmueble. «El estado de ruina en el que se encuentra la ermita hace necesario que se lleven a cabo diferentes actuaciones para su restauración y para su puesta en valor», ha indicado el portavoz municipal. De momento, no se ha contabilizado a cuánto ascenderían las obras. El Consistorio tampoco ha precisado si ejecutaría la actuación con fondos propios o con alguna ayuda recibida.