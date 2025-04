El menor que mató a su madre en Badajoz «sabe que está muerta pero no que presuntamente fue él»

«Él es consciente de que su madre no está, pero no es consciente plenamente de haber provocado él, presuntamente, la muerte de su madre». ... Pedro Rodríguez, el abogado del menor que supuestamente mató a su madre, Carmen Tejero, el pasado 2 de mayo, asegura que el joven tiene muchas lagunas sobre el crimen que conmocionó a Badajoz hace mes y medio.

Los hechos sucedieron en una vivienda de la calle América, en las traseras de Los Maristas. Presuntamente un menor de 17 años mató al perro de la familia y lo dejó en un contenedor. Luego, en torno a las 14.00 horas, esperó a su madre en casa y, cuando ella llegó, la apuñaló hasta seis veces provocándole la muerte. Posteriormente llamó a la policía para contar lo que había pasado.

Mes y medio después no recuerda estos actos. De hecho, duda sobre las declaraciones que realizó ante la policía, según afirma su abogado. «Él sabe que su madre ha muerto. Pero él no tiene conciencia de haber sido presuntamente el autor. De hecho, en las llamadas telefónicas que tenemos me pregunta: oye, yo declaré esto, yo declaré lo otro. Oye, tendría que decir tal. Y le digo: pero si eso ya lo has dicho. A veces le recuerdo su declaración en Fiscalía porque tiene lagunas».

«Se encuentra con muchos altibajos en su estado de ánimo, muchas noches que pasa sin dormir y con cuadros de ansiedad» Pedro Rodríguez Díaz Abogado del menor

El estado emocional del joven no es bueno, según detalla su abogado. «El menor se encuentra con muchos altibajos en su estado de ánimo, se encuentra con muchas noches que pasa sin poder dormir y con cuadros de ansiedad importantes».

Por el momento no sabe la enorme repercusión mediática que ha tenido su caso, no le han informado de que ha salido en muchos medios, incluso de ámbito nacional. «Le ha llegado algún rumor, algo siempre se filtra, pero no es consciente de la prensa ni de lo que han dicho», asegura su representante legal.

Desde que fue detenido en mayo está ingresado en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi. Además su tutela ha pasado a la Junta de Extremadura. En concreto está en un módulo terapéutico para recibir un seguimiento especializado. «El módulo terapéutico no quiere decir que esté apartado, ni que esté fuera de la convivencia. Sí que tiene unos cuidados y unas atenciones especiales de las personas que en el día a día lo siguen: educadores, profesionales psicológicos y psiquiátricos que le brindan el apoyo profesional y la experiencia profesional que tienen y, por supuesto, con carácter terapéutico. Pero luego, a la hora de comidas, de actividades, o de formación o cursos, lo comparte con todos los menores del centro».

Dentro de esta rutina el menor pudo presentarse a las pruebas de acceso a la universidad y aprobó la EBAU. Cuando los hecho sucedieron este joven ya había superado, y con buenas notas, el segundo curso de Bachillerato en el instituto Maestro Domingo Cáceres.

El juzgado determinó que permanezca en el centro de menores al menos seis meses. Pedro Rodríguez explica que hay dos opciones. La primera es que el juicio se lleve a cabo antes de noviembre, que es cuando se cumpliría el plazo. Es una posibilidad remota porque es un plazo corto, aún hay muchas pruebas pendientes y además el mes de agosto no es hábil para el sistema legal español.

«Creo que iremos justos», indica este letrado. Por tanto lo más probable es que en noviembre se amplíen las medidas cautelares a la espera de un juicio que sí podría ser a final de año o a principios de 2025, porque en los casos de menores se tiende a acelerar los plazos.

En diciembre el detenido por los hechos cumplirá la mayoría de edad, pero esto no cambiará su condición. Será juzgado como menor porque lo era cuando sucedió el crimen. Se enfrenta hasta a ocho años de internamiento máximo si se considera que fue autor de un homicidio o un asesinato. Cumpliría esta pena hasta los 21 años en un centro de menores, y luego podría seguir en el mismo o pasar a un centro penitenciario normal si se determina que debe hacerlo.

Por el momento el futuro de este menor no está decidido. Su abogado indica que aún no han hablado con la Fiscalía de Menores de un posible acuerdo porque es muy pronto. Aún, de hecho, no tiene determinada la estrategia de defensa.

«No es el momento porque tenemos que estar pendientes de todos los informes, tenemos que estar a la espera. Hay pendientes informes de profesionales, de peritos médicos, informes del centro, de su evolución, de sus tratamientos psicológicos, psiquiátricos…», indica Rodríguez, que añade que deben estar a la espera de estos datos y de que se cierren las pruebas de las causa «para poder establecer una línea de defensa y una estrategia de defensa».

Pedro Rodríguez, el letrado del joven, tiene un despacho multidisciplinar en el que llevan casos de menores, de violencia de género y también civil, penal o contenciosos administrativos. Cuenta con una amplia experiencia en casos de menores de edad desde 1999.