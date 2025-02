Gragera confía en que la Policía Local cumpla sus servicios en Carnaval

Calma y tranquilidad. Es el mensaje y el deseo que ha lanzado el alcalde, Ignacio Gragera, a una semana de que empiece el Carnaval de Badajoz ... . Este viernes se ha reunido la junta local de seguridad para organizar el dispositivo que velará porque miles de personas puedan disfrutar de la calle sin problemas entre el 9 y el 18 de febrero.

Calma y tranquilidad a la hora de disfrutar durante esos diez días. Y calma y tranquilidad ante la posibilidad de que la Policía Local agüe la fiesta. Por un lado, habrá agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Por otro, el alcalde confía en que los agentes acudan a su trabajo y no obliguen a suspender ninguna actividad, como ocurrió el domingo pasado con la vuelta al Baluarte, ni crear problemas de seguridad.

Explica que la mayor parte de los servicios extraordinarios convocados para los agentes municipales corresponden a servicios obligatorios incluidos en su nómina anual (que deben prestar cinco) y «solo seis o siete son voluntarios». Son estos, los de carácter voluntario, los que suelen generar problemas.

Gragera admite que las conversaciones sobre las reclamaciones laborales de los agentes han seguido esta semana, tras el plantón de la mayor parte a la Vuelta al Baluarte y que obligó a la anulación de la prueba deportiva el domingo pasado.

El gobierno local continúa con la investigación para aclarar qué circunstancias llevaron a 11 de 19 agentes convocados a ausentarse de su puesto de trabajo, algunos de ellos dados de baja entre el sábado por la tarde y la misma mañana del domingo. De momento, no han llevado los datos a la Fiscalía.

Quienes sí van a estar seguro en las calles de Badajoz en Carnaval son los agentes de Policía Local en prácticas que realizan estos meses el curso de formación en la Academia de Seguridad Pública en la ciudad de Badajoz. El PSOE advirtió esta semana que este es el 'plan B' del alcalde para reforzar la presencia de la Policía Local en las calles ante la posibilidad de más ausencias de los agentes. Pero el alcalde le quita hierro. Admite que en los últimos años no ha sido posible que los agentes en prácticas realizaran tareas en Carnaval porque, dice, la anterior administración regional, lo decidió. Pero que esta nueva, con el PP al frente, ha decidido «recuperar» unas prácticas que se realizaban en la ciudad hace años y que permitirán a los nuevos agentes formarse en grandes eventos. En todo caso, según el alcalde, estarán de apoyo en los controles de alcoholemia. No estarán los agentes que acudieron el año pasado procedentes de Pamplona y que realizaban un curso con la Policía Local de Badajoz.

Los agentes de Policía Local prestarán 486 turnos, de los que 81 son extraordinarios

La junta de seguridad celebrada este viernes ha establecido que los agentes de Policía Local prestarán 486 turnos, de los que 81 son extraordinarios. Como se ha indicado antes, la mayoría de estos, según Gragera, obligatorios. Habrá, además, 228 efectivos de Cruz Roja, que este año habilitará un refuerzo en San Roque para el entierro de la sardina por los problemas de salud que el calor y el cansancio generó en la fiesta de 2023. Los bomberos han convocado 300 servicios, mientras que la Protección Civil tiene previsto prestar entre 120 y 140, en función de los voluntarios y la necesidad.

A estos se añaden los efectivos y cuerpos de seguridad del Estado que, según la subdelegada del Gobierno, Maribel Cortés, ha desgranado junto al alcalde. Habrá 654 servicios de la Policía Nacional, con una media de 67 diarios, aunque reforzada en los días grandes. Habrá también presencia de la Guardia Civil, con 289 servicios y otros 56 específicos de la unidad de intervención USECIC. 156 de esos servicios prestarán especial atención al control del consumo de alcohol y drogas.

Habrá seguridad aérea, con drones, por parte de la Policía Nacional. Así como guías caninos especializados en la detección de drogas y agentes de paisano.

«Mi habitual consejo: quien vaya a beber, que no coja el coche. No está permitido la tenencia de drogas en vía pública. Se va a controlar la seguridad de que todos estemos más seguros por que nadie borracho esté al volante ni drogado en la calle. Desear que pasemos unas buenas fiestas. Que la lluvia nos respete y que el dispositivo seguridad no sea necesario», ha terminado la subdelegada del Gobierno.

Carros, mesas y sillas en San Atón

El alcalde ha recogido las medidas del Carnaval en un bando en el que, por primera vez, se prohíbe que los pacenses lleven mesas, sillas y carros al Paseo de San Francisco el sábado y el lunes de Carnaval. Gragera ha reconocido que puede ser una decisión impopular porque este paseo se ha convertido en el centro de la fiesta familia, pero también ha indicado que se hace por seguridad. El año pasado ya encontraron algunos problemas por parte de los servicios de emergencia y quieren evitar avalanchas o que suceda algo y tanto Cruz Roja o como los agentes no logren llegar. Las vías de acceso a San Francisco no permiten tampoco un acceso rápido.

Pero esta prohibición está limitada a San Francisco. Quienes deseen tener sus sillas, mesas y carros podrán hacerlo. Pero siempre que se ubiquen en las otras zonas carnavaleras de la ciudad. Entre ellas, San Atón, que está muy próxima a San Francisco.

El alcalde también se ha referido a los artefactos, a los que se ha indicado que permanezcan a partir de las 23 horas en el Paseo Fluvial si quieren mantener la música encendida. Aquellos que quieran estar sin música podrán hacerlo en el resto de zonas carnavaleras de Badajoz.

Los establecimientos podrán abrir más horas, estando obligados a cerrar a las 8 horas, para que los efectivos de limpieza puedan realizar su trabajo. Prestarán 222 servicios el primer fin de semana y 111 el segundo. Sobre la huelga con la que amenazan los trabajadores de FCC, el alcalde también ha confiado en que se desactiva con un acuerdo con la empresa. Pero, si no existe ese acuerdo, ha dicho que tiene preparado un decreto para fijar los servicios mínimos y que la ciudad pueda combinar la fiesta con la salubridad que exigen los vecinos.

Los bares podrán colocar barras en la calle sin altavoces, pero en las zonas de más concentración no estarán permitidos los veladores ni otro mobiliario que pueda entorpecer el paso ni la evacuación urgente en el caso de que sea posible.

Habrá cortes de tráfico fijos en las zonas con mayor concentración de pacenses y la avenida de Europa se tomará como vía de entrada y salida del Casco Antiguo.

El Ayuntamiento hace este año un esfuerzo con la instalación de baños, que es una de las quejas más repetidas cada año. Así, multiplica por cinco las cabinas del año pasado. El alcalde ha explicado que estarán en las zonas carnavaleras, así como en todo el recorrido del gran desfile de comparsas del domingo.

En ese desfile habrá también tres puntos de emergencia de evacuación. El punto violeta estará ubicado en la calle Pedro de Valdivia el sábado y el lunes de Carnaval. Mientras que el segundo viernes estará en el Puente de Palmas y el sábado en el auditorio Ricardo Carapeto. El Ayuntamiento mantiene la gala de entrega de premios el sábado en este mismo auditorio y pretende centralizar la fiesta del segundo fin de semana en el entorno de la margen izquierda del río.

Para facilitar el acceso de los vecinos de las pedanías, y el traslado de quienes residen en la ciudad a los poblados, que también viven el Carnaval, el Ayuntamiento ha habilitado tres líneas de autobús con el Cerro Gordo y las pedanías.

El alcalde ha pedido a los pacenses que tengan en cuenta la celebración de las actividades, y los recorridos, para evitar aparcar en esas zonas. Ha avisado de que la grúa retirará los vehículos desde la primera hora del día de su celebración.

«Deseos que los 10 días de Carnaval se desarrollen con calma, sin incidentes y que todos tratemos de enfocar estos diez días con ilusión. Que sepamos acoger a los visitantes y estamos orgullosos del Carnaval que hemos construido entre todos en los últimos 40 años», ha destacado.