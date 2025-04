La falta de policías en Badajoz provoca cancelaciones de eventos incluso dentro de un mes

San Roque se queda sin convivencia motera. Los comerciantes del barrio habían organizado un evento en Ronda Norte con exhibiciones, 'food truck', conciertos y carpas ... de fabricantes, pero no hay fecha. En principio iba a celebrarse este sábado, pero se ha suspendido por la falta de policías locales para servicios extraordinarios. Los promotores han intentado fijar una nueva fecha, dentro de un mes, pero tampoco les dan permiso.

La convivencia planeada en San Roque es el último evento barrido por el conflicto entre el Ayuntamiento y la Policía Local, pero el miedo de muchos organizadores es que no sea el último. Este fin de semana no solo estaba prevista esta cita en Ronda Norte, el domingo también se iba a celebrar la II Caminata contra el Cáncer desde la Plaza Alta hasta el río. Este segundo evento se mantiene, aunque ha tenido que cambiar su recorrido por la misma razón.

La Asociación Española Contra el Cáncer de Badajoz lamenta el cambio porque tendrán menor visibilidad y han tenido que realizar varios cambios a última hora, pero al menos han salvado este evento que quiere recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad. En la Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Roque están muy molestos por la cancelación de su convivencia porque llevan meses de preparación. Era una de las actividades que tenía prevista esta entidad para dinamizar el comercio en el barrio y ahora temen que no solo no salga esta cita, sino tener que cancelar todos los planes que tienen. «Llevamos mucho tiempo detrás de esto, que no se pudo con la pandemia, y ahora es la primera en la frente. San Roque necesita eventos, visibilidad», se lamenta Alberto Caballero, presidente de la agrupación de empresarios.

Sin fecha para solucionarse

Caballero explica que la concentración motera iba a celebrarse en Ronda Norte, en una calle que cerrarían al tráfico. «Ni siquiera pedimos muchos policías porque no habrá ruta. De hecho, solo pedimos el apoyo de Protección Civil, pero nos han dicho que no puede ser. Lo teníamos previsto todo: carpas de los fabricantes, una zona con 'food trucks', exhibiciones y un escenario con actuaciones».

Lo más preocupante, para este empresario, es que les han anulado la cita de este sábado 21 de mayo, pero tampoco les dan otra en el futuro. «Solo podía ser el 11 de junio porque el 4 son Los Palomos y luego la feria, pero no nos dan permiso. En julio no puede ser por el calor».

Esto supone que el Consistorio pacense no autoriza eventos dentro de un mes y confirma que citas como Los Palomos o San Juan podrían peligrar debido a este conflicto.

Respecto al problema, no hay novedades por el momento. Este martes, en el pleno de presupuestos, se aprobará una modificación, se trata de ampliar en 138.000 euros la cantidad consignada inicialmente (80.000 euros) para los servicios extraordinarios. De ahí abonarán los 56.000 euros pendientes de finales de 2021 y los que se celebren hasta finales de 2022. Los pagos podrían ser esta semana, pero no se ha aclarado si esto desbloqueará el conflicto.