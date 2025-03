Uno de cada cinco policías locales de Badajoz está de baja de larga duración

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 10 de noviembre 2023, 07:31 Comenta Compartir

Este domingo hay una media maratón en la ciudad, una manifestación en Condes de Barcelona y un partido con muchos asistentes y posibilidad de conflicto, ... el Badajoz-Cacereño. Para controlar todo habrá cinco policías locales esa jornada. Han convocado a otros ocho por servicios extraordinarios, pero lo más probable es que no acudan. No lo hacen desde año y medio porque no les pagan estas horas y solo deben hacerlas si lo deciden de forma voluntaria.

La escasez de policías locales en la ciudad no es un secreto para ningún vecino. Es habitual que los ciudadanos llamen para pedir ayuda y la respuesta sea que no pueden ir en ese momento, que acudirán cuando tengan disponibilidad o incluso que es mejor llamar a otro cuerpo de seguridad, como la Policía Nacional. HOY ha solicitado al Ayuntamiento saber el número de policías municipales que hay en Badajoz, pero no ha obtenido respuesta. El sindicato Aspolobba ha conseguido los datos a través de Recursos Humanos de este servicio y son preocupantes. Uno de cada cinco policías locales en activo están de baja de larga duración. En la actualidad la capital pacense tiene 162 operativos en primera actividad, es decir, que no están en labores administrativas. De ellos 35 están de baja de larga duración, es decir, lesiones graves y enfermedades complicadas, incluso con tribunales médicos de por medio. Manuel Manzano, de Aspolobba, relaciona directamente este porcentaje de bajas con «la mala gestión de la policía local». «La calle está en manos de los malos. La gente sabe que puede aparcar donde quiera o cerrar el bar a la hora que quiera», asegura el sindicato Aspolobba De los 127 que quedan, 18 son mandos, por lo que no patrullan la calle habitualmente. Por tanto hay 109 policías municipales para realizar las tareas propias de este cuerpo los 365 días del año, tres turnos por día. Manzano denuncia que se han desatendido numerosos servicios, entre ellos la grúa o los radares. Tampoco pueden acudir a accidentes, controlar la seguridad vial o realizar labores de prevención. Si realmente estuviesen en activo los 162 operativos, la ratio de Badajoz sería de 1,04 municipales por cada 1.000 habitantes. La Unión Europea recomienda que sean, al menos, dos por cada millar. Según Aspolobba, la ciudad necesitaría incorporar entre 70 y 100 agentes más. «La calle está en manos de los malos. La gente sabe que puede aparcar donde quiera o cerrar el bar a la hora que quiera porque no hay control», se lamenta el responsable de Aspolobba. Noticia relacionada La escasez de policías deja a Badajoz sin grúa, radar y sin controles de alcoholemia La noche de Halloween, cuando un joven se cayó por el respiradero de Memoria de Menacho, no pudieron acudir. Tuvo que atender el suceso la Policía Nacional. Cuando no hay suficientes efectivos de este otro cuerpo, debe intervenir la Guardia Civil. «Puede ocurrir algo grave, la seguridad no está garantizada como ellos dicen», añade Manzano. El sindicato defiende que es habitual que haya un operario en el teléfono, un mando y un solo policía en la calle en muchos turnos de este servicio. Conflicto laboral El conflicto laboral de la policía local viene de largo. Además del problema de los servicios extraordinarios que no cobran, en marzo de 2022 lograron firmar con el Ayuntamiento una subida salarial, pero el Consistorio no ha cumplido con este compromiso. Sí ha subido el sueldo al superintendente, Rubén Muñoz. Aspolobba denuncia que los municipales en Badajoz cobran menos que otros policías de localidades mucho más pequeñas. Advierten, además, que la situación empeorará en 2024. Ese año se espera que se incorporen 9 nuevos agentes que actualmente están realizando el curso de capacitación en la Academia de Seguridad, pero se prevén al menos las mismas jubilaciones. También hay 10 policías que tienen más de 55 años y deben pasar a segunda actividad y otros 18 entre 52 y 54 años que están a punto de pasar este límite.

