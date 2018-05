Las autoescuelas de Navalmoral se movilizan por los cambios en los exámenes Las autoescuelas de la zona empiezan a movilizarse. :: MAM «Será nuestra ruina», aseguran los afectados, que ayer se concentraron en Los Sauces MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 19 mayo 2018, 10:20

Los propietarios de las autoescuelas del centro de exámenes de Navalmoral posaron ayer así ante los informadores, con los brazos cruzados, por entender que es como se quedarán tras las modificaciones que se han introducido en los exámenes del carné de conducir. Fue su primera protesta, que reunió a todos los afectados, pero no será la última si las cosas no se solucionan.

«Después de llevar más de 30 años con los exámenes teóricos en Navalmoral, la Jefatura Provincial de Tráfico ha decidido llevarlos a Plasencia de forma provisional, pero sin fecha de vuelta fija, con el trastorno que ello supone, principalmente por el transporte. Y lo ha hecho de forma unilateral, sin contar ni con las autoescuelas ni con el Ayuntamiento, que en su día gestionó que los exámenes se trajeran aquí, y al que la Jefatura se ha dirigido tras tomar dicha decisión», explicaron a HOY. Con ese traslado, en su opinión, no solo perderán los alumnos y sus familiares sino también el comercio y la hostelería local, por la gran cantidad de personas que vienen de fuera a examinarse, que pueden rondar las 200 mensuales.

Pero es que, además, añaden que la Jefatura ha decidido cambiar el sistema de exámenes que tenían, «que era malo porque no sabíamos la fecha con antelación», pero que tenía la ventaja de poder examinar a todos los alumnos que presentaban, sin ninguna restricción. «El nuevo sistema tiene un calendario fijo, pero hasta dos días antes no sabremos cuántos alumnos se podrán examinar. Puede darse el caso, y de hecho ocurrirá, que presentemos a 10 alumnos y dos días antes nos llamen y nos digan que solo se pueden examinar dos, y tengamos que decidir a quién se deja fuera. Va a ser nuestra ruina, porque los alumnos no querrán dar clases al no saber cuándo se examinan, irán peor preparados o aprovecharán que estudian fuera de Navalmoral para obtener su permiso en las ciudades universitarias donde estén».