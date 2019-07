Templarios, rock y fiestas patronales

La música manda en la agenda de ocio del segundo fin de semana de julio. Rock, folklore, folk, música clásica y rap, todo tiene cabida en estos dos próximos días en la región, con especial mención a la celebración del Granirock en Quintana de la Serena, que alcanza su sexta edición con un cartel protagonizado por Soziedad Alkoholika y La Mala Rodríguez. Pero además, en Jerez de los Caballeros tiene lugar el Festival Templario y municipios como Moraleja, Jaraíz de la Vera o Cabeza la Vaca disfrutan de sus fiestas patronales.

Además, en Cáceres comienzan Los Conciertos de Pedrilla, en Badajoz está el Festival Folklórico y el programa Vive el verano, y en Mérida continúa el Festival de Teatro Clásico. Pero hay mucho más. ¡Empezamos el repaso!

Badajoz Orquesta Joven, folklore y Noches de verano

El viernes, hay actuación de la Orquesta Joven de Extremadura, OJEX, en el Palacio de Congresos 'Manuel Rojas'. Se trata del concierto de clausura del IV Encuentro OJEX, que dirigirá su director titular y artístico Andrés Salado y que contará con la colaboración de los hermanos Joaquín y Javier Fernández, componentes de la priemra generación de alumnos de la Orquesta Joven, y el pianista Eduardo Moreno.

El día 13 tiene lugar la habitual visita guiada al casco antiguo del segundo sábado de mes y que organiza la Concejalía de Turismo. El punto de partida es la plaza de San José a las 10.30 horas y recorrerá las plazas de San José, Alta, Soledad y finalizará en Puerta de Palmas. La asistencia es libre y no se requiere inscripción previa.

El Festival Folklórico Internacional, que festeja este año su edición número 40, propone actuaciones para jueves, viernes y sábado en el López de Ayala. Pasarán grupos de Badajoz, Benin, India en la primera jornada; de Rusia, Portugal y San Vivente de Alcántara en la segunda; y de Serbia, Jaén y Badajoz, además de la actuación de Acetre, para la tercera y última.

Durante el fin de semana también continúa el programa 'Noches de verano', que lleva teatro y música al autorio municipal Ricardo Carapeto. El viernes, se representa 'Melocotón en almíbar', de Miguel Mihura; el sábado, 'La sopera', de Robert Lamoureux; y el domingo, 'Veneno para mi marido', de Alfonso Paso'. El lunes se cierra el ciclo con 'Vis a vis en Hawai', de Alonso de Santos.

Cáceres Conciertos de Pedrilla, nueva exposición y deporte

En Cáceres, la artista Lucibela es la encargada de abrir uno de los ciclos musicales con más solera, Los Conciertos de Pedrilla, que alcanzan su edición número 23. Con una gran técnica vocal, explora el registro de los sambistas de Brasil y añade su habilidad con la guitarra, el cavaquinho, el saxofón, acordeón y violín para presentar sus temas, en los que explora los problemas de ser mujer y caboverdiana. Presentará su primer álbum, titulado 'Laço umbilical'. Los conciertos -que comienzan a las 22.30 horas en julio y a las 22 horas en agosto- tienen lugar en los jardines del Museo Pedrilla y como es habitual, tienen entrada libre.

También el viernes se inaugura una nueva exposición en el espacio Belleartes. Lleva por título '500 años de religiones, más de 2.000 de Cristianismo', y se exhibe hasta el próximo 4 de agosto. Se trata de una muestra compuesta de una instalación fotográfica apoyada en la iconografía religiosa cristiana.

El sábado, el centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear acoge un nuevo taller infantil. Titulado 'Peter Roher, la imagen de la repetición', se centra en conocer la obra de este artista alemán y para ello, los niños montarán una pieza con repeticiones de imágenes recortadas de revistas y periódicos.

El domingo, deporte en el Paseo de Cánovas. A partir de las 10.00 horas se celebra el III Critérium Gran Premio San Jorge, organizado por Cáceres Bike. Habrá 18 categorías y un máximo de 300 participantes.

Mérida y provincia de Badajoz Pericles, templarios y Granirock

Representación de la obra 'Pericles', dentro del Festival de Teatro de Mérida.

Hasta el domingo se representa, en el Teatro Romano de Mérida, la obra 'Pericles, príncipe de Tiro', de William Shakespeare, dentro del 65 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Se trata de la versión de Joaquín Hinojosa de la más épica de las obras del dramaturgo inglés, que estará interpretada por Ernesto Arias, Ana Fernández, Marta Larralde, María Isasi, Óscar de la Fuente, José Troncoso y Hernán Gené, que también dirige el espectáculo. El azar y la fortuna juegan un papel protagonista en esta historia, un enrevesado relato de aventuras con tintes melodramáticos y un final feliz.

También continúa en la capital extremeña, y dentro de la programación del Festival, el VIII Encuentro con los Clásicos, un ciclo de conferencias que propone una revisión y análisis de los textos grecolatinos de la programación. El viernes, Cicerón, por César Chaparro Gómez, de la Uex; y el domingo, Pericles, por Arnaldo do Spirito Santo, de la Universidad de Lisboa. La cita tiene lugar en el Museo Nacional de Arte Romano.

Por otra parte, arranca la trigésima edición del ciclo de cine al aire libre en el parque de las Siete Sillas. La cita tendrá lugar todos los viernes de julio y agosto a las 22.30 horas. En esta primera jornada se proyecta 'Matilda', una cinta estadounidense dirigida por Danny DeVito que cuenta la historia de una niña curiosa e inteligente con poderes telequinésicos que ayuda a aquellos que están en dificultades y para castigar a las personas crueles y perversas.

Celebración del Festival Templario en Jerez de los Caballeros.

En Jerez de los Caballeros se celebra el Festival Templario, Fiesta de Interés Turístico Regional. Viernes, sábado y domingo se abre el Mercado medieval de las Tres Culturas (12.00 y 19.00 horas) y comienzan las actividades del campamento medieval en los aparcamientos de la Alcazaba (tiro con arco, esgrima medieval, exposiciones de tortura, cetrería, utensilios..., charlas y zona infantil). Además, hay talleres, pasacalles musicales y de fantasía y visita guiada desde el conventual de San Agustín (21.00 horas). También espectáculo circense, aéreo y de fuego, y demostraciones.

A las diez y media, recreación histórica de la obra de teatro 'El último templario de Xerex', a cargo de los vecinos de la ciudad y bajo la dirección de Pablo Pérez de Lazárraga. La cita tendrá lugar en el parque Popagallina el viernes y el sábado, tras lo que seguirán los pasacalles y espectáculos. A las dos de la madrugada del sábado al domingo, habrá un pasacalles temático nocturno ofrecido por Samarkana Teatro. El domingo a las 21.30 horas hay cun concierto de 'La música del temple', a cargo de la asociación musical de Jerez de los Caballeros que tendrá lugar en ela udiotrio de la plaza de la Alcazaba.

La Mala Rodríguez, Soziedad Alkoholika y Boikot actuarán en Granirok.

En Quintana de la Serena, continúa el Granirock, que ha comenzado este jueves con los conciertos de Mojinos Escozíos y Def con Dos, entre otros. El viernes, sube al escenario Soziedad Alkoholica, Non Servium, Gatillazo, The Locos, The Zombie Kids y The Buzzos; y el sábado, cierran el Festival Mala Rodríguez, Boicot, Mafalda, Sons of Aguirre & Scila, Space Elephants y Anarchics. El municipio pacense multiplica por dos su población durante la celebración del Granirock, que en esta edición lleva el lema 'La diversidad nos hace libres'.

En Cabeza la Vaca rinden honores a San Benito de Abad, su patrón. El viernes habrá encierro infantil, ginkana y orquesta; el sábado, festejo taurino con Finito de Córdoba, David de Miranda y el novillero Eric Olivera, y además, orquesta y dj; y el domingo, otra orquesta cierra las fiestas.

Don Benito acoge el Torneo Internacional de Tenis Femenino desde este sábado hasta el próximo día 20. Se trata de la cuarta edición en la localidad pacense, en la que participarán más de 60 jugadoras de toda España y de otras nacionalidades.

En Villar del Rey se celebra la séptima edición del festival de música Villar del Folk. Este año, actúan los grupos Chuchi & Blanca, de Castilla y León, y Talandango, de Extremadura.

Otro festival, pero de música comercial, tiene lugar el sábado en Puebla de la Calzada. El Dream Summer propone 14 horas de baile con artistas nacionales e internacionales, entre ellos, Karol G, Atomic Otro Way, Omar Montes y Carlos Ardiya.

Plasencia y más provincia de Cáceres San Buenaventura, teatro y música clásica

En Plasencia, tiene lugar el concierto con entrada libre de Silibrina, un grupo de siete instrumentistas que presenta su nuevo álbum, titulado 'Estandarte', en la sala Impacto el sábado. Su música mezcla frevo, baião, maracatu, coco y ciranda, siendo su disco una oda al carnaval brasileño.

Cartel de las fiestas de San Buenaventura, en Moraleja.

Moraleja celebra San Buenaventura desde el pasado lunes. En la madrugada del viernes hay encierro y suelta del toro del aguardiente (5 horas). Por la mañana están previstas actividades como un parque acuático hinchable, una excursión a la finca de Victorino Marín y el encierro de seis novillos (13 horas). Por la tarde, otro festejo a las 19 horas y una novillada goyesca con picadores a las 21 horas. Por la noche, concierto de Alazán y Decai. Después, charanga.

A las cinco horas del sábado, toro del aguardiente. Por la mañana, encierro de cuatro novillos (13 horas) y degustación de carne de toro al estilo tradicional. Por la tarde, festejo de rejones (19 horas) y la suelta de otro toro (21.30 horas). Por la noche, verbena, conciertos de Pilson, Cristian Deluxe, Kaymass y Bonche, Papa Joe y Rubén DJ y charanga.

A las cinco horas del domingo, toro del aguardiente. Por la mañana, misa, procesión y encierro de seis novillos. Después, aperitivo organizado por la Comisión de Festejos 2018, los mayordonos de San Buenvaventura. Por la tarde, Festival Taurino con picadores y suelta de un toro. Después, orquesta y concierto de La Senda, Aurelio Gallardo y más charanga.

Carteles del Festivald e Teatro de Coria y del Festival Internacional de Música de Marvao y Valencia de Alcántara.

Coria acoge su Festival de Teatro La plaza de España acoge los montajes, que comenzarán a las 23 horas. Viernes y sábado se representan, respectivamente, 'La Zapatera prodigiosa' y 'La venganza de Don Mendo'. Ambos espectáculos se ponen en escena de la mano de la compañía Eslava. El domingo, 'Hipólito', de Maltravieso Border Scene S.L., pondrá el broche final.

En Valencia de Alcántara y Marvão tiene lugar un festival internacional de música, el FIMM, que ya alcanza su sexta edición llevando música clásica a zonas rurales. El domingo en el Baluarte del Príncipe a las 22 horas tiene lugar el concierto 'Cordas em F(h)ilarmonia', con Ricardo Gordo y la banda Euterpe, en un espectáculo dirigido por Carlos Almeida.

En Navalmoral de la Mata, las mejores canciones de Víctor Manuel se escucharán en el parque municipal, interpretadas por Fede Muñoz. Con entrada gratuita, en el tributo no faltarán canciones como 'Solo pienso en ti' y 'Nada sabe tan dulce como su boca'.

En Jaraíz de la Vera, comienzan las fiestas en honor a San Cristóbal. El viernes hay cross, misa y tentadero público por parte de la escuela taurina de Cáceres; y el sábado, gigantes y cabezudos, juegos infantiles, misas, toros y actuación musical. El día grande de las fiestas es el domingo, cargado de actos. También en Jaraíz concluye el Campus Xarahíz, dirigido por Piti Hurtado y que este año ha celebrado su VIII edición. Además de formación y práctica de baloncesto, los asistentes han disfrutado de piscina, juegos, rutas, talleres y excursiones.

En Trujillo tiene lugar el acto de presentación de las damas infantiles y juveniles de las fiestas patronales de Huertas de Ánimas. Además, se contará con la actuación del monologuista Mikel Bermejo.

Más ¿Te parece poco?

Si todo esto te parece poco, hay más de una veintena de exposiciones que puedes visitar en la región, entre ellas, la muestra de pintura elaborada por los usuarios de la Asociación de Padres para la Integración en Cáceres, Aspainca, en el Museo de Cáceres; y De Re Metallica, de Gonçalo Jardim, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Meiac.