Dónde comer y tapear cerca de la exposición Las Edades del Hombre

Alimentar el alma y alimentar el cuerpo. La exposición Las Edades del Hombre, que acaba de inaugurarse en Plasencia, se convierte en el gran acontecimiento artístico, turístico y espiritual del año en Extremadura. Pero tras el deleite estético y emocional, hay que reparar fuerzas para seguir disfrutando del arte y sus mensajes.

En Salsa se suma al magno evento recorriendo las calles y plazas del casco antiguo placentino, seleccionando las mejores barras y los más estimulantes fogones y ofreciéndoles esta antología de bares y restaurantes, situados en el entorno de la Catedral de Plasencia, donde se come y se tapea de maravilla.

En la Plaza Mayor encontramos uno de los restaurantes con más solera de la capital del Jerte. Se trata de La Pitarra del Gordo. Conocidos por su humor y espíritu desenfadado, califican sus tapas como «acojonantes». Incluso vienen en la carta así escritas. Es recomendable probar su 'grillada del Gordo', que no es otra cosa que una parrillada con algunas de las partes más preciadas del cerdo: secreto ibérico, panceta, morros, cabecera de lomo, chorizo y costillas. Asimismo, sus embutidos y quesos en aceite «del pueblo del abuelo» son de primera, así que es imprescindible probar su plato combinado con doce «acojonantes» tapas a base de estos productos. No se olvidan de la patatera (picante, no podría ser de otra forma en este lugar). Además, ya saben que el mejor maridaje para la patatera es un buen vino de pitarra. Aquí encontrarán ambos.

Ampliar

Amador Gómez apuesta en su casa, El Rincón de Amador, por los productos de cercanía. «En Extremadura tenemos muy buenos productos, no hay que cogerlos de fuera. Además, me gusta dar una oportunidad a los agricultores locales porque así ganan ellos, gano yo y por supuesto, gana el comensal porque las verduras y hortalizas son inmejorables», asevera. En este gastrobar cuya terraza tiene vistas a la Catedral se debe disfrutar «sin prisa», o al menos, así lo demanda el patrón. Destacan las patatas revolconas, la caldereta de carne de caza, el lomo de venado en una salsa de ajo negro, ensaladas templadas o solomillo cabreado, típico de Plasencia.

Ampliar

Para los más madrugadores, Café Bar Alba Plata acaba de lanzar sus desayunos combo (goloso, ibérico, saludable y de frutas). Diferentes opciones para empezar el día con fuerza y desayunar antes de visitar la exposición. Los que quieran verla antes de tapear algo, encontrarán en este lugar platos típicos de la zona para, pensados para compartir: carnes ibéricas sin confituras, jamón, morros, picadillo (trozos de magro picado), migas, cochinillo cochifrito... Sus platos estrella son el gratén de quesos (varios quesos extremeños gratinados con una guarnición de nueces), lomo encebollado y pollo empanado con salsa de miel y mostaza, acompañado por patatas fritas, que nunca sobran en ningún sitio.

Amalú está elaborando varios menú degustación pensados en los visitantes de Las Edades del Hombre. Todo un despliegue de bocados típicos y tradicionales del norte de Cáceres, en el que no puede faltar el gazpacho de cerezas. Además, cuentan con una huerta propia en Pasarón de la Vera, de la que se surten para cocinar muchas de sus elaboraciones.

Juan Ángel Ferrer e Isabel Gutiérrez son los propietarios de Casa Juan. En esta casa cocina él, que aprendió el arte de los fogones en el País Vasco francés, aunque posteriormente se mudó al español y estuvo trabajando muchos años en Bilbao y San Sebastián y también en Galicia. Por este motivo, Juan es especialista en pescados y mariscos: cocochas de merluza al pil pil, atún rojo, lubina, lenguado... También llaman la atención sus recetas que giran en torno al cerdo ibérico, como la presa ibérica rellena de setas o las carrilleras. Una de sus últimas incorporaciones a la carta ha sido el lingote de cochinillo con puré de trufa.

Ampliar

Al rico asado

Los fines de semana que Succo no tenga ninguna celebración en su salón, lo habilitarán para otro gran banquete: el placer de la carne asada. Ofrecerán a los comensales cochinillo, chuletón de vaca extremeña, pierna y paletillas confitadas de cabrito... También tendrán algunas opciones de pescado, como calamar y dorada.

Ampliar

Otro de los placeres que jamás deben faltar en todo banquete que se precie son los quesos. En Amado Charra ofrecen medio centenar de quesos, algunos de su propia ganadería de cabras y ovejas «felices». Ya que, según aseguran «no hay animales más mimados que los nuestros» porque «solo logrando la felicidad de nuestros rebaños podemos conseguir la mejor leche y, por tanto, la excelencia en nuestros quesos». Además de un amplio abanico lácteo, destacan sus ocho grifos de cervezas artesanales. También tienen la kombucha de Fregenal –Komvida–, bollería de la Ecotahona del Ambroz o café de especialidad, procedente de Zeri's Coffee, entre otras delicatessen. También cuentan con lechales asados.

Ampliar

El Palacio Carvajal Girón, además de habitaciones para pernoctar, cuentan con un gastrobar en el patio principal del hotel. En su carta encontramos tapas y raciones como croquetas de jamón cremosas, alcachofa confitada a baja temperatura con infusión de parmesano o gyoza abierta de pato pekinés, entre otras. En su restaurante, amplían un poco la oferta con pescados y carnes.

Otro rincón inigualablemente bello para disfrutar de la gastronomía es el Parador de Turismo que, además de platos muy elaborados y bien presentados, cuenta con una propuesta dulce muy amplia, destacando la técula mécula, la célebre tarta oliventina.

Ampliar

Y para comer unas exquisitas alcachofas, zamburiñas frescas o carnes a la brasa mirando a la catedral, Mercado Bar.

