Café: todo lo que debes saber para ser un experto

¿Y en casa?

Los cafés de especialidad no suelen encontrarse en supermercados. Así que hay que buscar en tiendas a granel, cafeterías o, por supuesto, en internet. Una vez que tenemos nuestro café en casa, una de las formas más sostenibles de sacarle todo el partido es con una cafetera italiana, ya que no genera ningún residuo, más allá del propio café.

Luis Vilhalva recomienda utilizar agua mineral y una molienda no demasiado fina. Es mejor molerlo justo antes de su consumo y no prensarlo al introducirlo en el filtro. No debemos guardarlo en la nevera, ya que puede coger humedad y oxidarse.

Cuando estemos haciendo el café, debemos dejar la tapa de la cafetera abierta y cerrarla justo cuando empiece a salir el líquido. Ademas, es aconsejable servir lo antes posible, para que la bebida no esté demasiado tiempo en contacto con el metal ardiendo, ya que puede quemarse.