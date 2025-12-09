Villar de Rena vuelve a poner sus caras a la Navidad Novena edición. 'La Nacencia' estrena tres nuevas figuras con los rostros de sus vecinos, que quieren convertir la cita en Fiesta de Interés Regional

Se llama María González, y tras poner su rostro e incluso sus manos a una nueva figura, son muchos los que la reconocen a su paso por 'La Nacencia', de Villar de Rena (Badajoz). «Yo es que le veo muchísimo parecido», comentan en uno de los grupos que han aprovechado el puente de la Constitución para contemplar uno de los belenes más icónicos de Extremadura, que este año cumple su novena edición.

La suya es una de las tres nuevas figuras que se incorporan a un recorrido por casi todo el pueblo y que cuenta ya con más de medio centenar de esculturas cuya peculiaridad es que tienen las caras de los propios vecinos.

Además, el número de animales ya roza los cien. Y, como detalle, son varios los ratoncillos que se esconden en algunas de las escenas para que los más pequeños se entretengan buscándolos. ¿Una pista? Uno de ellos está en una de las nuevas figuras que aparece elaborando uno de los manjares preferidos de estos roedores.

Entre las nuevas representaciones se encuentra la de María González, que presume orgullosa de una escena en la que aparece como pastora amamantando un bebé, como clara defensa de la lactancia materna. «Es maravilloso, porque fui madre hace 23 meses y le sigo dando el pecho a mi hijo», dice junto a una figura en la que, eso sí, el bebé no se inspira en su pequeño. «Lo propuse, pero es muy pequeño y cuando hacen el molde con las vendas de escayola no es muy cómodo para los niños», cuenta sobre este proceso que está limitado, pues la selección de cada año se realiza por sorteo.

«Me emocioné muchísimo cuando me tocó, será algo muy emotivo cuando lo vea dentro de unos años», expresa María, vecina de este pequeño municipio pacense que apenas ronda los 500 habitantes, pero que cada año en esta época navideña reúne a miles de visitantes. El año pasado se contabilizaron 24.000.

Cabe recordar que 'La Nacencia' podrá visitarse hasta el 7 de enero, y vuelve a ofrecer un recorrido único con una representación a escala real cargada de detalles y de escenas que ponen de relieve la identidad y el patrimonio cultural de Villar de Rena.

Aunque se puede visitar las 24 horas del día, cierto es que tiene también su particular 'Golden Hour'. Esa hora dorada, cuando empieza el atardecer, es la que reúne a un mayor número de personas para disfrutar de este particular belén que ofrece casi un viaje en el tiempo, cargado de tradiciones, algunas ya perdidas y otras próximas a desaparecer.

Molino tradicional

Uno de los nuevos elementos es un molino, realizado de la manera tradicional por uno de los vecinos y que funciona con agua. «Todo el pueblo dona cositas», cuenta María sobre esta iniciativa que da cabida a la lactancia materna, pero también a otras reivindicaciones como las del colectivo LGTBI+, cuya bandera aparece en el paje del Rey Baltasar, homenajes a personas con síndrome de Down, con una de las figuras portando una pulsera con los colores de la asociación; o símbolos de la lucha contra el Cáncer de mama.

Entre las novedades de este año se encuentra también un astrónomo, al que pone cara José Andrés en una escena cuidada al detalle incluso en las constelaciones; y también una quesería regentada por Isabel que está ubicada justo al final del recorrido (con esa pista para los pequeños ratones).

El montaje de las escenas se prolonga durante alrededor de un mes y medio, con la implicación de los propios protagonistas. «Es el regalo que prepara Villar de Rena para todos los que nos venís a visitar, para nosotros es un orgullo», explica el alcalde, Nereo Ramírez.

Ampliar Este año han cambiado la ubicación de algunas escenas. Estrella Domeque

Este año, además de las nuevas figuras, son diversos los cambios de ubicación de las diferentes recreaciones, «modificaciones necesarias para que parezca siempre que el belén está para estrenarse, que está vivo».

En la antesala de la décima edición, el alcalde ha pedido también la colaboración e implicación de sus vecinos de cara a hacer más especial todavía la de 2026, tras la cual se pedirá la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Los visitantes no tienen duda de que la iniciativa lo merece. «Por supuesto que sí, está muy trabajado y es totalmente aconsejable la visita», reconoce Rosi, que ha llegado desde Leganés (Madrid) junto a su marido aprovechando su visita a unos amigos en Villanueva de la Serena.

No dudan en que lo recomendarán en su regreso a la ciudad madrileña. «No lo conocíamos y nos han comentado los amigos que viniéramos porque era un belén precioso a tamaño real; la verdad es que es alucinante y yo voy encantada, haciendo vídeos a todo», cuenta mientras sigue asombrada por el parecido de María con su figura. «Es muy curioso, se parece un montón», comenta.

Ya sea desde Madrid o desde otras localidades más próximas, lo cierto es que todos coinciden en que es una visita obligada si se tiene la suerte de pasar la Navidad en Extremadura.

