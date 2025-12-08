Disminuye la población menor de edad en Extremadura pese al repunte de nacimientos La región cuenta hoy con 164.800 jóvenes, apenas el 15,6% de su población, y las previsiones apuntan a un descenso continuado

María Díaz Badajoz Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:01 | Actualizado 14:12h.

La natalidad es un tema que preocupa tanto a nivel regional como nacional. En Extremadura, aunque en 2024 los nacimientos han aumentado por primera vez en la última década, la población menor de 18 años se sitúa en 164.800 personas; de ellas, el 51,5% son chicos y el 48,4% chicas. Este grupo representa únicamente el 15,6% del total de habitantes de la comunidad.

Si se mantienen las tendencias demográficas actuales, las cifras de población menor de edad continuarán disminuyendo, acentuando así el envejecimiento de la población de Extremadura. De hecho, si comparamos los datos de 2024 con los de 2022, la población menor de edad ha menguado en más de tres mil jóvenes, mientras que el porcentaje de extranjeros dentro de este grupo ha aumentado un 0,89% —de 6.278 a 7.633 menores extranjeros—.

El 66,3% de los menores de 18 años reside en la provincia pacense y el 33,7% en la cacereña. Claro que, las capitales provinciales son los municipios que concentran un mayor número de jóvenes, seguidas por Mérida. Por otro lado, atendiendo a las agrupaciones municipales, Tierra de Barros es la zona con mayor número de jóvenes, coincidiendo con la mayor proporción de menores respecto al total de su población (18,34%). Esta agrupación es, además, la segunda con mayor porcentaje de extranjeros.

En contraposición, la zona con menos jóvenes es la Sierra de San Pedro (878 niños); su proporción de menores respecto a la población total también es de las más bajas (10,41%), solo superada por Villuercas-Ibores-Jara, que, aunque registra más niños en términos absolutos (1.292), estos representan únicamente el 10,41%.

Las zonas con mayor proporción de menores extranjeros, además de Tierra de Barros, son Campo Arañuelo (13,6%) y La Vera (10,2%), mientras que la que menor porcentaje registra es Lácara-Los Baldíos (1,6%).

Los cuatro municipios con mayor población menor de edad, sin contar las capitales extremeñas, fueron Don Benito (7.041), Almendralejo (6.668) y Plasencia (6.458). Sin embargo, si se tiene en cuenta el peso de este segmento respecto al total de la población, los municipios más rejuvenecidos son Talayuela (20,94%), Saucedilla (20,39%) y Rena (19,71%).

En general, el porcentaje de población extremeña menor de edad (15,6%) queda por debajo de la media nacional (16,5%), lo que corrobora que Extremadura es una de las comunidades más envejecidas, concretamente la séptima. Las zonas españolas con mayor número de menores son las dos ciudades autónomas, Melilla y Ceuta, seguidas de la Región de Murcia. En contraposición, las cifras más bajas se registran en Asturias y Galicia.

Según las proyecciones de población del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), la comunidad continuará con una tendencia a la baja, pronosticando un decrecimiento de la población menor de edad del 19,62% hasta 2039.

Migraciones De 0 a 15 años De otra comunidad a Extremadura De Extremadura a otra comunidad 1.233 1.478 +245 De 0 a 19 años De Extremadura al extranjero 826 Nacionalidad: extranjera española 219 607 Del extranjero a Extremadura 2.313 Nacionalidad: extranjera española 452 1.861 +1.487

La llegada de menores de 16 años en 2023 desde el resto de España se cifró en 1.478 personas, lo que supone un 12,77% del total de las inmigraciones. Así mismo, se fueron de la región a otras comunidades 1.233 menores de 16, resultando un saldo positivo de 245 personas.

Aunque la mayor cifra de emigraciones de los menores extremeños se produce dentro del territorio nacional, las inmigraciones provienen principalmente del extranjero. En 2023 llegaron 2.313 jóvenes de entre 0 y 19 años, mientras que solo 826 emigraron dentro del mismo rango de edad. De nuevo, el saldo migratorio es positivo, en este caso de 1.487 personas.