Los seis interrogantes sobre el futuro de Puigdemont

La Justicia europea ha avalado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad europarlamentaria a Carles Puigdemont, su mejor blindaje ante las euroórdenes emitidas por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

La sentencia abre un nuevo escenario en el largo camino judicial que supuso la huida del expresidente de la Generalitat y cuatro exconsellers en octubre de 2017. Estas son las claves del momento

¿Qué consecuencias tiene la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)?

La decisión del tribunal europeo de levantar la inmunidad parlamentaria al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los exconsellers y eurodiputados de JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín, supone la pérdida del blindaje legal y abre la puerta a que los tres respondan a la petición del Tribunal Supremo por su participación en el 'procés'. De esta forma, la Justicia europea avala el proceso de suplicatorio con el que la Eurocámara ya levantó la inmunidad de los procesados en marzo de 2021, pero esta condición estaba en suspenso a la espera de la sentencia conocida este miércoles.

¿Qué va a hacer la defensa de los dirigentes políticos catalanes?

El abogado Gonzalo Boye ha afirmado este miércoles que recurrirán en casación la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de desestimar las demandas contra el suplicatorio del Parlamento Europeo para levantar la inmunidad de los acusados. El recurso lo examinará el Tribunal de Justicia de la UE, se limitará a las cuestiones de vulneración del Derecho, y se podrá presentar en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de la resolución.

¿Va a mover ficha el juez Llarena, instructor del 'procés'?

En un principio, al estar pendiente el recurso de casación a la sentencia conocida este miércoles, el magistrado del Supremo Pablo Llarena no tiene previsto reactivar las Órdenes Europea de Detención y Entrega (OEDE) para reclamar la extradición de los procesados. Sería la cuarta euroorden para hacer detener a Puigdemont y a Comín, ya que Ponsatí solo ha sido procesada por desobediencia, delito que no implica prisión y no se puede pedir su entrega.

¿Qué dijo el Tribunal de Justicia de la UE a las cuestiones prejudiciales planteadas por Llarena?

En enero pasado el TJUE dio respuesta a las cuestiones prejudiciales que presentó el juez ante la negativa de la justicia belga, dos años antes, a ejecutar la euroorden contra el dirigente independentista Lluís Puig. El tribunal de Bruselas concluyó que el Supremo no era competente para juzgar al conseller. En respuesta a este portazo, Llarena preguntó si era posible presentar una nueva euroorden contra la misma persona y por los mismos hechos y si un estado puede denegar argumentando vulneración de derechos fundamentales. El tribunal dio la razón parcialmente a Llarena al argumentar que sí se puede volver a emitir una nueva euroorden «siempre que tenga carácter proporcionado», aunque añadió una serie de consideraciones sobre el mecanismo de entrega.

¿De qué acusa el Supremo a los europarlamentarios?

Hace solo tres semanas la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo respaldó el procesamiento de Puigdemont por desobediencia y malversación agravada acordado por el magistrado Pablo Llarena tras la eliminación del delito de sedición. Los magistrados rechazaron los recursos de los acusados y descartaron imputarles la modalidad menos grave de la malversación, que se comete cuando no existe ánimo de lucro. Tampoco secundaron la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de transformar la sedición en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, un tipo penal surgido tras la última reforma, porque ambos delitos son distintos.

¿Cómo afecta la sentencia conocida hoy a la detención de Puigdemont en Italia?

Carles Puigdemont fue detenido en septiembre de 2021 en Cerdeña en cumplimiento de la OEDE remitida por Llarena que entonces estaba en vigor. Tras declarar quedó en libertad sin medidas cautelares. Los magistrados italianos suspendieron entonces el procedimiento de entrega hasta que el TJUE no se pronunciara sobre su inmunidad como europarlamentarios, cuya primera sentencia hemos conocido este miércoles aunque no alcanzará firmeza hasta que no se resuelva el recurso definitivo.

