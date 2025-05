¿Por qué Begoña Gómez calló ante el juez?

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Domingo, 21 de julio 2024, 00:35 | Actualizado 10:23h. Comenta Compartir

Un día después de que Begoña Gómez saliera de los juzgados de Plaza de Castilla sin abrir la boca, en el entorno de la imputada y de su equipo jurídico crecía este sábado la convicción de que la decisión de no declarar «a ciegas» ante el juez Juan Carlos Peinado ha sido la más acertada. Y ello, pese a que en un primer momento en ciertos sectores lo de no dar explicaciones pueda ser poco popular.

La defensa de la mujer del presidente que lidera el exministro socialista del Interior Antonio Camacho decidió, sin demasiadas dudas, no «dejar quemarse» a la investigada en un interrogatorio en el que -insiste su letrado- sigue sin saber de qué se le acusa exactamente. Y en su lugar, fiarlo todo a una sola carta, pero que el abogado cree que es la ganadora: que la Audiencia Provincial de Madrid obligue al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid a archivar estas diligencias previas 1146/2024, o, al menos, le ordene acotar de manera importante el objeto de la investigación.

Tanto Camacho el pasado 8 de julio como la Fiscalía horas después han recurrido directamente en apelación a los superiores de Peinado el controvertido auto en el que el magistrado el 1 de julio finalmente, y después de numerosos requerimiento por parte de la defensa de la mujer de Pedro Sánchez y del Ministerio Público, se avino a 'aclarar' cuáles son los hechos concretos por los que se investiga a Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En esa resolución, en la que muchos juristas ven el «gran resbalón» de Peinado en este procedimiento, el instructor afirmó literalmente que «los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España, que se contienen en la denuncia inicial».

Esa frase -que para muchos podría ser sinónimo de la «investigación prospectiva» que viene denunciando Camacho o de la «causa general» de la que habla la Fiscalía- aparece recogida literalmente en los dos recursos planteados ante los superiores del juez.

Al menos un mes

Unas apelaciones cuya resolución, no obstante, no se espera inmediata. Y es que en circunstancias normales –aunque estas diligencias no lo son- la resolución de un recurso directo de apelación ante la Audiencia en el que no hay una persona presa (que siempre se considera un expediente prioritario) suele demorarse siempre más allá de un mes. En este caso, además, con el mes de agosto de por medio, el carpetazo que ansían la imputada y su defensa no llegaría hasta septiembre, con lo que el desgaste por esta investigación podría prolongarse todavía durante el resto del verano a pesar del silencio de Gómez ante Peinado.

El único antecedente, en principio, no parecería demasiado favorable para la mujer del presidente del Gobierno, pero su defensa ve matices importantes. La Fiscalía Provincial de Madrid el 25 de abril recurrió, igualmente en apelación, la apertura de las diligencias previas decretada el 16 de ese mismo mes con el argumento esencial de que todo se basaba en recortes de prensa. El 29 de mayo, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó parcialmente la petición de la Fiscalía de carpetazo total a la causa y dio luz verde al magistrado a seguir con sus pesquisas sobre los contratos por valor de más de 10 millones de euros que el empresario Juan Carlos Barrabés consiguió de la Administración central tras las dos famosas cartas de recomendación al ver, pero solo en ese caso, «indicios de la presunta comisión de un hecho delictivo».

Fuera del perímetro

La tesis que mantienen 'al alimón' ahora Fiscalía y defensa es que esa resolución circunscribió el objeto de la causa a esas adjudicaciones de la entidad de la Administración central Red.es a la UTE en la que participaba el socio de Gómez: Se trata de los contratos cuya investigación ya se ha quedado la Fiscalía Europea. La Audiencia Provincial cegó la vía de indagar el rescate de Air Europa, que era el otro tema que constaba en la denuncia inicial de Manos Limpias, que entonces era la única que figuraba en el sumario.

El argumento de la defensa y la Fiscalía es que las querellas posteriores –que fueron las que incluyeron las supuestas irregularidades en los másters y cátedra de Gómez, amén del famoso software que la universidad insinúa que pudo ser objeto de una apropiación indebida por parte de la imputada -quedarían fuera de ese perímetro de investigación que marcó la Audiencia de Madrid. Pero, en realidad, los jueces, entonces, solo decidieron sobre lo que en ese preciso momento estaba encima de la mesa, que era solo Barrabés y Air Europa. Solo el tiempo dirá si la apuesta a una sola carta, la de la Audiencia Provincial, de Gómez y Camacho es la acertada.

Comenta Reporta un error