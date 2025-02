«Tengo miedo, no soy ninguna insensata»

Ana B. Hernández Miércoles, 24 de abril 2024, 07:35 Comenta Compartir

No lo tuvo que pensar. La diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, aceptó de manera inmediata, nada más recibir la propuesta, formar parte de la Flotilla de la Libertad, la iniciativa que han puesto en marcha más de 40 países para llevar 5.000 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza.

«No podía decir que no, para mí tener la posibilidad de hacer algo directo por los palestinos es una cuestión de responsabilidad», afirma la diputada extremeña. «Las propuestas en la Asamblea son muy importantes, pero ahora tengo la ocasión de actuar».

El pasado jueves recibió la llamada de su partido, Izquierda Unida, ofreciéndole embarcarse en la flotilla. El sábado viajó desde Cáceres a Madrid y tomó un vuelo a Estambul. Llegó a las 20 horas, justo para subir al barco que el domingo estaba previsto que zarpara con dirección a Gaza. «No pudo ser, surgieron problemas técnicos; ahora confiamos en que este miércoles o jueves podamos iniciar el viaje».

Ella lo hará a bordo de uno de los tres barcos que conforman la Flotilla de la Libertad, junto a otros cargos públicos, periodistas y activistas como parte de la delegación española. «Nuestro objetivo es romper el bloqueo ilegal de Israel a Gaza, que está impidiendo que llegue la ayuda a una población masacrada a la que se está dejando morir de hambre», dice Nerea Fernández. «Es también poner frente al espejo a la mal llamada comunidad internacional, porque lo está permitiendo», añade.

Consciente de que «la situación geopolítica es complicada», dentro y fuera de la franja, sabe que la iniciativa en la que se ha embarcado no será ningún paseo en barco. «Tengo miedo; si no lo tuviera, sería una insensata y no lo soy», afirma.

Pero está convencida de la decisión que ha tomado, la que este miércoles previsiblemente la llevará a subir al barco. «Más miedo da lo que se lleva haciendo años, mucho más en los últimos meses, en Gaza». Por eso, «tenemos que estar con los activistas que quieren llevar la ayuda, hacer las funciones de escudos humanos para tratar de protegerles, porque pensamos que el hecho de que en el barco vayamos cargos públicos de diferentes países, también periodistas, puede rebajar las medidas que Israel adopte», argumenta.

Clases para resistir

El viaje por mar desde Estambul hasta Gaza podría durar entre tres o cuatro días. «Y vamos a intentar hacerlo y llegar hasta la franja, pero no confiamos en que sea posible». De hecho, dice Nerea Fernández, «sabemos que Israel se está preparando para evitarlo. Puede que nos hagan volver a Turquía, puede que nos desvíen a Egipto o, directamente, que nos asalten, detengan e incomuniquen hasta deportarnos».

En los hoteles de Estambul donde se alojan estos días los integrantes de la Flotilla de la Libertad están recibiendo clases de resistencia pacífica. «Nos enseñan cómo comportarnos ante un previsible asalto, qué órganos debemos protegernos y cómo hacerlo si nos agreden físicamente, cómo no perder la calma, no huir, no separarnos de los grupos que estamos creando entre nosotros».

Pero la diputada extremeña tiene claro que la flotilla hará todo lo que está en su mano por llegar a Gaza y entregar la ayuda a los palestinos. Ella lleva colaborando con diversos movimientos de solidaridad con este pueblo desde que se fue a vivir a Irlanda.

«Tenía 22 años cuando decidí emigrar, como tantos extremeños, en busca de un trabajo y una vida mejor», cuenta. Lo hizo desde su localidad, Navalmoral de la Mata, y tras formarse como técnico de necesidades educativas especiales. «Allí en Irlanda hay muchos grupos de refugiados palestinos y empecé a tener contactos con ellos. Hoy tengo amigos palestinos y de Gaza y ahora otra oportunidad de ayudarles».

Esta vez, a sus 32 años, como diputada autonómica en la que es su primera legislatura. Coordinadora de IU en el exterior, «dije que sí cuando me propusieron ir en las listas a la Asamblea en las últimas elecciones y volví de Irlanda. Mi deseo siempre ha sido regresar a mi tierra».

