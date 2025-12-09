Los empresarios vuelven a las aulas Proyecto piloto. Referentes de la patronal extremeña relatan sus experiencias de éxito ante los alumnos de la UEx y se someten a sus preguntas con la intención de «promover el 'gusanillo' del emprendimiento»

Conferencias. María González-Espadas, en un momento de su intervención en la facultad de Educación.

José M. Martín Badajoz Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Que el alumno pueda 'tocar' a los empresarios», sitúa Francisco Javier Fragoso, profesor del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura, la idea del proyecto piloto que se desarrolla desde el inicio del presente curso académico.

Desde el mes de octubre, diferentes facultades de la UEx están acogiendo una serie de encuentros en los que, representantes del tejido empresarial de la región, relatan sus experiencias profesionales a los estudiantes. Por ejemplo, María Dolores Serrano, de la empresa Vegenat, habló a los universitarios del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE); Eduardo Chacón, gerente de la empresa Conyser, compartió su tiempo con los jóvenes de posgrado de Operaciones Financieras en Cáceres; Ángel Luis Arce, de Arram Consultores, participó en la asignatura Dirección de Empresas impartida en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz; y María González-Espadas, directora del Centro de Educación Infantil Los Árboles, estuvo en la Facultad de Educación. Es decir, cada uno de los gerentes se dirigió a quienes se están formando en especialidades relacionadas con su actividad.

Así está pensado este proyecto impulsado por la Fundación Mapfre y la Universidad de Extremadura. «Es un empeño muy personal de Antonio Huertas», explica Fragoso sobre el consejero delegado de Mapfre y presidente del Consejo Social de la UEx.

«Se trata de remover las conciencias de los jóvenes y que cojan las riendas de su vida», dice Francisco Fragoso

El objetivo de estas charlas es, como expresa el propio promotor de la iniciativa, «promover el 'gusanillo' del emprendimiento entre los estudiantes; que vean que su formación les permite hacer otras cosas que ser funcionarios o trabajadores por cuenta ajena», señala Fragoso.

Pero no es el único. También se trata de formar en las habilidades blandas que cada vez son más demandadas por las empresas. «Al final se trata de remover las conciencias de los jóvenes y que cojan las riendas de su vida. O luchan ellos por su sueño o terminarán trabajando para el sueño de otro», manifiesta Fragoso.

El ejemplo es la última de las charlas, a cargo de González-Espadas, que hace unos años puso en marcha un centro de educación infantil. «Creo que es positivo que los alumnos de Educación, cuyo futuro parece ir encaminado de manera irremediable a opositar, escuchen testimonios reales sobre otras opciones», según Fragoso.

Satisfacción

Hasta el momento, los encuentros están funcionando bien. Todos han tenido entre 40 y 80 asistentes y, lo que para los organizadores es más importante, se han desarrollado con una elevada participación. «Hacen preguntas, se interesan... Es un buen punto de partida y realmente estoy muy satisfecho», reconocen los promotores.

Los perfiles que hasta el momento se han seleccionado son de empresarios que se pueden considerar referencias de éxito en Extremadura y profesionales con proyección a nivel social. Es una manera más fácil de llegar a los alumnos, aunque en sus intervenciones en las aulas no escatiman información sobre las dificultades que atravesaron e, incluso, los fracasos previos a encontrar el camino hacia el éxito.

Ampliar Proyecto piloto. Francisco Fragoso, que coordina el desarrollo de las charlas, fue el encargado de presentar a González-Espadas. JV Arnelas

Esas experiencias relatadas en primera persona, de manera cercana y que permiten a los alumnos la posibilidad de intervenir y hacer preguntas están teniendo una muy buena acogida. Un buen termómetro del interés que genera el proyecto es la respuesta de los asistentes. «Normalmente los profesores preparan algunas cuestiones para abrir el debate cuando los empresarios terminan de relatar su experiencia, pero ni siquiera pueden hacerlas porque en todas las sesiones están interviniendo los estudiantes en cuanto se les da la posibilidad de hacerlo», señala Fragoso.

Aliados

El desarrollo de las charlas no sería posible sin el compromiso de los profesores de las distintas asignaturas y de los empresarios. Ambos están respondiendo de manera muy generosa, considera el promotor de la iniciativa. «He dejado de llamar, porque ya tenemos casi lista de espera para impartir alguna de las sesiones y los docentes también se están implicando», afirma Fragoso, quien expone que la intención es contar con profesores aliados del proyecto que quieran tener a emprendedores en sus clases y tener un listado de profesionales que una vez al año puedan acudir a las aulas.

En el mes de diciembre no están programadas más sesiones, ya que se trata de dejar libres los meses en los que los alumnos «entran en mentalidad de examen» –dice Fragoso–, pero para el año que viene ya está prevista la participación de Miguel Ángel Mendiano, director general de Avante; de Gema Correa, CEO de Licolé; de Santiago Rodríguez, de Nostrum Group; de Francisco Espárrago, de Señorío de Montanera; o de Pilar García, es de IBM, entre otros directivos y empresarios.

Reporta un error