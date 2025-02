Dónde comer en Almendralejo

irene toribio Jueves, 16 de junio 2022, 11:37 Comenta Compartir

Seguro que has oído hablar de las migas tierra de barros, la caldereta extremeña, la sopa de tomate con uvas o el cochinillo a la extremeña con aceitunas negras, pero eso no es lo único que puedes comer en Almendralejo. En este pueblo de Badajoz, en el que viven en torno a 30 mil personas, hay una amplia oferta gastronómica. Hoy elegimos los 6 restaurantes que no te puedes perder si estás de visita.

Restaurante Paiva

«Ofrecemos una renovada cocina de mercado, basada en la tradición mediterránea, a la que sumamos matices de otras culturas y de nuevas técnicas culinarias. Siempre respetando al gran protagonista: el producto». Esa es su carta de presentación y lo cierto es que no mienten. En el Restaurante Paiva no faltan productos de la tierra ni platos suculentos y tentadores como las croquetas de guiso de rabo de toro, los raviolis de perdiz o los rollitos de torta del Casar y prueba ibérica. Ofrecen comida mediterránea con un toque vanguardista sacando el máximo rendimiento al producto con una estructura fuera de lo tradicional. Cuentan con productos de la tierra como carnes, jamon, quesos... y hasta salmorejo con cerezas del jerte.

La carta de vinos está basada en la producción de la propia bodega, ofertando las ocho variedades de Paiva. Don Poleo lo tiene claro, es «uno de los grandes restaurantes de Extremadura».

Disponen de un 'Menú Ejecutivo' (18.50 euros de martes a viernes) que cambia cada semana y que se puede degustar de de martes a viernes, aunque perfectamente pueden elegirse platos a la carta. Además, es un lugar perfecto para eventos especiales, desde reuniones de empresa hasta comuniones y bodas.

Ofrecen de opciones veganas y platos adaptados a intolerancias como el gluten. Se adaptan al cliente tanto en eventos como en el propio restaurante, solo tienes que indicarselo al reservar.

Cuentan con tres salones, en invierno utilizan el restaurante pequeño y el jardín secreto, que está cubierto. En verano podrás disfrutar del jardín de Paiva los viernes y sabados por la noche.

Aunque la carta cambia cada seis meses, no te puedes perder su plato más típico; el costillar de ternera a baja temperatura deshuesado y ahumado con cebollino fresco y cremoso de patata.

Restaurante 7 Cielos

7 Cielos ofrece comida japoespañola, es decir, tiene en su carta platos tradicionalmente españoles, aderezados con un toque asiático y viceversa. La historia que hay detrás es la de un chef almendralejense que trabajó en Hong Kong, Malasia y Filipinas, donde se enamoró, se casó y decidió volver a su tierra con su mujer a plasmar sobre un restaurante su unión. Asi nos lo contaba Alba Baranda en la apertura del restaurante, que ya es todo un éxito.

Se encuentra en pleno corazón de Almendralejo y se definen como el único restaurante de la localidad que ofrece sushi, al que por cierto, incorporan también el producto ibérico. Es precisamente su esencia, la mezcla de culturas; pan bao con carrillera o cerdo ibérico, costillar con salsa agridulce... Sin duda, esta mezcla explosiva es imperdible.

También ofrecen desayunos con propuestas saludables, como tostada de queso fresco con salmón, muesli... Y todos los jueves por la noche realizan un menú degustación con cuatro platos y cuatro vinos.

Cierra los lunes y los domingos abre solo en horario de comidas.

Restaurante Nandos

Ubicado en Ricardo Romero, Nandos ofrece una amplia carta mediterránea en la que degustar entrantes variados, marisco, pescados y carnes. Allí no puedes perderte sus arroces o sus fabes. Disponen de un menú ejecutivo que ronda los 16 euros y del que algunos platos varían semanalmente. Además, si tienes alguna intolerancia alimenticia o eres vegano, con avisar al restaurante no tendrás problema en que adapten sus platos para ti.

Abre todos los días en horario de comidas y los viernes y sábados para comidas y cenas. Aunque no disponen de terraza, el ambiente del interior es idóneo para pasar un buen rato.

Castúo

El 60% de la comida de Castúo se caracteriza por ser comida de la tierra. Allí degustarás platos con productos extremeños en el que destacan las carnes, hechas en su especial horno de brasa.

Disponen de opciones veganas como burratas, ensaladas de cogollos con salsa de yogur, salmorejo de remolacha... Además, se adaptan a las intolerancias.

No disponen de menú diario, pero en caso de querer celebrar algún evento en especial, el propio restaurante elabora una propuesta de menú cerrado.

No solo destacan sus carnes a la brasa, hay un plato que no puedes dejar de probar: Las croquetas de langostinos. Su dueño destaca que al principio muchos clientes se muestran reticentes a pedirlas, pero cuando las prueban... ¡Qué os vamos a contar, mejor probarlas!

Disponen de una amplia carta a la que semanalmente incorporan platos nuevos 'fuera de carta', sobre todo para los fines de semana.

Mesón Casa Agustín

Si buscas algo más tradicional y ese gusto a «comida casera», tu sitio es el mesón Casa Agustín. Se trata de un negocio familiar en el que todos los clientes destacan el trato recibido. Pero la comida no se queda atrás, la comida de siempre en raciones, tapas y deliciosos guisos.

No faltan los platos más típicos como el bacalao dorado, la torta, escabeche, carnes ibéricas... en raciones que los clientes califican de «generosas».

Disponen de un menú del día que ronda los 10/12 euros con gran variedad de platos a elegir.

Café California

Especialistas en arroces, disponen de una amplia cocina tradicional con un toque vanguardista. En la carta de Café California encontrarás pescados, mariscos de la costa que les llegan a diario y carne de denominación de origen Dehesa de Extremadura, asi como los exclusivos ibéricos estirpe negra y exclusivos postres caseros. Se encuentran en la Avenida de la Paz y disponen de comida especial para veganos y adaptada a intolerancias como al gluten. Cuentan con una amplia terraza de 17 mesas para disfrutar del buen tiempo. Además, encontrarás menú diario si así lo deseas.

Los Pozuelos

Cuentan con carta de comidas a diario y además disponen de servicio de desayunos y bar. Los Pozuelos se ubica en la avenida Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y ofrece un entorno ideal para ir con los más pequeños ya que tienen un parquecito junto a las mesas. La carta es de lo más amplia, tanto en desayunos como en comidas y cenas. Entrantes variados, carnes, pescados, arroces, cocido, casquería... Organizan eventos así que si quieres celebrar un gran cumpleaños, bautizo, comunión... ¡Es tu sitio! Y si lo deseas, tienen raciones para llevar.

