«Escuchamos los disparos desde el hotel»

Ni un tsunami, sea 'democrático' o no, hubiera apartado a Marta García de su gran sueño de proclamarse campeona del mundo de karate. De la conversación con ella un día después de la gesta se desprende su enorme decisión y seguridad, pese a no superar ni los veinte años. La karateca almendralejense fue atropellada por la injusticia en el Campeonato del Mundo de Santiago de Chile. Ni siquiera pudo celebrar el mayor éxito de su vida –ese oro individual en kata– encerrada en el hotel de la capital chilena por el toque de queda decretado por unas revueltas estudiantiles que se han saldado con 18 muertos y que dejan casi en un juego de niños la crisis de Cataluña. En pleno infierno, escuchando los disparos de los antidisturbios y las algaradas, Marta apenas pudo saborear el paraíso de convertirse en líder planetaria de su modalidad en sub 21.

–Lo primero, felicidades. Proclamarte campeona del mundo es un éxito enorme.

–Muchísimas gracias. La verdad es que sí. Es un sueño cumplido.

–Es lo máximo en el karate.

–Sí. Los Juegos Olímpicos también, pero ahora es el momento de Sandra Sánchez, que es la campeona del mundo e irá en la absoluta con España y lo tengo muy difícil. Es su momento y su sitio.

–Seguro que nunca habías estado en una competición tan extraña, con todo lo que ha sucedido en Chile estos días.

–La verdad es que está siendo algo diferente por los disturbios. Está siendo un Mundial muy particular y no solo por lo bien que se nos ha dado, sino por cómo nos hemos tenido que preparar, etc.

–Diferente, particular... y, sobre todo, muy duro, no habrás podido siquiera celebralo como te hubiera gustado o como mereces.

–Pero lo más duro para mi fue que llevaba mucho tiempo preparándome para esta competición y no sabíamos si se iba a poder celebrar o no. Eso era lo que más nos comía la cabeza a los que ya estábamos aquí. Al final, todo salió muy bien y ya tengo aquí mi medalla, que no me la va a quitar nadie.

–Al final tu familia no pudo viajar por cuestiones de seguridad. ¿Qué les decías cuando hablabas con ellos, estarían muy preocupados?

–Sí. La familia se tuvo que quedar en casa. La situación es muy grave. Intentaba calmarlos porque yo estoy muy tranquila, estoy segura. Intentaba decirles que todo estaba bien. Obviamente estaban preocupados porque soy su hija, pero creo que he sabido sobrellevarlo de la mejor manera posible para que mis padres estuvieran tranquilos.

Vídeo. Protestas en las calles, con el ejército en acción:: REUTERS

–¿Cómo logras abstraerte de todo lo que te rodea y centrarte en competir a gran nivel? No es fácil.

–Soy una chica muy competitiva y centrada en lo que quiere. Llevaba todo el año luchando por esto y nada ni nadie me iba a sacar eso que tengo en la cabeza. Así ha sido. He competido a mi nivel y siendo la mejor prácticamente desde el minuto uno. Obviamente no es fácil, pero venía con todo entrenado, todas las situaciones, y creo que no me ha resultado tan complicado.

Entrenar en un garaje

–¿Es verdad que teníais que entrenar en el garaje del hotel o en la terraza?, ¿cómo se lleva eso?

–Hemos entrenado en un garaje o incluso en una salita que puso a nuestra disposición el hotel. Pero, como te decía, nada ni nadie me iba a sacar del campeonato. El campeonato ha salido así, me tenía que adaptar a las circunstancias y no había más. Era lo que había y punto.

–Con el agravamiento de la revuelta, la organización decide que se celebre casi a puerta cerrada, sin público en el polideportivo del Estadio Nacional. ¿Cómo se compite así?

–Solo dejaron ir a los competidores y dos familires por cada uno, en caso de que estuvieran aquí. Yo intenté no pensar en ningún factor externo que no pudiera controlar. Solo pensaba en mi trabajo y en lo que sé y puedo hacer.

–¿En algún momento llegaste a pasar miedo, con el ejército en la calle, los disturbios,...?, ¿Lo veíais por la ventana?

–He estado muy tranquila en el hotel. No he salido, bajo ningún concepto, así que no he presenciado nada en directo. Sí que escuchaba los disparos o las bombas de humo desde el hotel. Ahora está todo más calmado, eso fue los primeros días, cuando llegamos el viernes y sábado sobre todo.

–Me da que a Chile no vuelves salvo que sea muy muy necesario...

–La pena es que Chile me encanta. Es mi segunda vez aquí y la gente es muy amable. Hasta nos piden perdón porque en realidad ellos no tienen la culpa. Son cuatro niñatos y estudiantes que quieren liarla.

–Es tu mayor éxito, y llega tras ser subcampeona del mundo por equipos en Serbia. Estás viviendo un gran momento, ¿cómo te sientes?

–Ser subcampeona mundial senior fue como decir. «¡Buahh. Madre mía lo que he conseguido!». Pero eso es junto a tus compañeras y le quita algo de importancia. En individual es por y para mi. Te sientes muy realizada, es un sueño cumplido. Lo que sentí en el podio escuchando el himno... No tengo palabras para describirlo.

–Está bien expresado. Se entiende. ¿El próximo objetivo, te mentalizas para dar el salto con las senior?

–Voy paso a paso, como dice el 'Cholo'. No me mentalizo para más. Quiero ser campeona de España y mundial sub 21. Después ir al Europeo y cuando pase el Europeo me haces la misma pregunta y te contesto, jeje.

–¿Cuándo regresas a España?

–El domingo. Queda competición todavía, pero no podemos salir del hotel para ir a verlos.

–Estarás aburrida de tanto hotel.

–Me aburro como una ostra. Intentaré matar el tiempo muerto estudiando o como se pueda.

