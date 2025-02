Test | Piragüismo: ¿cuánto sabes sobre el deporte rey del olimpismo español?

El mallorquín verá cumplido uno de los sueños de cualquier deportista olímpico: ser abanderado, junto a Támara Echegoyen, de la delegación española en la ceremonia inaugural que tendrá lugar a orillas del Sena, en pleno corazón de la Ciudad de la Luz. Un honor que está reservado a los deportistas que presentan un mejor palmarés en el momento de la elección y que no hayan sido abanderados en citas anteriores. En Tokio lo fueron Saúl Craviotto y Mireia Belmonte, que se perderá la cita olímpica por primera vez en los últimos veinte años. «España me ha hecho como persona y deportista; me ha criado desde pequeño. Ser abanderado es algo muy exclusivo, y simbólicamente tan fuerte que no creo que pueda describirlo con palabras. Será un orgullo portar la bandera más bonita del mundo», señaló Marcus Cooper, primer abanderado español nacido fuera de nuestras fronteras.