Test | Atletismo: ¿cuánto sabes sobre el triple salto de Ana Peleteiro?

La prueba masculina forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos desde su primera edición celebrada en Atenas en 1896, mientras que la femenina no debutó hasta Atlanta 1996. La atleta gallega iba para bailarina pero acabó volando sobre las pistas de atletismo, sorteando 'haters' en las redes sociales, creyendo más en sí misma que en las meigas de su Galicia natal, y con un diccionario en el que no existen demasiados imposibles. No se calla ante las injusticias ni tampoco tiene reparo en enfrentarse a las políticas de la ultraderecha en cuanto tiene posibilidad de ser altavoz. Logró el sueño de verse tatuados cinco anillos entrelazados y ahora en su mente solo cabe el oro de París.