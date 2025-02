Test | Bádminton: ¿cuánto sabes sobre Carolina Marín, reina hegemónica de Europa?

¿Qué porcentaje de la victoria es cabeza y cuerpo? ¿Cuánto es talento y cuánto trabajo? «En mi caso es muchísimo más trabajo que talento. Me lo he tenido que currar todo muchísimo», explica la deportista, que entrena «unas seis horas al día» y admite haber sacrificado su vida personal hasta más allá de lo deseable para ser la mejor. «Renunciar no significa tener una mala vida, y me siento muy afortunada de elegir y hacer lo que me apasiona, pero me encantaría pasar más tiempo con mi familia. Les veo muy pocas veces. Bajo a Huelva tres veces al año. Me he perdido muchas cosas», indica Carolina, hija única de padres separados, y que perdió a su progenitor en julio de 2020 a consecuencia de las secuelas de un grave accidente laboral sufrido meses antes.