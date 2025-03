El Santa Amalia, listo para hacer historia

Estrella Domeque Martes, 18 de octubre 2022, 07:51 | Actualizado 07:57h. Comenta Compartir

La Copa del Rey bien podría empezar a apodarse la Copa de la Ilusión; esa ilusión que por momentos roba el sueño, que genera un gusanillo en el estómago y que invita a soñar hasta al equipo más modesto. De ese sentimiento, el de ilusión, va sobrada esta competición con una lotería que cada año va dejando muchas 'pedreas' y, de vez en cuando, algún premio gordo. Pero para estar en el bombo, primero hay que comprar el décimo y el Santa Amalia quiere hacerlo este miércoles repartiendo ilusión en una localidad de poco más de 4.000 habitantes que sueña con recibir a un Primera.

Mañana disputan un duelo vital que les permitirá jugar el partido de sus vidas, pero a ese décimo también aspira un Universitario FC que llega de Canarias con la misma ilusión, pero sin todo un pueblo detrás animando en la grada.

El campo municipal amaliense va a multiplicar prácticamente por cuatro su capacidad habitual con la instalación de varias gradas supletorias para responder al entusiasmo que desde hace varios días recorre el pueblo. «Estamos incluso un poco desbordados por la ilusión de la gente, ya el primer día que salieron a la venta las entradas se vendieron más de 600», explica José María González, director deportivo del club, que señala que se están instalando gradas con alrededor de 1.200 localidades que harán que el aforo del estadio llegue a rozar las 2.000 personas para ese día.

«Hay mucha ilusión en Santa Amalia y también en el equipo, pero esto es fútbol y nunca se sabe», advierte sobre ese aparente viento que sopla a favor del equipo amaliense, el primer extremeño que jugará esta eliminatoria con el factor campo a su favor; o no. «Esperemos que no afecte a los nervios de los jugadores, que no están acostumbrados a jugar con tanta gente, eso nos da algo de miedo, pero tenemos también jugadores veteranos que tratarán de calmar al resto», concluye González.

Pero en el vestuario confían en que esos posibles nervios, con los cosquilleos que ya sienten incluso en estos días previos al partido, se disipen con el pitido inicial. «Lo estamos viviendo con mucha ilusión, pero los nervios están ahí», confiesa Rober Rico, capitán del equipo amaliense. «Los más jóvenes lo miran con nerviosismo y los veteranos quizás lo llevamos más por dentro intentando dar más seguridad, pero es imposible no tener nervios, puede ser el partido de nuestras vidas», prosigue sin ocultar cierta sonrisa nerviosa. A sus 34 años y compaginando el fútbol con su trabajo, sabe que es difícil volver a tener a tiro la posibilidad de medirse a un equipo de Primera División. «Con este nuevo formato de Copa que da oportunidad a los equipos modestos es posible que los más jóvenes vuelvan a tener la oportunidad, pero los veteranos... Sería difícil».

El capitán, tras ocho años en el club, lo tiene claro: «Queremos hacer historia». Para Rober Rico, la clave estará en controlar la presión «y jugar el partido como lo que es, un partido de fútbol muy bonito, pero sin que nos pase factura un posible exceso de motivación». Algo para lo que el vestuario cuenta con la experiencia del veterano Jesús Rubio. «Pues no le he preguntado si ha jugado él con un Primera o no», comenta entre risas el capitán, «pero le he conocido este año y es un espectáculo como compañero, ha vivido más cosas que nosotros y nos da mucha tranquilidad saber que le tenemos a él en el campo». Pero sí, para Jesús Rubio no sería la primera vez, pues ya se midió recientemente al Leganés, en las filas del Ebro (2020), y antes al Valencia jugando en el Gimnástic de Tarragona (2013) y al Sevilla con el San Roque de Lepe (2011).

«Nos quitamos mucho tiempo de estar con la familia, con nuestras parejas y amigos, lo hacemos porque es algo que nos apasiona» Manu Agudo, Entrenador

«Los veteranos quizás intentamos dar más seguridad, pero es imposible no tener nervios, puede ser el partido de nuestras vidas» Rober Rico, Capitán

«Estamos incluso un poco desbordados por la ilusión de la gente, ya el primer día que salieron a la venta las entradas se vendieron más de 600» José María González, Director deportivo

«Nos está dando mucho dentro y fuera del campo; es un gran jugador y una buena persona», explica sobre el veterano futbolista Manu Agudo, entrenador de este Santa Amalia que sueña con hacer historia. Pero Jesús Rubio es tan solo una pieza en un grupo que para su técnico es mucho más.

«Nos quitamos mucho tiempo de estar con la familia, con nuestras parejas y amigos, lo hacemos porque es algo que nos apasiona y eso creo que es una de las claves para que este equipo funcione tan bien; más allá de lo futbolístico, el secreto es la unión», trata de resumir el entrenador que quiere que los suyos brinden parte de ese triunfo, precisamente, a esas personas a las que les quitan tiempo para jugar al fútbol. «Todo el pueblo está deseando que llegue el partido porque allí nos juntamos cada domingo familia, amigos y sobre todo gente que se ve representada en estos jugadores, eso es lo bonito del fútbol, lo estamos consiguiendo en Santa Amalia y es lo que más nos ilusiona para el miércoles, hacer algo que se recordará durante muchos años». En la Copa del Rey, la de la ilusión, todo es posible.

