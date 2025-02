Patri y Rodri, los extremeños de la final de Copa

marco a. rodríguez Badajoz Miércoles, 23 de marzo 2022 | Actualizado 24/03/2022 00:26h. Comenta Compartir

Uno es de Don Benito y el otro de Talayuela y ambos, aunque queda justo un mes, tienen la mente condicionada por lo que acontezca el próximo 23 de abril en el estadio de La Cartuja. Patri Moreno, segundo entrenador de Bordalás en el Valencia, y Rodri Sánchez, centrocampista ofensivo del Betis, son los dos extremeños de la final de la Copa del Rey 2022 que tendrá lugar en el coliseo sevillano. Una final inédita entre el cuadro 'ché' y el rojiblanco en un estadio olímpico donde los valencianistas querrán demostrar que vuelven por sus fueros mientras los béticos desean corroborar que son una de las sensaciones del fútbol español.

Patri, la sombra de Bordalás

Cuando en agosto de 2019 Patricio Moreno Ruiz (Don Benito, 21 de marzo de 1977) recibió la llamada de José Bordalás para que formara parte de su cuerpo técnico en el Getafe, estaba, como señaló entonces, ante la oportunidad de su vida. Parece que la ha aprovechado, ganando en confianza como la sombra de uno de los nombres propios de los banquillos nacionales, consolidándose como su segundo y emigrando dos temporadas después al Valencia como mano derecha del preparador alicantino.

Fue precisamente en Alicante en el año 2000 donde se forjó un vínculo que ha tenido distintos periplos hasta la actualidad. Patri recaló allí como futbolista desde Extremadura a las órdenes de Bordalás –quien le fichó–, con quien también coincidiría en el Alcoyano y el Elche. Fueron dos años antes de ir a El Ejido. «Le estoy muy agradecido de que me llamara y confiara en mí. Siempre hemos tenido muy buena relación, tenemos mucho feeling y compartimos la misma idea de fútbol. Estoy encantado de trabajar con él porque para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo».

Patri ya tuvo la suerte de saborear el fútbol de altura con varias eliminatorias del Getafe en la Europa League, especialmente con el triunfo ante un Ajax que venía de brillar en la Liga de Campeones. «El ambiente de aquella eliminatoria, en Getafe y en Amsterdam, fue muy grande, pero lo que vi el otro día en Mestalla fue alucinante y el equipo respondió muy bien ante un gran Athletic. Todo salió redondo», recuerda de la apretada semifinal. «Los que llevan más tiempo allí, capitanes y eso, nos habían comentado que la afición estaba muy ilusionada con la final, pero la verdad es que me ha sorprendido la respuesta de los aficionados, la llegada al estadio, etc. Los propios futbolistas estaban sorprendidos, ni siquiera en Champions lo habían visto».

El de Don Benito confiesa no entender el aluvión de críticas que le llueven a su jefe, y más en un mundo como el del fútbol donde lo que cuenta, más que el proceso o el camino, es el resultado. «Lamentablemente hay una corriente que empezó hace mucho tiempo por parte de algunos sectores y personas en su contra para imponer etiquetas, pero no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que lleva muchísimos años logrando éxitos: Valencia, Getafe, Alavés, Elche, Alicante... No lo entiendo. Ha tenido equipos que han jugado muy bien al fútbol y él lo que hace es adaptarse a sus equipos porque no siempre puedes hacer el fútbol que quieres. A todos los equipos que ha cogido los ha convertido en ganadores. Le etiquetan como defensivo pero en el Alicante, por ejemplo, éramos muy atrevidos. Con el Alcoyano fuimos campeones con la defensa en el centro del campo. Eso es lo que le gusta a él».

Patri cree que el Valencia está en el buen camino de regresar al status de club grande, aunque añade que lo sigue siendo, con un estadio magnífico y una gran ciudad y afición. Asegura que en muy poco tiempo palpó que la hinchada lo tiene tan interiorizado que se lo toma como una «religión».

Respira aliviado cuando le decimos que no le vamos a preguntar por Peter Lim, el esquivo dueño valencianista, y huye de cualquier atisbo de relajación en el Betis por aquello de la Feria de Abril hispalense. «No creo que se distraigan. Las finales todo el mundo las quiere ganar porque nadie se acuerda del que las pierde. La prepararán con el máximo interés».

En diciembre, Patri tuvo que ponerse al frente del banquillo porque Bordalás dio positivo en covid. Fue ante el Elche y el Valencia ganó. Horas después quien dio positivo fue él, que agradece a las nuevas tecnologías que estas ausencias se noten menos.

Desde la ciudad del Turia sigue las evoluciones del Don Benito, del que cree que está en buena dinámica desde el aterrizaje de Roberto Aguirre. «Espero que no pasemos apuros para salvarnos», implora el entrenador, que tuvo la suerte de coincidir con su propio hijo antes de retirarse en el Don Benito. «Fue algo muy bonito, una buena anécdota», dice Patri, que le manda un saludo al verdiblanco Rodri y le desea suerte, «salvo ese día».

Ampliar Rodri, contra el Barcelona, equipo ante el que debutó. ABC SEVILLA

Rodri, presente y futuro bético

Si hay alguien que conoce bien la variedad de las canteras del fútbol español es Rodrigo Sánchez Rodríguez (Talayuela, 16 de mayo de 2000). Nacido el mismo año en que Bordalás fichó a Patri para su Alicante, formó parte de las categorías inferiores de Real Madrid, Atlético, Deportivo y FC Barcelona hasta que como juvenil se integró en el Betis. Eso sí, su primera parada fue la Escuela de Fútbol de Navalmoral. La pasada temporada, mientras compaginaba entrenos entre primer equipo y el B, debutó nada menos que ante el Barcelona y ya sabe lo que es marcar un gol en Primera, al Granada en la cuarta jornada de la presente campaña. También se estrenó en la Europa League (Ferencvaros) y fue convocado por la selección sub-21. Precisamente acaba de ser llamado de nuevo por la 'Rojita' de Luis de la Fuente para los partidos contra Lituania y Eslovaquia de clasificación para el Europeo en una lista donde predomina la continuidad.

La final de Copa es una muesca más en una prometedora trayectoria del extremo derecho –aunque es zurdo– auspiciada por Pellegrini, que sí supo ver en él lo que Setién y Rubi no detectaron. «Ha tenido la valentía de poner a jugadores jóvenes, y además se queda con ellos. Es la persona que me ha dado esa oportunidad para que yo pueda demostrar lo que tengo, lo que soy. Y claro, se lo agradezco porque poner a un jugador no es fácil», agradece el extremeño a su entrenador en una entrevista con ABC Sevilla. Este diario ha intentando sin suerte que el club andaluz nos pusiera en contacto con él.

El Benito Villamarín suele recibirle como a un nuevo ídolo, tal vez porque su canterano suele jugar en la misma posición que el icono Joaquín, aunque es muy polivalente en posiciones ofensivas, como la media punta. Sea como fuere, él se siente plenamente identificado como verdiblanco. «El Betis es un club muy bonito para crecer, y más cuando se mete en Europa. Los fichajes y la plantilla son muy buenos. Crece mucho y aspira a muchísimas cosas», señalaba antes de que los sevillanos quedaran eliminados de la Europa League.

Asegura que en el Betis ha encontrado la «estabilidad» de la que no gozó en otros destinos y dice sentirse un «bético más», al tiempo que agradece a sus padres los kilómetros recorridos cuando era más niño para que pudiera entrenar y pelear por su sueño. De Talayuela a La Cartuja son casi 360. Un viaje más porque el sueño se ha cumplido.

