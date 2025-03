De Ibiza a Cáceres para pasear por Desembarco del Rey

María José Torrejón Cáceres Sábado, 22 de octubre 2022, 14:07 | Actualizado 14:16h. Comenta Compartir

La capital cacereña está inmersa en 'Cáceres, city of dragons', la primera gran convocatoria que organiza la ciudad para explotar su tirón como escenario de rodaje de 'Juego de tronos' y su precuela, 'La casa del dragón'. Tras la inauguración oficial de anoche, hoy, sábado, la actividad se centra en el Complejo Cultural San Francisco, que acoge las mesas redondas en las que participan un total de 27 expertos nacionales e internacionales en la saga de George R. R. Martin.

Entre los asistentes a esta convocatoria, que cuenta con más de 400 inscritos, está María José Luján, que ha acudido a las charlas caracterizada, nada más y nada menos, como Rhaenyra Targaryen, la heredera al trono de hierro. Es cordobesa, vive en Ibiza y ha venido a pasear por las calles de Desembarco del Rey, ciudad a la que da vida Cáceres en esta primera temporada de 'La casa del dragón'.

«Soy muy seguidora de la saga literaria y de las series. Con 'Juego de tronos' me llevé un chasco increíble porque el final fue terrible. 'La casa del dragón' me está gustando mucho pero te reconozco que el noveno episodio, con lo de Rhaenys, no me ha gustado», admite sobre la trama de la última entrega emitida.

En este noveno capítulo Cáceres se luce como nunca en la serie con múltiples localizaciones en pantalla. «Ya había venido antes a Cáceres porque tengo una amiga que vive aquí. Me quedé encantada con la ciudad. Y sale muchísimo en el noveno capítulo. Venir hasta aquí ha sido una odisea. He cogido un avión hasta Madrid y, después, he llegado en Blablacar. Llegué anoche. Estuve viajando todo el día», detalla. Pero el esfuerzo, admite, vale la pena. «Me encanta este universo. Nunca había asistido a un encuentro de este tipo y me he animado», concluye María José, que trabaja en el área de administración de una empresa de eventos en Baleares.

Entre las ponencias previstas esta mañana se ha celebrado una titulada 'El impacto de Game of thrones y The house of gragons en el turismo', moderada por Javier Marcos, administrador del portal 'Los siete reinos'. En la charla han participado María Braun y Leire Juan, responsables de 'Dragonstone Tours', los primeros tours en España especializados en la visita a localizaciones de Juego de Tronos: los enclaves de País Vasco en los que se rodó la séptima temporada de la serie, como San Juan de Gaztelugatxe.

Han compartido su experiencia tras haber vivido en Irlanda del Norte y haber conocido allí los primeros tours que se hicieron sobre la serie. «La gente no es consciente de lo que está sucediendo en Cáceres, del impacto que tiene aparecer en la serie más popular del mundo. Se está haciendo historia. Cáceres es absolutamente reconocible como Desembarco del Rey», ha señalado Marcos.

El broche a la mañana lo han puesto las luchas de caballeros protagonizadas por los integrantes de la Escuela de Esgrima Acero, que han enseñado a los asistentes (había mucho público) a luchar como los capas doradas o como Ser Criston Cole.

La actividad sigue esta tarde con nuevas mesas redondas, que se pueden seguir desde casa a través del enlace https://youtu.be/eF4rBGyFj8c, según ha anunciado el Ayuntamiento.

