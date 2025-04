Tres generaciones cruzan la meta a la vez

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 12 de noviembre 2022, 21:03 Comenta Compartir

Un corredor llega a la meta tras correr más de 20 kilómetros. Baja el ritmo, se aproxima al lateral y coge de la mano a un niño que corre con él hasta cruzar la línea. Es una imagen que se repite mucho al terminar las carreras populares. Padres e hijos comparten un momento especial y muchos corredores sueñan con contagiar la fiebre de los kilómetros a sus descendientes. En esto Toribio Rodríguez Calvo se ha superado. A sus 76 años, este miembro del Club Maratón Badajoz puede presumir de terminar carreras con su hijo y su nieto, pero además completan todos el recorrido juntos.

El próximo reto de Toribio, 76 años, su hijo Miguel Rodríguez, de 45 y su nieto Antonio Gutiérrez, de 19, es la media maratón Elvas-Badajoz este domingo. Será la cuarta carrera que completan las tres generaciones unidas, un hito muy poco común.

La última prueba que completaron juntos fue la de la Guardia Civil en Badajoz. Durante el recorrido Antonio, que lleva algo más de un año entrenando, estaba fuerte y le propuso a su tío Miguel y a su abuelo subir el ritmo. «Yo le dije que tirase él solo adelante, pero no quiso», recuerda Toribio. Antonio explica por qué: «Lo que me importa no son las marcas, sino correr con mi abuelo. Estar con él. No solo un rato en una comida o pasando por su casa. Me gusta entrenar e ir a las carreras juntos».

«Me ha dicho que el día que yo lo deje, que no estará lejos, él va a seguir», dice con orgullo su abuelo.

Toribio comenzó a correr hace 27 años. En este tiempo ha completado 36 maratones, 18 de ellas en Madrid de forma consecutiva, y más de 150 medias maratones. Reconoce que correr engancha. «Cuando entrenas, ya no lo puedes dejar. El día que tenga que dejarlo, no sé lo que haré. Cuando paso cuatro o cinco días sin correr me empieza a doler todo», asegura el corredor que cumplirá 77 años en diciembre.

De joven jugaba a fútbol sala, pero con 50 años decidió dejarlo para evitar lesiones. Comenzó a correr, pero solo unos pocos kilómetros. Un conocido, Eduardo Subirán, le animó a ir a entrenar con los miembros del Club Maratón Badajoz y se animó.

Su hijo Miguel siempre ha sido deportista y con 30 años se animó a completar carreras populares. En la actualidad no pueden entrenar tanto porque tiene una niña pequeña, pero va al gimnasio y está en buena forma para poder completar algunas pruebas. «Voy andando a todas partes, pero la verdad es que no le digo a mi padre que no entreno tanto como antes», dice Miguel entre risas. El tío de Antonio está orgulloso de su sobrino, «que además es mi ahijado». «Es muy familiar y le encanta estar con los abuelos», explica.

Para Miguel es exigente poder participar en las carreras, pero le hace ilusión poder formar parte del trío de las tres generaciones. «El que tira de nosotros es mi sobrino. En la carrera de la Guardia Civil Antonio nos dijo: 'si queréis, podemos ir más rápido', y yo le contesté: 'no es que no queramos, es que no podemos'», bromea.

Miguel explica que correr los tres juntos toda la carrera, sin separarse aunque puedan tener distintos ritmos, hace que estas pruebas deportivas sean más especiales. «Vamos hablando, nos preguntamos cómo vamos y es más ameno».

Antonio es el recién llegado a las pruebas populares. Hace un año y dos meses le preguntó a su abuelo si le ayudaba a entrenar. Para Toribio fue una alegría. «Él jugaba al baloncesto, pero lo había dejado y a mi me preocupa que los jóvenes sean sedentarios. Estudia Informática», explica su abuelo. Abuelo y nieto comenzaron corriendo en Ifeba. «Dábamos una vuelta, que son dos kilómetros, parábamos a descansar y otra vuelta. Fuimos ampliando el recorrido y le dije: pues ya puedes correr la vuelta al baluarte. Estoy orgulloso de que corra, de que haya salido de su zona de confort y es por su salud», explica Toribio.

El objetivo de este equipo de tres generaciones es correr la media este domingo en dos horas y diez minutos y juntos desde la salida a la meta.

