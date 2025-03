La historia de Badajoz escrita para portugueses

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 26 de diciembre 2021, 08:13 Comenta Compartir

Se cuenta una historia en Badajoz que aseguran que es cierta. En el siglo XIV se celebró una carrera de caballos en la plaza de San José. Debían dar vueltas con el pendón de la ciudad en la mano. Uno de los participantes era portugués. Cuando se disponía a completar la tercera y última vuelta, huyó hacia Elvas escapándose con el valioso emblema.

El final de la historia, sin embargo, cambia si la cuenta un español o un portugués. En Badajoz se recuerda que el jinete luso llegó hasta la muralla de Elvas, lanzó el pendón por encima y fue atrapado por los caballeros pacenses que lo perseguían. Fue ejecutado en un caldero de aceite hirviendo. Por su parte los lusos tienen una versión menos oscura, en la que hubo una enfrentamiento bajo la muralla y los de Badajoz pudieron recuperar el pendón. Sea cual sea la verdad, el episodio ocurrió y marcó a ambas localidades porque durante años en la capital pacense se desfiló con la llamada 'Caldera del portugués' en la procesión del Corpus Christi, mientras que en Elvas, en este mismo desfile, se portaba 'El estandarte de Badajoz'.

La historia de Badajoz está marcada por la frontera, y los mismos hechos tienen dos versiones a ambos lados de la Raya. Por esa razón Jesús Bartolomé ha publicado una revisión de su libro 'Badajoz, 50 historias de nuestra historia' para los vecinos portugueses. La reedición de esta obra no solo es una traducción, sino que destaca las versiones de los lusos sobre la capital pacense.

Bartolomé presentó por primera vez 'Badajoz, 50 historias de nuestra historia' en la Feria del Libro del año pasado. Está muy satisfecho con el resultado. «Es un libro muy comprado y muy leído». Su objetivo era contar la trayectoria de la ciudad, pero de forma amena. «No quería que fuese una serie de fechas, batallas y nombres. Quería explicar de forma sencilla lo que ocurrió para tener unas nociones generales».

Tras el éxito de la versión en castellano, Bartolomé decidió cruzar la Raya con su obra. «Me di cuenta que la mitad de las historias de Badajoz tienen que ver con Portugal y que ellos tienen otra visión y otros recuerdos de lo que ha ocurrido», explica el autor. Por esa razón pidió ayuda al lisboeta Miguel Santos, que ha traducido el libro y que ha dado la visión del otro lado de la frontera. Ambos presentaron la nueva edición en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña Amigos del País.

Durante la adaptación ha habido ciertas dificultades. Por ejemplo, para traducir 'Torre de Espantaperros' o 'El emplazado', el sobrenombre por el que se conoce al rey Fernando IV de Castilla. También en sentido contrario hay discrepancias, según explica Jesús Bartolomé. En España consideramos que Portugal llevó a cabo una Guerra de Secesión al luchar para separarse del reino español, mientras que allí se conoce como Guerra de Restauración o Aclamación. «De nuevo, dos puntos de vista», resalta el autor del texto que incluye estas diferencias en su obra.

Una de las anécdotas que cita el texto es que, cuando Portugal se independizó, en Lisboa el grito de victoria era «¡Viva el rey Don Joao!». «Se mezclaban los dos idiomas, hablando en español, pero citando el nombre en portugués como reivindicación», detalla Bartolomé.

Badajoz fue portuguesa

Uno de los capítulos que más interesará a los portugueses, y también a los españoles, es el que repasa los siete años en los que Badajoz fue portuguesa. Fue en 1396, cuando los lusos tomaron la ciudad como represalia por anteriores conflictos.

En total, en la obra hay 50 anécdotas que han marcado la ciudad con una introducción para que los lectores se sitúen en el contexto de la época. Además de la historia 'El caldero portugués' o la de Badajoz portuguesa, se puede leer, por ejemplo, los '50.000 hombres en el puente de Cantillana', sobre la preparación de Felipe II en la ciudad antes de invadir Portugal o 'Asedio al asedio' que narra cómo la ciudad estuvo rodeada en 1169 por las tropas cristianas de la Reconquista y los soldados a la vez. También 'Armas para el clero' que revela cómo en 1705, durante la Guerra de Sucesión, el obispo, los curas y los monjes pacenses se ofrecieron para armarse y participar en las batallas.

Jesús Bartolomé está muy satisfecho con el éxito del libro. «Estoy muy contento con la respuesta de la gente. Leen el libro y me comentan. Me dicen, por ejemplo, que les sorprende saber que la llamada Puerta de la Traición no es la de la Coracha, como piensa mucha gente», explica el autor.

Entre tantas historias, hay una especial para Jesús Bartolomé. Uno de los capítulos habla de la Guerra Civil Española desde el punto de vista de las mujeres. Ha optado por esta perspectiva porque su abuela tuvo que vivir esa época. «Detuvieron a mi abuelo. Luego lo soltaron, pero murió poco después y ella se quedó sola con ocho hijos. A tres los llamaron a la guerra y sacó a la familia adelante», recuerda. «Yo he sido militar, del Ejército del Aire, y he visto en Afganistán o en Bosnia pueblos en los que solo quedaban mujeres, suele ocurrir en las guerras y por eso quería contar esa historia en el libro desde ese punto de vista y por eso es especial para mí», concluye Bartolomé.

