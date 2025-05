Móviles, electrodomésticos... El 'boom' de los artículos reacondicionados

Carmen Barreiro Viernes, 16 de diciembre 2022, 18:09 | Actualizado 18:16h. Comenta Compartir

Eugenia quería comprar un aspirador de esos de última generación, sin cables, mucha potencia y un montón de accesorios, pero se le iba de presupuesto. Buscó durante semanas una buena oferta en tiendas físicas y 'online' sin éxito: el modelo que le interesaba no bajaba de 650 euros en ninguna parte. «Demasiado dinero» para lo que ella podía pagar. Se resignó a quedarse sin el aspirador hasta que su hermana María le dijo que por qué no miraba uno reacondicionado. «¿Reacondicionado? En ese momento no sabía ni de lo que me estaba hablando», confiesa.

Su hermana le explicó que muchas tiendas y páginas web ofrecen ahora la posibilidad de «comprar el producto que te interesa seminuevo o de segunda mano, pero preparado por técnicos para que funcione con todas las garantías». Eugenia le hizo caso y se puso a investigar esta opción de compra, desconocida para ella, pero que no deja de ganar adeptos en nuestro país, con un crecimiento estimado para los próximos años (11,4%) que prácticamente cuatriplica el de los dispositivos de nueva compra (3,1%).

Después de buscar en diferentes comercios, Eugenia pudo hacerse con el modelo que le interesaba por 475 euros, 175 menos que el mejor precio que había encontrado de primera mano. «El aspirador estaba intacto, pero lo pusieron en oferta porque era el del expositor y no tenía embalaje», explica.

El 'boom' de los productos reacondicionados es una realidad. Cada vez son más las plataformas de venta y grandes almacenes que se suman a este fenómeno de los artículos usados o de caja abierta. Gigantes como Amazon, El Corte Inglés, Carrefour, Fnac, Mediamarkt, Worten, Apple o Phonehouse ofrecen la posibilidad a sus clientes de comprar productos de primeras marcas en muy buen estado, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 50% respecto al precio original al no poder venderlos como nuevos. Incluso han surgido plataformas muy potentes especializadas en este mercado, como la popular Backmarket.

Los artículos reacondicionados se han convertido desde hace un par de años en «una alternativa sostenible y económica» al consumo masivo de dispositivos de nueva compra, sobre todo entre los más jóvenes, coinciden los expertos. Ahora bien, este concepto es muy amplio y puede llevar a equívocos. «Si nos ceñimos al significado literal, un producto reacondicionado es aquel que se ha preparado para que funcione de nuevo correctamente. Sin embargo, bajo el paraguas de la economía circular se oferta tal variedad de artículos que muchas veces los nombres que usan las empresas para venderlos (de segunda mano, 'outlet', embalaje dañado, reparado, devolución, exposición...) confunden más que ayudan», lamentan en la OCU.

Beneficios económicos y... medioambientales Reduce los residuos electrónicos «La sustitución de dispositivos tecnológicos genera anualmente unos 50 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo. Así pues, la adquisición de productos reacondicionados forma parte de las estrategias circulares para disminuir los niveles de basura electrónica», explican los técnicos de Anovo, empresa especializada en servicios de postventa tecnológica, con más de 6 millones de productos reacondicionados al año.

Rebaja la huella de carbono y el consumo de energía Insisten los expertos en que el elevado consumo de combustible y energía destinado a la producción de dispositivos nuevos, «puede reducirse considerablemente si aumentan las ventas de productos reacondicionados: se necesitan muchos menos intermediarios, por lo que se produce una importante disminución del consumo de energía y combustible, lo que se traduce, en última instancia, en un modelo económico más ecológico».

Garantía de calidad «Las empresas que ofrecen los servicios de reparación y venta de este tipo de productos garantizan que han sido testados por profesionales y funcionan correctamente. En caso contrario, se pueden devolver», señalan en Anovo, que repara los productos de empresas como Amazon, Carrefour, Vodafone, Apple... En este sentido, la OCU aconseja «fijarse bien en la duración de la garantía y en qué incluye. Un producto usado tiene que tener una garantía legal de al menos un año, pero algunas páginas web la elevan a 36 meses, equiparándola con la de los productos nuevos».

Democratiza la gama alta Los productos tecnológicos reacondicionados ofrecen unos precios hasta un 70% más bajos que los dispositivos nuevos. «De esta forma, permiten al comprador medio optar a productos de calidad con un precio sensiblemente inferior al de nueva venta», argumentan en Anovo.

¿De dónde proceden?

Las dudas de los compradores son muchas. ¿Cuál es el origen de estos artículos: particulares, empresas, devoluciones...?, ¿en qué consiste exactamente la reparación: en meterlo en una caja nueva y listo, en revisarlo visualmente, en probarlo para asegurarse que funciona o en ponerle piezas nuevas si lo necesita? La OCUlo aclara. «Ante la amplia variedad de artículos relacionados con el concepto reacondicionado, lo habitual es que las tiendas agrupen los productos en diferentes apartados. Es decir, un comprador puede encontrarse desde artículos nuevos (últimas unidades o devoluciones de clientes que pueden haber abierto la caja o probado algo el producto), pasando por productos que proceden de exposición (con mayor o menor uso) hasta de segunda mano o reparados y restaurados (dispositivos que normalmente han pasado por una empresa que los revisa y repara para dejarlos en buen estado). La idea que se debe tener clara cuando te ofrecen un producto etiquetado como reacondicionado o con cualquiera de sus variantes ('renewed', 'outlet', 'refurbished', 'kilómetro 0'...) es asumir que se trata de un artículo de segunda mano y, a partir de ahí, valorar si te interesa o no».

Atento a la garantía

«La filosofía original de los productos reacondicionados es promover la economía circular. Es decir, impulsar una forma de consumo tecnológico más responsable mediante la revisión y reparación de los artículos para alargar su vida útil. Unas veces, esa puesta a punto consiste simplemente en limpiar el producto –ocurre sobre todo con las devoluciones– y otras requiere una intervención más en profundidad, pero siempre con la garantía de que el dispositivo en venta funciona correctamente. Y los descuentos dependen del estado del artículo: 'como nuevo', 'muy bueno', 'bueno', 'aceptable'...», explica José García, director ejecutivo de Anovo, empresa responsable del reacondicionamiento de los productos vendidos en plataformas como Amazon, Apple, Carrefour o Vodafone, entre otros.

«El mayor problema de este tipo de artículos es que a veces desconocemos el producto que nos va a llegar, por eso la clave es fijarse en el tipo de garantía que ofrecen. Como artículos equiparables a los de segunda, su garantía debe ser de al menos un año, aunque es habitual que algunas tiendas la amplíen. Si la compra es 'online', el consumidor puede ejercer el derecho de desistimiento (devolución) con un plazo ampliado y sin costes adicionales si el producto no se ajusta a sus expectativas», recuerdan en la OCU.

«Comprar algo usado ya no se considera cutre; al contrario, ahora mola» «El mercado de segunda mano ha existido siempre. Desde las tiendas de ropa hasta el típico comercio de toda la vida que vendía los electrodomésticos de exposición más baratos porque se habían puesto un poco amarillos del sol o tenían un pequeño defecto. Lo que ha cambiado ahora es la mentalidad del vendedor, pero, sobre todo, la del comprador. Lo que antes se consideraba como algo cutre, hoy en día es lo que mola. La economía circular está de moda y ¿qué hay más sostenible que darle una segunda vida a un producto? Y si, además, nos ahorramos un dinero, pues perfecto», argumenta Ana Jiménez Zarco, experta en tendencias de consumo y profesora de Estudios de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Un estudio elaborado recientemente por Amazon Warehouse –nombre con el que el gigante de las compras comercializa los productos reacondicionados– confirma el cambio de mentalidad de los consumidores. Según su encuesta, a ocho de cada diez personas consultadas «les parecería bien recibir un regalo de segunda mano estas fiestas y una cuarta parte considera que los productos reacondicionados, de caja abierta o usados han ganado en popularidad en los últimos años». Aunque la conciencia medioambiental pesa cada vez más a la hora de comprar, la mayoría de los encuestados asegura que «la razón fundamental para comprar productos de segunda mano es ahorrar dinero». En el caso de Amazon Warehouse, con más de medio millón de productos a la venta, las categorías más populares entre sus clientes son informática, hogar, cocina, videojuegos, además de bricolaje y herramientas. «Cuando un cliente compra artículos usados o de caja abierta ayuda a extender la vida útil del producto. De hecho, tenemos equipos que se dedican a probar y reacondicionar los artículos devueltos por otros compradores para dejarlos listos para el próximo cliente», explican fuentes de la compañía. El año pasado, por ejemplo, uno de los productos reacondicionados que más se compraron fueron las aspiradoras que limpian solas.

