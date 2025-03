Nadie sabe lo que es vivir en la calle… Ellos sí y te lo cuentan

Óscar es practicante de artes marciales. «Yo no tengo vicios. El que cae en el alcohol y las drogas, no sale», asegura. Sin embargo, «a veces hay que evadirse», dice, y comparte un porro con otras dos personas. «Es un abismo que no se soluciona». Asegura padecer un «enfisema severo» por la covid. Entre los sintecho, la cuarta parte no se vacunó, aunque la mayoría tiene tarjeta sanitaria. Un 40% de los que estaban sin hogar durante la pandemia sigue en la misma situación.

Cada mañana camina unos tres kilómetros hasta la iglesia de San Antón, donde desayuna y espera por la zona hasta el bocadillo de mediodía. En un año, esta organización ha pasado de dar 150 raciones diarias a 300.

«La calle es el último recurso», afirma Paula Chena, trabajadora social de San Antón desde hace cinco años. «Hay casos cronificados, muchos se acostumbran y crean pequeñas familias. Se dicen dónde dormir. Muchos van al aeropuerto». En las terminales de Barajas duermen 190 personas, según los datos del ayuntamiento de Madrid. «Lo eligen porque es un entorno más protegido, con calefacción y baño, del que no se les puede echar, al ser un espacio público», certifica Cristina Iglesias, del Equipo de Calle. «Pero si dejan sus pertenencias sin cuidar, acaban en la basura. Luego pasan el día en Madrid. Rotan mucho, aunque de noche suelen ir a los mismos sitios, porque es difícil encontrar un sitio donde sentirse cobijado».

Y a veces, cuando lo tienen, los desalojan, como le pasó en Gijón a Rubén, asturiano de 45 años y con un 70% de incapacidad. Extrabajador de la construcción por accidente laboral, colocó un suelo pladur a su tienda de campaña y hace unas semanas «lo tiraron todo».

Con una mochila, Óscar se mueve por la ciudad. Lleva zapatillas blancas talla 38. «No son de mi pie». Algunos días acude a las puertas de un supermercado donde sus antiguos vecinos le dan dinero o comida. «La vergüenza que estoy pasando pidiendo en el Mercadona, no la he pasado nunca».

En una nación con una renta per cápita de 28.200 euros anuales, gente como Óscar vive sin una moneda en el bolsillo durante días. Hace algún trabajo en la construcción cuando le contratan por días. «El miércoles tendré dinero para lavar mi ropa», dice.

Algunos se imponen un horario de trabajo, como Cristóbal, que con 61 años lleva ocho al raso. Va a las puertas de un supermercado de Cáceres a las 10 de la mañana y se queda hasta mediodía. Luego vuelve de 18:00 a 21:00 horas.

Óscar pasa la tarde en su lugar de pernocta, luego camina al centro y se entretiene en una plaza. Al anochecer vuelve a su campamento. «No me hace falta comida, pero sí mi sitio donde descansar». En la calle no se duerme, coinciden varias personas que han vivido esa experiencia. «Todos los días en tensión», confirma él. «Dormir en el centro es muy malo, está muy cerca de la población y a la gente se le va la olla», asegura Óscar, que quisiera que le asignen un cuarto de pensión «para reorganizar mi vida. Aunque cobres algo, no alcanza para pagar una habitación ni para la fianza».

«Yo prefiero volver a la prisión antes que seguir en la calle. Ahí duermo en una cama, tengo agua y comida caliente». Y desaparecen, como Juanjo, en Murcia. En octubre, sentado en los escalones de la iglesia San Juan de la Cruz, contaba los días para lograr la jubilación. Poco después, la policía le detuvo por robo con fuerza y hoy duerme entre rejas.

En uno de los antebrazos de Óscar están grabadas las iniciales de sus tres hijos, de 20 a doce años, a los que no ve.

«En la realidad del sinhogarismo, a veces los hijos no saben cómo está su madre o su padre», refiere García Fernández. «Ellos no quieren que sepan cómo están ni dónde. Si hablan, les dice que está bien. Algunas mujeres han perdido la tutela, o los hijos son mayores de edad o están en acogida. Recuperar ese vínculo puede ser muy difícil».

Después de desalojar a otras 17 personas sin techo del parque, según sus propios cálculos, Óscar sólo comparte la rotonda con su «tío» Carlos, un hombre que tiene diez años en la calle, que goza de algunas prestaciones (subsidio, centro de día) y que también estuvo en prisión.

«No quiero volver», explica Carlos, que ha recorrido varias ciudades españolas viviendo en la calle. Tiene 52 años, salió de prisión en 2014 y «no quería robar más». «Los albergues nunca me han gustado. Tienes que estar muy pendiente de tus cosas. Te faltan el respeto o les huelen los pies. Es mejor dormir solo». En el campamento del Parque del Oeste, Carlos y Óscar tienen una tienda de campaña cada uno, separadas por un seto y un par de metros.

En la espalda de la ciudad, a pocos metros de los letreros luminosos de las franquicias, los cartones se ordenan en el soportal, cinco en tres metros cuadrados que hacen esquina en una plaza de la Gran Vía. Cerca de medianoche llegan dos de sus dueños para alejarse de las luces de neón. Una voluntaria de Solidarios, Carla, les convida caldo caliente.

Ella lleva cuatro años recorriendo las calles. Ninguno de ellos, ni de los que encuentra por su ruta, estaba entonces. No duran demasiado, sostiene Carla, al menos en la misma zona de Gran Vía. Algunos han logrado la cesión de un piso compartido por parte de alguna organización de las llamadas 'housing first', que regentan ONG cuyos ingresos provienen de subvenciones o contratos públicos. Albergan al 18% de las personas en situación de calle, según la Memoria del año pasado de Hogar Sí, que atiende a 1.750 y recibe unos 30 millones (el 89% de su financiación) de organismos como el Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos regionales de Madrid, Murcia o Andalucía.

Otras asociaciones tienen una financiación más modesta, como Aires, que funciona con 160.000 euros de subvenciones públicas, según su última Memoria (2020), y otros 35.000 de aportes privados, como los de la Fundación 'la Caixa' que impulsa diferentes iniciativas contra el sinhogarismo, como el proyecto La Morada Housing First, o la Hospedería Social Sagrada Familia, de la Asociación Emaús Rural de Cervera, en Lleida, merecedora del Premio a la Innovación Social de esta entidad.

¿Qué es lo que te ayudaría a salir de esta situación? Vicente Santander | 58 años «Hacer algo bueno en esta vida antes de marcharme. Esa es mi ilusión»

Haitam San Sebastián | 25 años «Yo solo quiero estudiar o trabajar y donde dormir. No queremos ayuda»

Rubén Gijón | 45 años «Recuperar a mis hijos. Si no tengo vivienda no puedo recuperar a los críos»

Plamen Bilbao | 47 años «Un sitio donde puedo vivir normalmente, guardar mis cosas, seguir adelante»

Jorge Granada | 50 años «Tener un techo o un sitio en el que poder estar»

Elías Logroño | 71 años «Yo no quiero dinero para mi. Para mis hijos porque yo me siento culpable»

Juanjo Murcia | 65 años «Me ayuda tener un poco de fe. La misa de los domingos. Te sientes persona»

Paco Valencia | 65 años «La casita. Si yo tengo la casita por aquí no tengo que pasar»

Óscar Madrid | 41 años «Hace falta que dejen de vender humo. Pido una ayuda de emergencia social»

Rafa Málaga | 50 años «¡Uy! un trabajo con 1500 euros (rie). ¿Lo he dicho suficientemente claro?»

Cristóbal Cáceres | 61 años «Que me manden el dinero y salir de aquí. Ducharte, salir por ahí…»

Simón Valladolid | 57 años «La formación, la docencia. Me está animando mucho mi “profe” de cocina»

Otra organización, de tamaño medio, es Realidades, que atendió a 210 personas en situación de calle en sus «centros de día» el año pasado, con un presupuesto de 2,7 millones de euros, la mayoría subvenciones. Ninguna de estas asociaciones permitió, a pesar de los requerimientos de este periódico, conocer de primera mano sus actividades. Ahora bien, las «personas alojadas en viviendas de programas housing first» eran 410 a finales de 2020. Son datos del Ministerio de Asuntos Sociales, en su documento 'Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030'. Suponen un 1,5% de los sinhogar.

Qué afirman de las personas sin hogar que necesitarían para salir de la situación en la que están 92% una vivienda o habitación 78% un trabajo 38,6% una prestación económica Qué afirman de las personas sin hogar que necesitarían para salir de la situación en la que están 92% una vivienda o habitación 78% un trabajo 38,6% una prestación económica Qué afirman de las personas sin hogar que necesitarían para salir de la situación en la que están 92% una vivienda o habitación 78% un trabajo 38,6% una prestación económica Qué afirman de las personas sin hogar que necesitarían para salir de la situación en la que están 92% una vivienda o habitación 78% un trabajo 38,6% una prestación económica

El modelo de alojamiento está en revisión, porque solo el 40% duerme en la totalidad de albergues. Para Carlos, desde su tienda de campaña, «es un negocio» y, a su lado, Óscar insiste en una idea que reitera varias veces: «No me dan ayudas porque el dinero es para los inmigrantes».

A 450 kilómetros de allí, Haitam Bakkour, marroquí de 25 años, despierta en el centro Hotzaldi de Cáritas, en San Sebastián, donde vive desde verano. Tiene cama, taquilla, ducha y lavadora de ropa.

¿Por qué hay personas que prefieren estar a la intemperie las 24 horas, a la espera de otra solución, como una habitación de pensión o de okupa? «La problemática de los albergues es que hay muchas personas con momentos vitales distintos», reflexiona Iglesias, que también coordina la campaña de frío de Madrid. Coincide Sandín, el responsable del Programa de Atención a Personas Sin Hogar de Solidarios para el Desarrollo: «Los albergues fallan en que no dan un espacio propio. Ellos no deciden sus horarios, es como una cárcel. Y si no los sigues, te echan».

Desde hace tres años, María se hospeda en «la pesadilla de los albergues, que tienen un régimen casi fascista». Ahora está en uno de gestión privada. «Yo vivía muy bien, pero me quedé sin dinero, sin trabajo, y el padre de mis hijos, un arquitecto, no me quiso ayudar». Durmió al raso. «Me intentaron violar, y todo lo que tenía, dos maletas y el móvil, me lo robaron. Tuve que salir corriendo», recuerda. «No tenía experiencia. La gente de la calle se roba entre ella».

Personas sin hogar víctimas de algún delito o agresión 68,9% han sido amenazados 65,2% han sufrido robos de pertenencias y/o documentación 39% han sido agredidos 21,9% de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión sexual (en el caso de los hombres es un 4,5%) Personas sin hogar víctimas de algún delito o agresión 68,9% han sido amenazados 65,2% han sufrido robos de pertenencias y/o documentación 39% han sido agredidos 21,9% de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión sexual (en el caso de los hombres es un 4,5%) Personas sin hogar víctimas de algún delito o agresión 68,9% 65,2% 39% han sido amenazados han sufrido robos de pertenencias y/o documentación han sido agredidos 21,9% de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión sexual (en el caso de los hombres es un 4,5%) Personas sin hogar víctimas de algún delito o agresión 68,9% 65,2% 39% han sido amenazados han sufrido robos de pertenencias y/o documentación han sido agredidos 21,9% de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión sexual (en el caso de los hombres es un 4,5%)

Las vejaciones abundan: «A mí me han llegado a mear tres chavales, otros me echaron cerveza por encima, también me han echado excremento de perros», relata Elías, que vive en Logroño. Y después de una agresión, el trauma. A pedradas despertaron a Paco en unos huertos del barrio valenciano de Benimaclet. Desde entonces busca un lugar «secreto» que nunca revela.

Llegar sin nada Desde muy lejos

Con el sueño de conquistar Europa, Tommy llegó a España en octubre de 2021. Nació en Perú, tiene 36 años y una hija de 17. El primer año tuvo trabajo, en la construcción, relata. Ganaba bien y cobraba en negro. Encontró pareja y se fue a vivir con ella. Perdió el trabajo por «una inspección». Hace 75 días, ella le pidió que dejara la casa. Ahora duerme en el suelo, sobre cartones. Con la lluvia se refugió en una cabaña de niños en un parque infantil y luego en un cajero. Perdió su abrigo, sólo tiene un jersey de algodón. «Me estoy muriendo de frío. Me duelen todos los huesos», lamenta.

¿De qué te acuerdas más? Plamen Bilbao | 47 años «Un señor me invitó a su casa y desde entonces seguimos en contacto»

Jorge Granada | 50 años «Me acuerdo de cuando estaba bien. Con los amigos, cervecillas, charlabamos»

Elías Logroño | 71 años «Trabajando con las ovejas. Es preferible tratar con ovejas que personas»

Paco Valencia | 65 años «Me acuerdo de todo. Te viene de repente, cosas antiguas, de pequeño»

Óscar Madrid | 41 años «De mi perrita. La cabeza te juega malas pasadas. Escucho a Roma y es mentira»

Rafa Málaga | 50 años «Cuando estaba con mi abuela. Tenía de todo pero no lo sabía reconocer»

Cristóbal Cáceres | 61 años «Amigos también... que los he dejado por ahí, solos»

Haitam San Sebastián | 25 años «Mi madre tiene cáncer. Quiero que venga, en Marruecos sin dinero: muerto»

Simón Valladolid | 57 años «Sobre todo de mi independencia. Tener una llave. Eso es lo peor»

Juanjo Murcia | 65 años «Me acuerdo del olor de la casa. Mi hija, mi hijo. Me acuerdo mucho, mucho»

«Me robaron, me quedé dormido en un banco. Un tal Juan. Lo agarré y le pegué después. No me denunció pero estuve en el calabozo. Verse en la calle te hace duro», recuerda Tommy.

Casi la mitad de las personas sin hogar son extranjeras 50,1% Españoles 49,9% Extranjeros África: 53,3% América: 25,9% Europa: 16,7% Otros: 4,1% Casi la mitad de las personas sin hogar son extranjeras 50,1% Españoles 49,9% Extranjeros África: 53,3% América: 25,9% Europa: 16,7% Otros: 4,1% Casi la mitad de las personas sin hogar son extranjeras 50,1% 49,9% Españoles Extranjeros 53,3% África 25,9% América 16,7% Europa 4,1% Otros Casi la mitad de las personas sin hogar son extranjeras 50,1% 49,9% Españoles Extranjeros 53,3% África 25,9% América 16,7% Europa 4,1% Otros

Casi la mitad lleva más de cinco años en España y dos de cada tres tiene menos de 45 años. «Podría volver pero el Perú está muy jodido», dice Tommy, que tiene una orden de expulsión y el pasaporte retenido por las autoridades. «Hemos hecho un grupo, nos ayudamos. Somos prácticamente una familia y nos la ingeniamos para comer. Pesaba 95 kilos y ahora menos de 80. El estómago se te reduce y ya no tienes tanta hambre. Me quedé solo y me ganó la depresión. Ya lloré demasiado».

¿Qué es lo que más echas de menos? Elías Logroño | 71 años «La familia. Mis hijos no se hablan. Quisiera reunirlos y no hay manera»

Juanjo Murcia | 65 años «Llevar a mis hijos al colegio y recoger las notas. Llevarlos a la playa»

Paco Valencia | 65 años «Pienso a veces en mi familia. Tengo casi 40 sobrinos, todos con chalet»

Óscar Madrid | 41 años «Dormir en una cama y comer comida caliente. El comer comida caliente»

Rafa Málaga | 50 años «La lavadora y la ducha caliente. Quiero agua caliente en pleno invierno»

Cristóbal Cáceres | 61 años «Tener mi casita. Llevaba a mis amigos a echar unas cartas, un dominó…»

Vicente Santander | 58 años «A mi hija, escucharla y explicarla. Mi exmujer. Mi padre murió hace 4 meses»

Haitam San Sebastián | 25 años «A mi familia. Mi padre, mi madre y cuatro hermanas pequeñas»

Rubén Gijón | 45 años «A mis hijos y tener una casa. Eso es lo que echo de menos»

Plamen Bilbao | 47 años «Tener a alguien en quien confiar, contarle todo. Encontrar una pareja»

Jorge Granada | 50 años «Pasar un par de días en una habitación. Poder ducharme y poder descansar»

Simón Valladolid | 57 años «Mi familia, aunque sea para pelearme. Una relación, lo básico, la vida normal»

En situación irregular también está Nicolai. Pide dinero en la puerta de un hipermercado y duerme bajo los arcos de un edificio residencial en un extremo de la ciudad. Tiene 75 años, vino de Rumanía.

La edad media de estas personas se sitúa en 42,9 años 21,1% Entre 18 y 29 años 30% Entre 30 y 44 años 43,3% Entre 45 y 64 años 5,5% Más de 64 años La edad media de estas personas se sitúa en 42,9 años 21,1% Entre 18 y 29 años 30% Entre 30 y 44 años 43,3% Entre 45 y 64 años 0,5% >64 años La edad media de estas personas se sitúa en 42,9 años 21,1% 30% 43,3% 5,5% >64 años Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Entre 45 y 64 años La edad media de estas personas se sitúa en 42,9 años 21,1% 30% 43,3% 5,5% >64 años Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Entre 45 y 64 años

No habla bien español. «No tengo nada», dice, sobre el colchón bajo un soportal donde duerme rodeado de palomas. Una busca el calor de su cuello. Debajo del saco de dormir guarda un palo de madera. Dice que se sabe defender, que fue mercenario durante 12 años en Asia.

Su historia, como todas las demás, sólo se puede contrastar con quienes le atienden y la han escuchado antes. Los datos son vagos; las referencias comprobables, nulas. La realidad: Nicolai duerme en la calle y espera un cupo en una residencia de mayores, que le gestionan los servicios del ayuntamiento.

La salida Volver a un hogar

La vida de Catalina empezó «a ir mal» cuando un hipermercado abrió al lado de su venta de abasto en Asturias y murió su esposo. Su hija, que estaba en Canarias con su pareja y sus dos hijos, le dijo que se mudara con ella. «Pero ellos discutían mucho», recuerda. «No podía soportarlo» y se marchó a sus 61 años a una tienda de campaña «detrás de un campo de fútbol, en un huequito». Así pasó un mes, «casi sin saber nada de nadie». Su compañía fue su mascota, un yorkshire.

De tus pertenencias, ¿a qué le tienes más cariño? Paco Valencia | 65 años «Mi perro, vale más que todo. Me quiere. Ha puesto de su parte y yo también»

Óscar Madrid | 41 años «Mi tío; nos conocíamos de un albergue y acabamos juntos»

Cristóbal Cáceres | 61 años «Una maleta que tengo con ropa nueva, limpia, que huele bien»

Haitam San Sebastián | 25 años «El móvil siempre en la mano. Cuando duermes la gente borracha te roba»

Rubén Gijón | 45 años «Tengo poco. La ropa, la linterna, la batería externa y la radio»

Plamen Bilbao | 47 años «Ahora lo más importante es no perder los documentos porque soy extranjero»

Elías Logroño | 71 años «No dejaría por nada del mundo el saco de dormir y las fotos del móvil»

Juanjo Murcia | 65 años «Mi hijo y mis nietas son lo primero, no me llama mucho lo material»

Simón Valladolid | 57 años «No, nunca he tenido apego a nada. Apego a las cosas, no es lo mio»

«Las personas sin techo no son invisibles, pero los convertimos en nada», denuncia Sandín. «Cuando llegan por primera vez a la calle, no les ve nadie. Se esconden». Lo confirma Catalina: «La clave para mi supervivencia fue esconderme. He visto muchas palizas a chicas. Luego, ¿cómo comes? Por mucho dinero que te den, ¿con qué cocinas? Para lavarte, tienes que pedir agua, pero no te duchas».

Llegó el mal tiempo y buscó cobijo en otros lares. «Cuando vi la gente, me quise morir. Todos hombres, bebidos, y yo sola». Tenía claro que quería volver a su vida. «Tengo tres hijos y tres nietos: ¿Cómo voy a acabar borracha en una esquina?». Hasta que llegó la «ayuda en carretera», como dice con cierto humor. Cáritas la socorrió con mantas y luego le buscó un lugar para dormir. Pero allí no aceptaban animales y ella se negó a abandonar a su perro de diez años. «¿Cómo lo voy a dejar? Yo no puedo hacerle al perro lo que me hicieron a mí, dejarme en la calle».

También Paco, valenciano de 66 años, prefiere vivir con su perro. Se llama Trol y le prepara chocolate caliente por las mañanas, que le pone en un tupper en un parque. «Cuando muera, me iré a algún lugar con mis animales», dice.

«Pasaron meses», dice. Catalina tiene las fechas marcadas: de un diciembre al siguiente septiembre. Una noche un hombre quiso entrar en su tienda de campaña. «Me ayudó una vecina». Tanto ella como la ONG cedieron. Ella dormiría bajo techo y el animal, en el patio del albergue.

En la recuperación, «cada persona tiene su proceso», asegura García Fernández, jefa del departamento de Atención de Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid. «Los hay lentos, con largas trayectorias de calle, y otros rápidos, porque la persona no ha perdido autonomía y su trayectoria es reciente. Hay casos en que se incorporan a un empleo y tienen vida independiente. Hay otros que entran y salen de los programas de manera voluntaria, o no acceden nunca a un recurso o se quedan mucho tiempo en un centro». «La gente tiene que entender que nadie está en la calle porque quiere», sostiene Santos, la psicóloga de Cáritas. «No son irrecuperables, pero hay que acompañarles para que reclamen sus derechos. El reto es que recuperen su autonomía y trabajen sus potencialidades».

¿Qué te gustaría que supieran de ti? Cristóbal Cáceres | 61 años «Soy muy noble, muy simpático, siempre con sonrisas»

Vicente Santander | 58 años «Tengo mis arranques como todo el mundo pero no soy una persona mala»

Haitam San Sebastián | 25 años «Que soy muy majo. Siempre estoy mojado y frío y por eso tengo asma»

Rubén Gijón | 45 años «Soy sincero y respetuoso con la gente»

Plamen Bilbao | 47 años «Que soy una persona normal. Yo quiero hacer las cosas bien»

Jorge Granada | 50 años «Yo soy buena gente, trabajador y me estoy viendo en las últimas, muerto»

Elías Logroño | 71 años «Cómo he ayudado a la gente y cómo he tratado a mis obreros»

Juanjo Murcia | 65 años «A pesar de todos los defectos, creo que siempre he sido una buena persona»

Paco Valencia | 65 años «Qué estoy mal y que no me miren. Cuando estaba mejor se sentaban conmigo»

Óscar Madrid | 41 años «No importo a nadie y por eso como que no me importa lo que quieran saber»

Simón Valladolid | 57 años «De mi se ha visto la parte más social pero no doy mucho acceso a lo emocional»

Catalina hizo cursos de cocina, inglés, manipulación de alimentos, ayudante de camarero. «Me dediqué a hacer cosas para reciclarme», dice quien siempre había trabajado en la hostelería y en su propio negocio. Empezó a cobrar el ingreso mínimo vital. «No tenía gastos, guardaba mi dinerito y empecé a buscar piso». Una persona del mismo centro encontró trabajo: ya tenía nómina y podía optar a un alquiler. Decidieron compartir piso. Cada uno paga 220 euros al mes. Hace un año que Catalina tiene un hogar.

Ella ya no forma parte del conteo oficial.

Con sus casi 30.000 personas sin hogar, España no es la excepción del entorno. Alemania suma más de 300.000, Francia alrededor de 150.000 e Italia, 50.000, según los datos de la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar. Unas 700.000 en el conjunto de la Unión Europea. Las cifras oficiales españolas aumentaron un 24,5% en una década, pero no incluyen a los que no piden atención en los servicios de alojamiento o de comedor, ni a los que se establecen en poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

¿Y qué pasa con los que no están en las estadísticas?

Entre las excluidas del conteo oficial está Y. Ella dice que tiene 17 años pero su DNI indica que cumplió 20. Su madre llegó de Marruecos y hablaba mal el idioma, justifica Y. el error en su documento. No quiere ayudas. Con repugnancia dice que ha pasado ya por centros de menores. Un fuerte carmín se desliza de sus labios hasta una mejilla y el rojo se une al negro del rímel de sus largas pestañas postizas, que también se escurre por su piel. Cuida su peinado, viste pantalones de imitación cuero negro. No quiere hablar, recela de la comunidad exterior a su círculo de personas sin hogar: un par de hombres y una mujer que también vivía a la intemperie y que ahora ejerce la prostitución. Esa mujer duerme donde trabaja. Ya no es una sintecho para las estadísticas, pero sigue sin hogar.

